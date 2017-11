Auf der Suche nach Verstärkung

Inninger stockschützen

Neue T-Shirts und Jacken erhielten die Stockschützen des FC Inning. Zur Herbstversammlung und Saisonabschlussfeier kamen sie im neuen Outfit. Durch eine Spende der VR-Bank Inning, des Hauptvereins und einen Eigenanteil konnte das Dress angeschafft werden.

Inning – Abteilungsleiter Hubert Scharl berichtete über den Klassenerhalt in der Winter-Kreisliga und vom Abstieg bei den Asphaltmeisterschaften in die Kreisklasse B. Zudem wurden auch den Siegern des Zielwettbewerbs, Josef Lohner, und des Lattenschießens, Josef Naderer, ihre Preise überreicht. Insgesamt nahmen die Schützen an 25 Stockturnieren teil.

Die Abteilung sucht Verstärkung und lädt alle Interessierten zur Teilnahme an den Trainingsabenden (donnerstags, Eishalle Dorfen) ein. Infos bei Hubert Scharl, Tel. (0 80 84) 72 12, und Günter Elas, Tel. (0 80 84) 22 95. mel