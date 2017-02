„Mehr Spielzüge als Atome im Weltall“

Internationales Go-Turnier in Erding

Erding – Erding ist international bekannt – wegen des Weißbiers und der Therme und dem Erdinger Weißbräu. Und weil hier eines der größten Go-Turniere in Deutschland stattfindet.

Für das alte Brettspiel aus China bildet Erding eine süddeutsche Hochburg. Gäste aus Tschechien, Polen, Italien, Kroatien, Serbien, aber auch aus Südafrika, China und Japan fahren deswegen regelmäßig in die Herzogstadt. Nun war es wieder so weit. Der deutsche Go-Verein organisierte ein zweitägiges Turnier, das in der Katharina-Fischer-Schule in Erding ausgetragen wurde. Unter den 110 Teilnehmern waren sich Spieler aus den oben genannten Ländern. Es waren aber auch 21 Österreicher dabei. Und es war wie beim Ski fahren. Die Alpenländer belegten die ersten Plätze. Go ist ein strategisches Brettspiel für Zwei. Es stammt aus China, hat eine besondere Prägung in Japan und Korea erhalten und hat sich seit dem 20. Jahrhundert auch Verbreitung außerhalb Ostasiens verbreitet.

Vier Regeln, zahllose Möglichkeiten

„Beim Go gibt es eigentlich nur vier Regeln die man beherrschen muss, aber die Komplexität ist viel höher als bei anderen Brettspielen. Laut Einstein ermöglicht das Spiel mehr Züge, als es Atome im Weltall gibt“, sagt Regina Sachsenhauser, ehemalige Schülerin des Korbinian-Aigner Gymnasiums und Mitglied des Organisationsteams der Go-Turniere. Die Go-Spieler werden nach Spielstärke eingeteilt, damit jeder einen gleichstarken Gegner hat.

Vizemeister bei den 14-Jährigen

Dass ein über 3000 Jahre altes Brettspiel nicht nur etwas für Erwachsene ist, sieht man an den zahlreichen Kindern, die sich nichts vormachen ließen von der älteren Generation. Johannes Neueder vom Korbinian-Aigner-Gymnasium Erding (KAG) belegte hinter dem Deutschen Meister, Arved Pittner aus Berlin, in der Altersklasse unter 14 Jahren den zweiten Platz.

Bei der parallel durchgeführten Kinderversion, welches auf kleineren 13x13-Brettern gespielt wird, siegte Stephanie Armes vor Gabriel Pisani und Johannes Neueder, allesamt Schüler des KAG. Das Hauptturnier gewann Viktor Lin vor Lothar Spiegel und Schayan Hamrah, alle aus Wien.

Dass dieses Turnier internationale Ausmaße genommen hat, hatte auch mit der Hilfe des Landkreises zu tun. „Das Landratsamt Erding unterstützte unser Turnier, indem wir die Räumlichkeiten der Katharina-Fischer-Schule nutzen durften“, berichtet Sachsenhauser.

Nicht zuletzt lag es aber an Klaus Flügge. Er ist Lehrer am KAG und hat vor 30 Jahren das Go-Turnier nach Erding gebracht. 18 Spieler konnten bei ihm übernachten. „Mein Keller ist groß genug, und da es sich um Studenten und Schüler handelte, war es auch kein Problem. Sie kamen alle mit ihren Schlafsäcken und Isomatten und es gab keinerlei Probleme“, erzählt der 72-Jährige.

Die Reise hat sich für viele gelohnt. Für die besten Erwachsenen gab es Geldpreise. Die Kinder bekamen als Prämie Go-Unterricht, Go-Bretter, Bücher oder einen Gutschein vom Hebsacker Verlag – das ist ein Go-Spiele-Shop.

Finanziert wurde das Turnier durch die Turniergelder. Erwachsene zahlten 15 Euro, für Jüngere und Anfänger gab es Ermäßigungen.

Das Go-Turnier in Erding wurde von den Teilnehmern in höchsten Tönen gelobt. Erdinger Go-Spieler sind aber auch ein Export-Schlager. Im April vergangenen Jahres trumpften sie beim süddeutschen Schülerturnier in Ulm auf, später dann in Hamburg. Heuer reisen sie im September zur Hans-Pietsch-Schul-Go-Meisterschaft nach Norddeutschland (Turnierort steht noch nicht fest). Hans Pietsch ist übrigens der erste Nicht-Japaner der Meister wurde. Jedes Jahr findet ihm zu Ehren das Turnier statt.

Nach 30 Jahren ein neuer Turnierleiter

Er ist demnach noch berühmter als Flügge, der übrigens nach 30 Jahren als Turnierleiter in Erding, davon 20 am jetzigen Spielort, die Verantwortung in jüngere Hände gibt. Maximilian Roth aus Grafing übernimmt nun die Verantwortung. Er spielt sehr viel Go in Erding und hat ein Team aus ehemaligen Erdinger Gymnasiasten, das ihm bei der Organisation hilft. Den Go-Unterricht an den beiden Erdinger Gymnasien wird Flügge aber weiterhin leiten. Am Mittwochnachmittag unterrichtet er am KAG und freitagnachmittags am AFG. 16 Schüler sind es insgesamt, die Flügge unter seinen Fittichen hat. Außerdem ist er noch Mitglied bei der Erdinger Go-Spielrunde, die sich stets am Montag um 19 Uhr im Haus an der Posinerstraße 12 in Erding trifft. „Wir sind immer offen für Neulinge“, sagt Flügge.

Vanessa Huber