Unvergessliches Treffen mit Pelé

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Ein einmaliges Erlebnis: Mein Interview mit Pelé © Privat

Ewig in Erinnerung wird mir mein Gespräch mit einem der größten Fußballer - wenn nicht dem größten Fußballer - aller Zeiten bleiben: Pelé

Ich moderiere für mein Leben gerne Veranstaltungen oder spiele Theater, wie zuletzt bei den Schwedenspielen in Erding. Egal, wie viele Zuschauer es sind, ich habe zwar ein gewisses Lampenfieber, aber nervös bin ich eigentlich nie. Eigentlich. Einmal war ich nämlich richtig nervös: Als ich 1996 Pelé treffen durfte.

Meine gute Freundin Gerda Stenzel hatte mich gefragt, ob ich es mir zutrauen würde, Pelé zu interviewen. Sie arbeitete bei Sport Schuster in München, und da fanden oft PR-Aktionen im Schaufenster statt. Dort stand eine kleine Bühne, dann wurde das riesige Fenster zur Fußgängerzone hin zu den Zuschauern geöffnet. Normalerweise hatte man beim Schuster einen Moderator, der konnte aber kein Englisch.

Ich sagte sofort zu und wälzte viele Fußballbücher, um vorbereitet zu sein. Das Internet gab es damals nämlich noch nicht. Als ich dann hinter der Bühne stand und wir auf Pelé warteten, war ich total nervös. Das steigerte sich noch, als es hieß, dass er Verspätung habe.

Plötzlich stand er da und wurde mir vorgestellt. Er schüttelte mir die Hand und schlug mir lässig auf die Schulter. Als ich schüchtern meinte, ob es irgendetwas gebe, was ich ihn nicht fragen sollte, meinte er breit grinsend: „Du kannst fragen, was du willst.“ Mittlerweile drängten sich mehrere hundert Zuschauer vor dem offenen Schaufenster und hörten gespannt bei unserer Unterhaltung zu. Pelé war so gut drauf und richtig in Plauderlaune, dass meine Nervosität plötzlich wie weggeblasen war. Wir redeten vor allem über seine internationale Erfolge, und er fand es lustig, dass ich 1958 geboren bin, im Jahr seines ersten WM-Titels. Da war er gerade 17 Jahre alt.

Viel zu kurz war die Zeit, bis das Interview beendet wurde, damit die Autogrammjäger noch zu ihrem Recht kamen. Als Pelé ging, schüttelte er mir noch die Hand und bedankte sich für das nette Gespräch. Für mich war es ein unvergessliches Erlebnis. Danke Pelé, dass ich dich kennenlernen durfte. Ruhe in Frieden.

Wolfgang Krzizok © Birgit Lang