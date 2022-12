Karate-Kämpferin auf allen Matten

ERDINGS TOP 100 - Die Deutsche Meisterin Irmgard Borgs steht auch als Trainerin und Funktionärin in der Halle

Von Helena Grillenberger schließen

In unserer Serie „Erdings Top 100“ belegt Irmi Borgs Platz 95.

Erding – Eher zufällig geriet Irmgard Borgs an den Sport, der ihr Leben so nachhaltig beeinflussen sollte. Und es hätte auch ganz schnell vorbei sein können: 1984 fängt sie – damals noch als Irmgard Gerst – im Alter von 15 Jahren mit Karate an, „weil eine Freundin das unbedingt ausprobieren wollte“, erinnert sich die heutige Schwarzgurt-Trägerin (6. Dan). Nach einem halben Jahr hat sie genug, will wieder aufhören. Doch dann wird in der Jugendgruppe des TSV Erding eine neue Trainerin angekündigt. Da habe sie sich gedacht: „Gut, wenn wir eine Frau bekommen, dann schau ich mir das noch an.“

1985 kommt die neue Trainerin, 1986 nimmt die junge Gerst an ihrem ersten Wettkampf teil. „Mit ihr hat’s mir echt Spaß gemacht“, sagt die Erdingerin – nicht nur das Training, auch die Wettkämpfe. Wenngleich die erste Teilnahme tränenreich verläuft.

+ Immer in Aktion: Die junge Irmgard Gerst auf der bayerischen Meisterschaft. Die Perfektionistin: „Das Foto ist schön schön, aber das Bein ist falsch gehoben.“ © Privat

Zwei Wettkampf- und Trainingsformen gibt es im Karate. Die Kata, quasi Schattenboxen, und das Kumite, der Kampf gegen andere. „Ich bin nicht unbedingt vorbereitet in das Kumite gegangen“, verrät sie lachend. Ihre Gegnerin hingegen schon. Das sei ein einschneidendes Erlebnis gewesen, „aber ich habe trotzdem weitergemacht.“

Immer mehr, immer härter trainiert die Jugendliche. Mit der Kata-Mannschaft feiert sie immer mehr Erfolge, holt auf bayerischer Ebene zweite und dritte Plätze. 1988 wird Borgs in den Landeskader aufgenommen. „Da ist es dann für mich richtig losgegangen“, erinnert sich die heute 53-Jährige. Und das, obwohl ihre erste Teilnahme in der Ersten Deutschen Masterklasse ernüchternd läuft. Bereits nach der ersten Runde ist der Wettkampf für sie beendet.

Abends schaut sie sich das Finale an. Als sie dann die besten sechs auf dem Podest sieht, denkt sie sich: „Da möchte ich auch stehen.“ Gesagt, getan. Bereits ein Jahr später gehört Borgs zu den sechs Besten im Kata und beendet den Wettkampf mit einem Platz auf dem Podest.

„Das ging recht schnell“, sagt sie. Kumite spielt zu diesem Zeitpunkt bereits nur noch eine untergeordnete Rolle für die junge Frau. Eine rationale Entscheidung sei das gewesen, sagt sie und lacht: „Ich habe eine Strichliste geführt, wo ich öfter gewinne: Kata oder Kumite.“

+ Die Familie Borgs: Stefan, Katharina (19), Zaru (15) und Irmgard. © Privat

Im Landeskader trainiert sie Kumite noch etwas länger. Prompt fragt der Verband aus Nordrhein-Westfalen an und leiht sich die Erdingerin für einen internationalen Wettkampf in Finnland aus: „Das war ziemlich hopplahopp.“

Es folgt, was Borgs heute als „mein erfolgreichstes Jahr“ bezeichnet: 1989 wird sie Deutsche Juniorenmeisterin und Internationale Deutschen Meisterin. „Das war richtig cool, und dabei hatte ich eigentlich nur mehr oder weniger Glück.“ Denn die Deutsche Meisterin und Favoritin des Wettkampfs war kurz vor dem Wettbewerb disqualifiziert worden: Sie hatte sich nicht ordnungsgemäß aufgestellt.

„Ich bin ohne große Ambitionen an die Sache rangegangen“, gibt Borgs heute zu. Alle hätten bei diesem Wettkampf gewackelt, sie habe Glück gehabt und hatte eine Kata, „bei der ich viel wackeln konnte“. Dass sie zwei Monate später Deutschen Juniorenmeisterin wird, untermauert ihren Erfolg. Und zeigt nicht nur den anderen, sondern auch ihr selbst, dass ihr Sieg nicht mit Glück, sondern mit einer gehörigen Portion Können zu tun hat.

Der Lohn ist die Aufnahme in den Bundeskader. Bis auf ein einziges Mal ist Borgs dort immer unter den besten sechs – einmal sogar auf dem dritten Platz. Gleichzeitig wird sie mehr oder weniger durchgehend Bayerische Meisterin, wie die 53-Jährige eher nebenbei bemerkt, und ist über den TSV Erding im Landeskaderteam für internationale Wettkämpfe: „Da waren wir zig Jahre in Folge Deutscher Meister.“

+ Mit Töchterchen Katharina auf dem Arm trainierte Irmgard Borgs beim Sinnflut-Festival. © Privat

Aber auch auf weniger glanzvolle Leistungen während ihrer Karriere kann die Erdinger Sportlerin gelassen zurückblicken: Lachend erzählt sie von verschiedenen Malen, in denen sie während eines Wettkampfs stürzt. Einmal, weil sie über ihren eigenen Fuß stolpert. „Das war super peinlich“, sagt sie und fügt schmunzelnd hinzu: „Das Gefühl ist heute zum Glück nicht mehr so präsent.“

Ihr privates Glück ist auch mit Karate verbunden. 1988 lernt sie Stefan Borgs kennen, der ebenfalls beim TSV trainiert. 1994 werden sie heiraten. Ihre Kinder Katharina und Zaru sind heute 19 und 15 Jahre alt.

Parallel zu ihrer Karriere als aktive Sportlerin, die sie Ende der 1990er beendet, engagiert sich Borgs als Funktionärin, wird 1993 Abteilungsleiterin im TSV Erding. Es folgt die Arbeit als Jugendreferentin im Bezirk, Kampfrichterin, Landestrainerin für Schüler und mit Unterbrechungen bis heute im Landeskader. Ein Jahr ist sie Vizepräsidentin des TSV Erding und seit 2005 Vizechefin im Bayerischen Karatebund, in dem sie heute hauptberuflich als Buchhalterin arbeitet.

+ Trainerin und Funktionärin: Bei einer WM-Feier gratuliert Irmgard Borgs (3. v. l.)der erfolgreichen Rita Sieber (8. v. l.). © Privat

Sie beendet schließlich ihre aktive Karriere wegen ihres BWL-Studiums. „Ich habe sehr intensiv trainiert“, sagt sie. „Anders trainieren wollte ich nicht, weil ich so fit war. Aber ich wollte auch mein Studium abschließen.“ Hätte sie damals gewusst, dass ihr beruflicher Weg weiterhin eng mit Karate verwoben sein würde, hätte sie sich beruflich mehr drauf eingestellt, sagt sie heute. Damals ist für die Sportlerin aber klar: Mit Karate lässt sich kein Geld verdienen. Und sie ist froh um ihren Studien-Abschluss: Sie genieße es, auf der einen Seite als Trainerin aktiv sein zu können und auf der anderen Seite dem Kaufmännischen in ihrem Leben Raum zu geben. Und sie weiß um die Verbandspolitik. „Da ist es schon gut, ein anderes Standbein zu haben“, sagt die Erdingerin.

Ob sie den Sport nicht vermisse? „Im Prinzip schon“, lautet Borgs’ einfache Antwort. Immer wieder liebäugle sie damit, wieder anzufangen, die Masterklasse mitzunehmen. „Aber da habe ich einfach zu hohe Ansprüche an mich selbst“, gibt sie zu. Zu hohe Ansprüche, die sie erfüllen müsste, um wieder aktiv mit Karate anzufangen und zu hohe Ansprüche, die sie im Sport dann erreichen müsste.

Als sie damals aufgehört hatte, habe sie schon sehr wehmütig zurückgeblickt, sagt sie. Mittlerweile sei die Sehnsucht nicht mehr so groß. „Es ist auch schön, sein Wissen an die Athleten weiterzugeben“, erklärt die 53-Jährige. Sie hat verschiedene Schüler trainiert, die auch selbst sehr erfolgreich wurden. Auch aktuell trainiere sie wieder eine Leistungsgruppe, „das bereitet mir viel Spaß“. Vor allem sei es auch schön zu sehen, wie sich die Karate-Landschaft im Laufe der Zeit verändert hat. So habe man früher eigentlich nur über den Landeskader die Möglichkeit gehabt, an Wettkämpfen teilzunehmen. Mittlerweile gibt es ein Portal, über das man sich einfach anmelden kann. „Das haben wir in den letzten Jahren auch viel genutzt.“ 2014 etwa ist sie mit ihrer Trainingsgruppe in Istanbul. Und auch in der Gegend habe sie mit ihren Schützlingen abgegrast, was ging.

+ Maelle Locoge (l. ) ist eine der Borgs-Schützlinge. © Privat

„Es ist heute viel leichter zu sehen, was bei den anderen so los ist, was die Konkurrenz macht“, erklärt sie. „Das führt auch zu einer viel größeren Gemeinschaft.“ Mit auf Wettkämpfe zu fahren und Wettkampfluft zu schnuppern, bereite ihr auch nach wie vor große Freude. „Wenn man jemanden in die deutsche Meisterschaft kriegt, das ist als Trainer schon ein echtes Highlight“, weiß Borgs.

Der Sport habe ihr viele Momente geschenkt, an die sie sich gerne zurückerinnere, erklärt sie. Mitten in der Pubertät festzustellen, dass sie in etwas gut sei, das sei ein tolles Gefühl gewesen, erinnert sie sich. Und es sei eine „sehr gute Zeit“ gewesen, die sie selbstbewusster gemacht und in der sie sich selbst kennengelernt und herausgefunden habe, zu welcher Leistung sie fähig ist. „Ich habe die Karatewelt mit allen Höhen und Tiefen erlebt“, betont die Erdingerin.

Was sie tatsächlich erreicht hat und was sie eigentlich aufgibt, habe sie aber erst nach dem Ende ihrer Karate-Karriere bemerkt, denn als Sportler stehe man ständig in der Kritik – vor allem in der eigenen: Sehr oft sei sie unzufrieden mit sich selbst gewesen, habe aber immer wieder die Kraft gefunden, sich selbst zu motivieren. Heute weiß Borgs: „Man muss das Potenzial in sich selber erkennen.“