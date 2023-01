Isen dreht Spiel und wahrt Aufstiegschance

Von: Dieter Priglmeir

Viel Defensivarbeit hatten die Oberdingerinnen Blanca Fischer und Jana Eich (rote Trikots, v. l.), wenn Luisa Wolfbauer (r.) angriff. Eva Kranich beobachtet die Szene ebenso wie im Hintergrund Pauline Kollroß, Lea Müller und Libera Johanna Schmidt (im blauen Dress). © Hermann Weingartner

Die TSV-Frauen stehen nach Siegen über Lohhof und Oberding auf dem Relegationsplatz und träumen von der Kreisliga.

Isen – Wer aufsteigen will, braucht eine Moral wie die Isener Volleyballerinnen. Der TSV nutzte seinen Heimspieltag für zwei Siege. Daran war nach dem Fehlstart im Auftaktmatch gegen Lohhof 6 fast nicht mehr zu denken. Aber die Mannschaft bog die Partie noch um und belegt nun mit Rang zwei in der Kreisklasse den Relegationsplatz. Nicht ganz so gut lief es hingegen für die Oberdinger Volleyballerinnen.

Die Spiele im Überblick:

TSV Isen – SV Lohhof 6 3:2 (21:25, 18:25, 25:21, 25:22, 15:9) – Zwei Sätze waren schon futsch, da lehnte sich der TSV nochmal auf. „Großer Einsatz, gute Aufschläge und gelungene Aktionen am Netz“, das war laut Trainerin Annegret Wilke die Erfolgsformel. Angefeuert von den lautstarken Zuschauern und dank der starken Aufschläge von Phoebe Bauer und Lea Müller kam das Team wieder zurück. „Vor allem am Satzende zeigten sie gute Nerven“, lobte Wilke. Der Tiebreak wurde dann klar gewonnen. „Insgesamt eine geschlossene Mannschaftsleistung“, lobte die Trainerin.

TSV Isen – TuS Oberding 3:1 (25:18, 25:27, 25:23, 25:17): Diesmal machten die TSV-Frauen von Anfang an ernst, spielten konzentriert und siegten deutlich. Die Oberdingerinnen hielten zunächst dagegen und hatten nach einem hart umkämpften zweiten Satz die Nase vor. „Danach waren die Aufschläge wieder konstant gut“, berichtete Wilke. Sie durfte sich im Angriff über viele sehenswert erspielte Punkte freuen. „In der Abwehr wurde sehr beweglich agiert“, sagte die Trainerin, die von einer Premiere sprach: „Zum ersten Mal haben wir konsequent mit Libera gespielt.“ Besonders erwähnenswert: die starke Abwehr von Libera Johanna Schmidt und Alina Eiglsperger sowie der gute Angriff von Pia Geiger.

SV Lohhof 6 – TuS Oberding 3:0 (25:9, 25:22, 25:22) – „Nach dem engen Spiel und der knappen Niederlage habe ich die Startformation auf drei Positionen geändert“, berichtet TuS-Trainer Chris Sieracki. Das neu formierte Team habe anfangs mit starken Abstimmungsschwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Als die Oberdingerinnen allmählich zu ihrer Leistung aus dem ersten Spiel zurückfanden, war der Satz aber praktisch gelaufen. Der zweite Durchgang war deutlich ausgeglichener. Gegen Ende des Satzes verletzte sich Frida Strobl am Sprunggelenk. „Die lange Verletzungsunterbrechung führte zu einem Bruch im Spiel. Das junge Team musste sich erstmal von dem Schock der Verletzung erholen“, erklärt der Coach den Verlust von Satz zwei, der knapp abgegeben werden musste. Auch im dritten Durchgang habe sein Team nicht das volles Potenzial ausgeschöpft.

Die Isenerinnen allerdings dürfen sich über einen erfolgreichen Spieltag freuen, zumal auch alle 13 Spielerinnen zum Einsatz kamen. Jetzt freut sich das Team des Trainerduos Annegret Wilke und Christian Darms auf den letzten Spieltag beim Tabellenersten SV Lohhof 5 und Schlusslicht TSV Grafing 2. Wilke weiß: „Ein gewonnenes Spiel reicht dann für Platz zwei.“