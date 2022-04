Jeder Altenerdinger Fehler wird bestraft

Von: Bernd Heinzinger

Was war das denn? Während sich Ismanings Torwart Marcelo Miranda-Jahn bei seinen Vorderleuten beschwert, dreht der Altenerdinger Torschütze Luis Leitner ab. © Christian Riedel

Schlusslicht Altenerding unterliegt dem TSV Ismaning mit 23:38 Toren

Altenerding – Wie erwartet hatten die Altenerdinger Handballer gegen den TSV Ismaning keine Chance. Gegen den Landesliga-Zweiten unterlagen sie mit 23:38 (9:18) Toren. Dennoch zeige sich Trainer Peter Mesiarik nicht komplett unzufrieden: „Vom Tempo her haben meine Männer sehr gut mitgehalten und sich auch viele Chancen erspielt. Leider fabrizierten sie viel zu viele Fehler.“

In den ersten Minuten passte im Angriffsspiel fast gar nichts. Die Hausherren vergaben innerhalb einer Viertelstunde zwei Siebenmeter und vier Hochkaräter frei vorm gegnerischen Kasten. Daher geriet Altenerding 4:12 ins Hintertreffen. Ismaning bestrafte jeden Fehler mit schnellen Kontern, Mesiarik zählte am Ende gleich 15 leichte Gegentore.

Nach einem 9:18-Rückstand zur Pause wurde im zweiten Abschnitt das Angriffsspiel besser. Severin Lößl drehte im linken Rückraum auf und verdiente sich durch starke Würfe ein Lob seines Trainers. Aber auch Moritz Sturm und Simon Rüdiger verbesserten sich im Vergleich zur ersten Hälfte deutlich. Im Tor stand die meiste Zeit Finn Engelking, häufig war er gegen freie Würfe machtlos, überzeugte dennoch mit einigen starken Paraden. Kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Lößl auf 12:19, und in den kommenden Minuten präsentierten sich die Gastgeber auf Augenhöhe. Über ein 14:22 blieb der Rückstand bis zum 18:26 konstant.

In der Schlussphase aber dominierten erneut die Gäste und zogen noch sehr deutlich davon. Mesiarik: „Die Ismaninger spielten einfach cleverer und fabrizierten viel weniger Fehler als wir. Das war heute der klare Unterschied.“ Die Zuschauer hätten dennoch eine sehr schöne Partie gesehen.

Bereits am Sonntag um 16 Uhr geht’s für den punktlosen Letzten in Schwabach weiter. Wie immer sei seine Truppe Außenseiter, betont der SpVgg-Trainer, zumal einige Ausfälle den Kader schwächen. Die Kreisläufer Matei Serban und Quirin Huber können aus privaten Gründen nicht mitfahren. Mit dem jungen Lukas Köhler steht damit für diese Position nur noch ein Mann im Kader. Gegen Ismaning durfte er einige Minuten ran, in Schwabach wird er deutlich länger auf dem Platz stehen müssen. Tobias Schlecht fehlt weiterhin verletzungsbedingt.

SpVgg-Tore

Severin Lößl 6, Moritz Sturm 5/1, Christian Loris 3, Thomas Peteranderl 2, Luis Leitner 2, Matei Serban 2, Joseph Wyhnalek, Simon Rüdiger und Jakob Köhler