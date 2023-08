„Joshua Hartmann blieb lieber länger in Erding“

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Die Gold-Hoffnung: Julian Weber hat drei Erdinger Speere signiert. Kerstin Weber: „Das sind jetzt Heiligtümer.“ © cw

Der Grund, warum der Sprintstar drei Tage später als geplant nach Budapest flog? Kerstin Weber vom TSV Erding erzählt vom DLV-Precamp im Sepp-Brenninger-Stadion und drückt der Mannschaft die Daumen für die WM in Budapest.

Erding – Sie ist nicht die „Mutter der Nation“, aber die „Mutter der Nationalmannschaft“. Über eine Woche lang bereitete sich der deutsche Leichtathletik-Kader auf die WM in Budapest vor (wir berichteten). Bestens wurden sie von den Helfern des TSV Erding betreut mit der Familie Weber an der Spitze – womit wir wieder bei „DLV-Mama“ Kerstin Weber wären. Wir fragten nach bei ihr. Das Interview führten wir noch vor den Entscheidungen im Hochsprung der Männer und im Diskuswerfen der Frauen.

Frau Weber, wie viele Kuchen hat der TSV für den DLV in den vergangenen Tagen gebacken?

Wir haben sie nie gezählt, aber wir schätzen, dass es 70 oder 80 Kuchen waren.

Was geht bei Spitzensportlern immer?

Käsekuchen in jeder Form, Zwetschgndatschi, Streuselkuchen: Super gerne gegessen wurde auch alles mit Obst. Und unser Windbeutelkuchen musste sogar nachgeordert werden.

Und was blieb in der Kuchentheke?

Am Abend war selten noch etwas da, weil die Sportler selbst dann noch mal gekommen sind, wenn sie mit ihrem Training eigentlich fertig waren. Manchmal auch nur, um noch mal „Auf Wiedersehen“ zu sagen.

Jetzt aber zum Sport: Was war für Sie die größte Trainingsleistung?

Oh, da gab es so viel Tolles: die Hürdenläufer der Mehrkämpfer, die Kastensprünge. Oder der Weitsprung von Zehnkämpfer Leo Neugebauer: Kurzer Anlauf, und dann springt er durch die ganze Weitsprunggrube mit einem tollen Stil. Oder Julian Webers Würfe mit dem Speer quer durchs Stadion. Oder die Staffelwechsel der Jungs. Die haben ein Tempo drauf, und dann wechseln die mit einer unglaublichen Präzision.

Der Überflieger: Zehnkämpfer Leo Neugebauer beeindruckte Kerstin Weber besonders: „Er hat eine Einheit in vier Stunden durchgezogen.“ © cw

Wenn wir schon beim Training sind: Was ist – abgesehen von der Intensität – anders als in den Gruppen des TSV Erding?

Zum Teil die Einstellung und die Leistungsbereitschaft, die die Profisportler alle haben. Das haben wir bei uns bei unseren Gruppen nicht so arg. Wir haben schon auch leistungswillige Sportler, aber das sind dann vielleicht drei, vier, fünf – aber der Rest hat natürlich nicht diesen wahnsinnigen Leistungswillen. Da tust du dich als Trainer auch wesentlich leichter, wenn du solche Sportler hast, die alle das Gleiche wollen. Wir müssen sie erst einmal alle so weit bringen. Und was sie natürlich auch haben, ist die medizinische Versorgung vor Ort. Wenn du Physio und Ärzte da hast, die immer gleich schauen, wenn man irgendwas am Rücken oder am Fuß hat. Das haben wir logischerweise nicht vor Ort.

Und was ist gleich?

Der Ablauf der Trainingseinheiten und Übungen. Das ist ziemlich identisch. Bei den Spitzenleistungen sind die Übungen viel härter, viel größer, viel höher. Ansonsten ist aber das, was wir tun, genau das Gleiche – ob’s jetzt Hütchenläufe sind oder Sprünge, oder Sprints. Das ist alles gleich, nur nicht so intensiv.

Klettermaxe: Die Trainer Jörg Roos und Philipp Schlesinger übten mit Alpenkranzler Heiko Müller (M.) am Turm. © Heinz Barczewski

Welche Sportler und Sportlerinnen haben Sie besonders begeistert?

Auf Julian Weber habe ich sehr gewartet, weil ich einfach Speerwurf liebe. Zehnkämpfer Leo Neugebauer ist der Hammer: Wie locker er drauf ist, was er alles kann und wie toll er Übungen ausführt. Er hat eine Einheit in vier Stunden durchgezogen und simuliert, wie das bei einem Mehrkampf ist. Hürden, Weitsprung, Speerwurf – am Schluss ist er noch ein paar Dreihunderter gelaufen. Der 200-Meter-Läufer Joshua Hartmann fasziniert mich, weil er so lässig ist und trotzdem so schnell. Er hat ja heuer den deutschen Rekord über 200 Meter gelaufen. Er ist einfach ein toller Typ. Und natürlich Kugelstoßerin Julia Ritter, die wir schon lange kennen. Ich glaube, sie fühlt sich auch recht wohl bei uns.

Heiß war’s: Joshua Hartmann mit der etwas anderen Kopfbedeckung. © cw

Der DLV-Kader war schon letztes Jahr hier. Was hat sich seitdem geändert?

Nicht viel. Wir wussten, was benötigt wird. Wir hatten schon Regentonnen vor Ort. Wir haben das Eis gekauft, das die Athleten da reinschütten wollen. Wir wussten, dass sie gerne Kuchen essen. Und alles andere, was sie im Stadion brauchten, wussten wir auch schon: zum Beispiel, wo sie gern mit der Physio standen. Dort haben wir dann Pavillons hingestellt. Das einzig Neue waren die Kühlschränke, die uns der Erdinger Weißbräu zur Verfügung gestellt hat. Die Mixgetränke kamen bei den Sportlern richtig toll an, und wir haben uns auch gefreut, weil die sehr lecker sind. Übrigens sind die Sprinter länger hiergeblieben als geplant. Joshua Hartmann hätte schon am Samstag fliegen sollen, aber er wollte lieber länger in Erding trainieren und nicht bei dem ganzen Trubel in Budapest. Deshalb ist er erst am Montag mit den anderen zusammen geflogen. Das hat uns dann auch riesig gefreut.

Ihre Prognose – wer ist reif für eine Medaille?

Da hoffe ich stark auf unsere Zehnkämpfer Leo Neugebauer und Niklas Kaul. Mit Josha Abuaku haben wir über 400 Meter Hürden auch einen Guten dabei. Und unser Bayer Tobias Potye – beim Hochsprung geht immer was. Das gilt auch für unsere drei Diskus-Mädels – da ist immer was drin. Speerwerfer Julian Weber ist Zweiter der Meldeliste. Da hoffe ich schon, dass er vorne dabei ist. Vor allem, weil Julian und Leo drei unserer Speere signiert haben. Das sind jetzt natürlich Heiligtümer für uns. Auch bei den Staffeln ist was drin. Und natürlich hoffe ich auf Joshua Hartmann.

Über die Erfolge kann man dann ja beim Pre-Camp 2024 sprechen. . .

Wir freuen uns, wenn die Sportler mal wieder kommen. Ob das jetzt schon 2024 ist, das kann ich wirklich überhaupt nicht sagen. Da hat der Verband auch nichts durchblicken lassen. Da planen wir auch nichts, weil wir so etwas nie vorher angehen. Das obliegt den Leuten vom Verband. Sie geben uns dann bescheid, wann oder ob sie wieder kommen. Und dann freuen wir uns und richten wieder alles flugs her.