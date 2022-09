Jugendfußball in Erding: Kleinere Mannschaften, mehr Ballbesitz

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Die Fußballmeister ehrten Landrat Martin Bayerstorfer (l.) und Spielleiter Willi Brambring (r.) bei der Tagung in Berglern (ab 2. v. l.): Robert Sterr (SC Moosen), Georg Wendlinger (FC Hörgersdorf), Matthias Anheuser (SV Walpertskirchen), Bernd Eiglsperger (TSV Isen), Berthold Tillmann (SV Eichenried), Josef Lallinger (FSV Steinkirchen), Marcel Schuffenhauer (SV Buch), Andi Heilmaier (SpVgg Altenerding), Manfred Stauch (TSV St. Wolfgang), Daniel Meine (DJK Ottenhofen), Sascha Hofmann (JFG Sempt Erding), Markus Lucks (SV Berglern) und Alfredo Sansone (FC Schwaig). 150 Euro für die fairsten Teams BOL-Teams nur bei den D-Junioren © Dieter Priglmeir

Die Reformen im Nachwuchsball gehen weiter. Eine alarmierende Zahl: Der Landkreis Erding hat nur noch 18 A-Juniorenteams.

Berglern – Die Revolution beginnt von unten – bei den F-Junioren. Viele Ballkontakte und Einsatzzeiten sollen die Jungkicker besser machen und mehr Freude bereiten. Mit diesem Ansatz warb auch Kreisjugendleiter Stefan Erl bei der Jugendleitertagung in Berglern vor den Fußballclubs des Landkreises. Einiges sei in den kommenden Jahren geplant, sagte Erl und zeigte den Vereinsvertretern die unterschiedlichen Spielfeld- und Teamgrößen auf.

Ganz konkret wird sich bei den F-Junioren einiges ändern. Bislang wurde auf dem Kleinfeld mit Sieben gegen Sieben gespielt. Das ersetzt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) durch den Minifußball in verschiedenen Formen. So werde es schon ab dieser Saison die Spielform Fünf gegen Fünf mit zwei Toren und Torhütern geben. Die Spiele sollen in Turnierform ausgetragen werden. Damit würde auch nicht mehr jedes Wochenende für Fußball belegt sein, erklärt Erl. Er berichtete den Jugendleitern von Umfragen, wonach auch E-Junioren möglichst nur 14-tägig im Einsatz sein sollten. Der Grund sei das geänderte Freizeitverhalten der Familien, die das Wochenende gern für Ausflüge frei hätten.

Daniel Meine, Jugendleiter und E-Jugend-Coach der DJK Ottenhofen, wunderte sich darüber: „Mir graust’s schon immer, wenn ich einem meiner Jungs sagen muss, dass er dieses Wochenende aussetzen muss.“ Einige Jugendleiter-Kollegen im Saal nickten zustimmend.

Spaß und Freude am Fußball sind jedenfalls nach der langen Corona-Zeit zurück, und am ersten Wochenende nach den Ferien rollt auch wieder der Ball. Erdings BFV-Spielleiter Willi Brambring blickte nochmals auf die abgelaufene Saison zurück, die sehr gut verlaufen sei. Zusammen mit Landrat Martin Bayerstorfer ehrte er die Meisterteams der Großfeld-Gruppen. Ein bisserl Geld gab es dann auch noch. Bayerstorfer hatte jeweils 150 Euro für die Gewinner der Fairnesstabelle dabei. Seit 20 Jahren lobe der Landkreis diesen Preis für alle Spielgruppen aus, erzählte der Landrat. „Und auch wenn die Mittel weniger werden“, wolle er diesen Wettbewerb beihalten. Überhaupt zeigte er sich erfreut, dass nach der coronabedingten Auszeit wieder Jugendfußball stattfinde. „Danke, dass Ihr das möglich macht“, sagte er zu den Jugendleitern.

Auch Brambring lobte „die sehr gute Zusammenarbeit mit den Vereinen und Funktionären“. Verbesserungspotenzial sehe er allerdings bei den Vorabmeldebögen. „Die wurde von einigen Vereinen nicht abgegeben.“ Überhaupt bat er die Clubs um mehr Sorgfalt bei der Angabe der Spieltermine und Pokalteilnahmen sowie der Aktualität der Vereinsadressen. Das würde die Arbeit bei der Staffeleinteilung erleichtern, die aber natürlich längst feststeht. Erstmals seit vielen Jahren ist keine A-Jugend aus dem Landkreis in der Bezirksoberliga vertreten. In der Kreisliga tummeln sich sieben Teams, weitere acht sind in der Kreisklasse Erding und drei in der Gruppe Erding/Freising vertreten. Auch bei den männlichen B- und C-Junioren hat es kein Erdinger Team in die BOL geschafft. Die JFG Sempt Erding und die SpVgg Altenerding sind bei den D-Junioren in der Bezirksoberliga vertreten. Auch die Kleinfeld-Gruppen sind eingeteilt. Wilfried Beier hat das nach diversen Absprachen mit den Vereinen erledigt und ist sich sicher: „A jeder, der was g’sagt hod, werd’ zufrieden sei.“

Der Ball kann also ab kommendem Wochenende rollen. Bleibt nur noch der Appell von Knut Friedrich, Obmann der Schiedsrichtergruppe Erding: „Es nicht um ein paar Euro hin oder her, sondern um die Wertschätzung, die ihr dem Schiedsrichter entgegenbringt.“ Damit meine er „eine saubere Kabine, ein kleines Getränk“ und vor allem das Verhalten auf dem Platz. Friedrich denkt an die Jugendspiele, die er vergangenes Jahr gepfiffen selbst hat: „Da war nicht eine Partie dabei, in der ich nicht einen der Trainer ermahnen musste.“ DIETER PRIGLMEIR

Die Meister 2021/22

U 18-Junioren Kreisliga: SG Walpertskirchen Kreisklasse: SG St. Wolfgang Gruppe: SG Berglern U 16-Junioren Kreisklasse: SG Ottenhofen Gruppe: SG Steinkirchen U 14-Junioren Kreisklasse: SG Eichenried Gruppe C: TSV Isen U 12-Junioren

Kreisliga: SG Schwaig Kreisklasse: SG Buch Kreisklasse FS/ED: JFG Sempt 3 Gruppe A: SC Moosen Gruppe B: FC Hörgersdorf Gruppe C: SpVgg Altenerding 5

Fairplay-Sieger

SG Walpertskirchen (U 18-Kreisliga), SG Lengdorf (U 18-Kreisklasse); TSV Dorfen (U 16-Kreisliga), SG Ottenhofen (U 16-Kreisklasse); FC Forstern und FC Eitting (U 14-Kreisliga; C 9); BSG Taufkirchen (U 14-Kreisliga; C 11); SG Eichenried (U 14-Kreisklasse; C 11)

150 Euro für die fairsten Teams

BOL-Teams nur bei den D-Junioren