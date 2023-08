Finsinger bejubeln eine Handvoll Tore

Der Anfang vom Ende: Fabian Kövener (l.) hat den FC Finsing grade 1:0 in Führung gebracht und dreht lässig ab. Ratlosigkeit pur herrscht dagegen beim Moosener Abwehrspieler Dominik Slawny (M.) und seinem Torwart Julian Walter. Foto: christian Riedel

KREISLIGA - Der FCF schießt den SC Moosen 5:0 ab – Kilian Schmitt setzt fulminanten Schlusspunkt

Von Helmut Findelsberger schließen

Finsing – Das ist schon eine Hausnummer. 5:0 (3:0) hat der FC Finsing vor 150 Zuschauern am Dienstagabend im Kreisliga-Nachholspiel den SC Moosen regelrecht abgeschossen.

Rundherum zufrieden war FCF-Trainer Thomas Bonnet: „Der Sieg war auch in der Höhe verdient, in einem schönen Abendspiel vor guter Kulisse – und beste Werbung für das Freitagsspiel gegen Lengdorf.“

Die Messe war praktisch nach 23 Minuten gelesen. Nach Flanke von Florian Hözl reagierte Fabian Kövener am schnellsten zum 1:0 (7.). Zehn Minuten später schloss Hölzl einen klasse Spielzug mit einem Lupfer zum 2:0 ab. Nur sechs Minuten danach markierte Patrick Forchhammer, laut Bonnet „fast in Arjen Robben-Manier“ das 3:0, als er von rechts nach innen gezogen war und einnetzte.

„Wir wussten, dass Moosen vorne Maxi Bauer ins Spiel bringen will, aber meine Jungs haben da sehr gut aufgepasst“, lobte der Trainer sein Team. Als Bauer nach einer knappen Stunde einen Freistoß blitzschnell ausführte, hatten die noch unsortierten Finsinger allerdings Glück, dass der Ball knapp vorbei ging. Dafür traf Hölzl kurz danach allein auf weiter Flur zum 4:0 (61.). Es lief die erste von zwei Nachspielminuten, da setzte Kilian Schmitt den Schlusspunkt. Und was für einen: Aus 25 Metern zog er ab, und von der Latten-Unterkante fand sein Schuss den Weg ins Netz. Machtlos war Lukas Mabey, der nach 80 Minuten Julian Walter zwischen den Pfosten abgelöst hatte. Der hatte sich bei einer Glanzparade gegen Andre Huber leicht an der Hand verletzt.

„Als Vorsichtsmaßnahme habe ich ihn rausgenommen“, so SCM-Coach Marcus Balbach. Der hatte sich kurz zuvor eingewechselt und musste zugeben, „dass wir vor allem in der ersten Hälfte die Finsinger Steckpässe vor den Gegentreffern nicht verhindern konnten“.