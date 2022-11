Karate-Lehrgang mit 6-DAN-Träger Elmar Griesbauer

Die Teilnehmer des Lehrgangs. © Verein

In der Karate-Abteilung des TSV Dorfen wird fleißig trainiert. Jede Woche gibt es zwei Einheiten für Jugendliche sowie zwei für Erwachsene in der Mittel- und Förderschule. Aber man kann ja nicht immer nur im eigenen Saft schmoren, und so wurde Elmar Griesbauer eingeladen. Er ist 6-DAN-Träger und Lehrbeauftragter des Deutschen Karateverbands. Diese Gelegenheit nutzten neben vielen Dorfenern auch Karateka aus der Umgebung.

Thema waren in der Unterstufe die Heian Katas und in der Oberstufe die Kata Kanku Dai. Bei den Katas handelt es sich um einen stilisierten Übungskampf gegen imaginäre Gegner mit genau vorgeschriebenen Bewegungen. In der Realität auf der Straße sieht das natürlich anders aus. Und so wurden während des Lehrgangs vom Trainer die stilisierten Abläufe in einen realen Zusammenhang gestellt und partnerweise geübt. Zusammen mit einer Mittagspause war es ein gelungener Samstag. Das fand auch TSV-Abteilungsleiter Yves Müller .