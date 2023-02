TSV-Team räumt ab

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Strahlende Gesichter: Über die Trophäen und Urkunden freuen sich (vorne, v. l.) Hannah Leopold, Jakob Butz, Leo Schleinkofer, Felix Abraham, sowie (hinten, v. l.) Mehvan Al Hamad, Irmi Borgs, Aitana Bobbert, Isabella Bobbert und Nais Locoge. © Verein

Mit großem Erfolg nahm das Erdinger Karate-Team an den oberbayerischen Meisterschaften in Moosburg teil.

Erding – Für die TSV-Athleten regnete es an den beiden Wettkampftagen geradezu erste Plätze.

Los ging’s mit Felix Abraham in den Kategorien Kata Einzel Jugend männlich und Kata Einzel Jugend Nachwuchs männlich. Der Erdinger belegte in letzterer mit einer sauberen Kata den dritten Platz. Zeitgleich startete Aitana Bobbert in der Kategorie Kata Einzel Jugend weiblich, in der sie nach zwei Runden mit der Kata Anandai ebenfalls auf dem dritten Platz landete.

Mehvan Al Hamad und Jakob Butz waren in der Kategorie Kata Einzel Schüler A männlich am Start. Butz schaffte es trotz guter Kata nicht, die Richter vollständig zu überzeugen. Für seinen Teamkollegen Mehvan lief es dagegen besser. Er gewann jede Runde und musste sich erst im Finale mit seiner Kata Pinan Nidan seinem Garchinger Konkurrenten unterordnen, was schließlich den zweiten Platz bedeutete.

Aber auch für Butz sollte es an diesem Tag noch eine Medaille geben: In der Kategorie Kumite am Ball kämpfte er sich ausdauernd durch die Runden und durfte sich über Bronze freuen. Noch besser lief es für Al Hamad In der Kategorie Kata Einzel Schüler A Nachwuchs männlich. Er gewann den Wettkampf mit seiner Kata Pinan Nidan.

Leo Schleinkofer startete ebenfalls in dieser Kategorie, konnte die Richter allerdings nicht überzeugen.

Hannah Leopold zeigte in den Kategorien Kata Einzel Schüler B weiblich, Kata Einzel Schüler B Nachwuchs weiblich und Kumite am Ball Schüler B Nachwuchs weiblich ihr Können. Während sie in Kumite am Ball Pech hatte und trotz Trostrunde nicht weiterkam, setzte sie sich im Kata Einzel mit ihren starken Katas durch und gewann schließlich das kleine Finale der Schüler B Nachwuchs mit ihrer Kata Taikyoko Shodan.

Auch für Naïs Locoge war es ein erfolgreicher Tag. Sie konnte sich in der Kategorie Kata Einzel Junioren weiblich in den ersten beiden Runden mit ihren Katas konsequent gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen, kämpfte mit ihrer Kata Chatanyara Kushanku im Finale und gewann die Silbermedaille.

Am nächsten Tag ging es früh weiter für das Erdinger Team. Als Erste startete Melissa Mayer in den Kategorien Kata Einzel OS Kinder A Nachwuchs und Kumite am Ball Kinder A Nachwuchs weiblich – in letzterer holte sie Bronze.

In den Kategorien U 21 und Leistungsklasse starteten Maëlle Locoge und Isabella Bobbert mit großem Erfolg: In beiden Kategorien trafen sich die Teamkolleginnen im Finale, und Locoge konnte sich beide Male mit einer ausdrucksstarken Chibana No Kushanku und Suparinpei durchsetzen. Bobbert zeigte die Katas Papuren und Suparinpei und freute sich über Silber.

Sandra Lingner war ebenfalls in der Leistungsklasse am Start. Hier reichte es zum dritten Platz. In der Masterklasse war sie nicht zu schlagen und durfte stolz die Goldmedaille in Empfang nehmen.