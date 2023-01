Karpfinger auf Weitenjagd

Felix Karpfinger tritt in Freilassing an. © privat

Der Weitschütze aus Erding will in Freilassing BM-Titel verteidigen

Erding/Oberhummel – Als Mitfavoriten treten die Schwinkirchenerin Antonia Meindl, der Erdinger Felix Karpfinger (U 19) und sein Teamkollege vom SC Oberhummel, Maxi Kloiber (U 23), am heutigen Donnerstag und am Freitag bei den bayerischen Meisterschaften im Weitschießen in Freilassing an. Und sie werden sich anstrengen müssen, denn sie benötigen eine gute Platzierung, um am Wochenende bei der Deutschen an gleicher Stelle dabei zu sein, dort Punkte für die Max-Aicher-Cup-Wertung zu sammeln und sich nicht zuletzt für internationale Aufgaben zu empfehlen.

Titelverteidiger Karpfinger steht in der bisherigen Jahreswertung bei der U 19 auf Platz drei, hat bereits eines von fünf Events gewonnen und möchte sich am Freitag (13 Uhr) unbedingt mit einer Topplatzierung für die deutsche Meisterschaft am Samstagmittag qualifizieren. Denn die Ergebnisse bei der Deutschen zählen dann in der Rangliste sogar doppelt. Er ist zuversichtlich: „Die Chancen stehen eigentlich ganz gut, dass ich vorne mitspiele.“ Sein Ziel: Ein Platz unter den Top drei. Allerdings muss auch der Körper mitspielen, denn zuletzt zwickte immer wieder mal die Schulter oder das Bein. Karpfinger tritt auch in der U 23-Konkurrenz an, wo ein starkes Feld mit zwölf Teilnehmern auf ihn wartet. „Mein Ziel ist hier die Quali für die DM“, sagt der Erdinger.

Kloiber führt bei der U 23 die Saisonwertung an. Am Freitag (15 Uhr) wird sich zeigen, ob er die Etablierten auf Distanz halten kann. Die U 23-DM findet Sonntagfrüh ebenfalls in Freilassing statt. Kloiber geht erstmals bei den Herren an den Start. (jfu/pir)