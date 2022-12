Katharina Künstner trifft immer

Einer von zwölf Treffern: Katharina Künstner (Nr. 3) war Altenerdings überragende Spielerin. Torfrau Alexandra Stehr war da nicht zu beneiden. © Christian Riedel

Einer tollen Abschlussquote verdankten die Handballfrauen der SpVgg Altenerding ihren ungefährdeten 35:30 (16:13)-Erfolg in der Semptsporthalle gegen den TSV Mainburg. Damit überwintern sie auf dem zweiten Platz in der Bezirksoberliga.

Altenerding – Trainer Andreas Mittermeier haderte allerdings mit der Abwehrleistung. In den ersten 25 Minuten hätten seine Frauen besonders die Linksaußen-Spielerin des Gegners nicht im Griff gehabt. Franziska Gruber machte von dort, was sie wollte, traf am Ende zweistellig gegen die SpVgg. Über ein 6:6 gerieten die Gastgeberinnen sogar in Rückstand, lagen mit 11:13 hinten.

Mittermeier reagierte und beorderte nun Lena Prem als Aufpasserin auf die Außenposition: „Sie machte ihre Sache prima, danach hatten wir Mainburg im Griff.“ Auch das Angriffsspiel steigerte sich weiter. Janina Konrad zog immer wieder in die gegnerische Defensive. Entweder traf sie selbst oder holte Siebenmeter heraus – am Ende ganze fünf Stück.

Mit einer Serie von fünf Toren nacheinander holte sich Altenerding noch die 16:13-Pausenführung, und im zweiten Abschnitt machten sie konzentriert weiter. Bei Katharina Künstner passte vorne praktisch alles. Kaum ein Wurf von ihr verfehlte das Ziel, bei 14 Versuchen hatte sie zwölf Treffer in ihrer Bilanz: „Sie war heute sehr gut drauf“, lobte sie auch Trainer Mittermeier.

In den nächsten Minuten blieb die Führung ab dem 17:13 konstant bei vier bis fünf Toren, doch ab der 50. Minute wurde es noch einmal eng. Weil die Gastgeberinnen dann doch einmal ein paar Fehler fabrizierten, holte Mainburg auf und kam beim 28:30 gefährlich nahe.

Dass es nicht noch knapper wurde, lag an Torfrau Lara Kullmann. Sie parierte in dieser kritischen Situation zwei Siebenmeter. Zweimal Katharina Künstner sowie einmal Lena Prem sorgten für ein beruhigendes 33:29 aus SpVgg-Sicht. Das war die Entscheidung, und Mittermeier sprach von einem sehr verdienten Sieg seiner Truppe: „In der Summe zeigten heute allesamt eine schöne Leistung, und die Zuschauer durften sich über ein packendes Spiel freuen.“ hz

SpVgg-Tore:

Katharina Künstner 12/3, Lena Prem 7, Julia Kranich 6, Janina Konrad 5, Marlene Mittermeier 3, Verena Bauer und Selina Becker.