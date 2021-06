Martin Kaymers furiose Aufholjagd in Eichenried

Golf - BMW International Open: Der Deutsche wird Zweiter hinter Hovland – Präsident kritisiert Besucherlimit

Von Johann Kalteis

Was für ein spannendes Golf-Finale bei den BMW International Open in Eichenried: Martin Kaymer hat am Sonntag als Tagesbester nur knapp den Gesamtsieg verpasst.

Eichenried – Als Mitfavorit angetreten, hat Viktor Hovland die in ihn gesetzten Erwartungen vollauf erfüllt und die BMW International Open 2021 in Eichenried mit 269 Schlägen (19 unter Par) souverän gewonnen. Das Aushängeschild des deutschen Golfsports, Martin Kaymer, hat sich am Sonntag vom geteilten elften Platz auf den großartigen zweiten Rang mit 271 Schlägen (-17) nach vorne gearbeitet, den Norweger aber nicht mehr abfangen können. Einen tollen Auftritt zauberte auch Matthias Schmid auf die Bahnen des Erdinger Moos. Der Amateur aus der Oberpfalz belegte mit 277 Schlägen den sensationellen, geteilten 14. Rang.

Es wäre ein rundum gelungenes Turnier der European Tour geworden, wenn durch die Corona-Pandemie die Zuschauer nicht ausgesperrt gewesen wären. Sie durften nicht live miterleben, wie Kaymer gestern Nachmittag eine furiose Aufholjagd auf den führenden Norweger startete, mit 64 Schlägen das beste Tagesergebnis erzielte, sich am Ende aber doch noch mit zwei Schlägen mehr geschlagen geben musste.

Und sie konnten nicht das Hole in One des Schweden Vincent Norrman feiern. Auf der 16. Spielbahn lochte er am Samstag mit einem Schlag aus 247,8 Metern ein. Es war erst der dritte Albatros in der 32-jährigen Turniergeschichte der BMW Open, aber der erste an einem Par 4-Loch. Allerdings kam dieser Zauberschlag für Normann eine Bahn zu früh, denn auf Bahn 17 hätte es für ein Ass einen BMW iX gegeben.

„Es waren vier Traum-Golftage“, freute sich Pressesprecherin Nicole Stempinski, „doch was zum perfekten Turnier gefehlt hat, waren die Zuschauer“. So habe einfach keine richtige Atmosphäre aufkommen können. „Es waren Golf-Festspiele, aber keine Golf-Gastspiele.“ Einziger Vorteil: Die wenigen Zuschauer – pro Tag waren nur 400 Besucher zugelassen – konnten das Geschehen hautnah und aus kurzer Distanz mitverfolgen.

Auch Karl-Heinz Löschhorn, Präsident des GC München Eichenried, bedauerte das Fehlen der Zuschauer, besonders der Mitglieder des gastgebenden GCME. „Aber die Situation ist nun mal wie sie ist. Wir müssen ja dankbar sein, dass das Turnier überhaupt stattfinden konnte.“ Ein Riesenlob hatte er für die Greenkeeper übrig, die den Platz in einen „sensationellen Zustand“ gebracht hätten. Das wäre normal auch Werbung für die Zuschauer und neuer Mitglieder gewesen. Die neuen Greens machten den Platz noch interessanter.

60 000 bis 70 000 Golf-Fans haben in den vergangenen Jahren das Golfevent besucht, heuer waren es an vier Tagen nur 2000 Besucher. „Und das im Landkreis Erding bei einem Inzidenz-Wert im unteren einstelligen Bereich“, ärgert sich Löschhorn über den Ausschluss der Zuschauer. Jetzt freut er sich aber schon auf eine „großartige Veranstaltung“ im nächsten Jahr, dann wieder mit vielen guten Spielern aus dem In- und Ausland und vielen Besuchern.

Weniger dürfte dem Präsidenten das Abschneiden der beiden GCME-Mitglieder gefallen haben. Während Thomas Rosenmüller die Finalteilnahme erst am letzten Loch unglücklich versemmelt hatte, fand Stephan Jäger nie richtig ins Turnier und verabschiedete sich vorzeitig mit einem Ergebnis weit unter seinem Niveau. Eine seiner wenigen positiven Taten: Er zeigte seinem Golfkollegen Andrew Johnston, wie ein echter Bayer eine Weißwurst auszuzelt.

Während den Profis der Spielabbruch am Donnerstag wegen eines schweren Gewitters keine allzu großen Probleme bereitet hatte, war das Organisationsteam zwei Tage vorher schwer gefordert. Sturmtief „Willi“ fegte in der Nacht von Montag auf Dienstag über den Turnierplatz und warf die meisten Aufbauten an den Abschlagplätzen um. „Es hat wild ausgeschaut“, so Stempinski. Doch zum Auftakt des Pro-Am-Turniers war alles wieder in Ordnung.