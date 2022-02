Keiner fährt so schnell wie die Geschwister Widl

Erdings schnellste Skifahrer (v. l.): Jaden Koschkar, Timo Neff, Maja Weber, Damen-Siegerin Franziska Widl, Hanna Linsmeyer und Herren-Sieger Maximilian Widl. © ALARICH HERRMANN

Die beiden Renn-Asse des FC Lengdorf gewinnen die Kreismeisterschaft auf einer anspruchsvollen Piste. Der Skiclub Auerbach glänzt als Organisator.

Auerbach/Wartenberg – Jeder Fünfte ist ausgeschieden. Eine anspruchsvolle Angelegenheit war die alpine Kreismeisterschaft, die der SC Auerbach in Kössen ausrichte. 105 Teilnehmer aus sieben Landkreisvereinen hatten daran teilgenommen.

SCA-Trainer Johannes Denteler hatten am Hotelhang den Riesenslalom-Kurs gesteckt, den es in zwei Durchgängen zu bewältigen galt. Das Problem: Das Wetter spielte am Vortag nicht mit, die Temperaturen lagen über Nacht durchwegs im Plusbereich, und es regnete auch noch ein wenig. Dadurch weichte die Piste stark auf, und es bildete sich erst nach der Hälfte des ersten Durchgangs eine harte Piste, da der weiche Schnee dann komplett rausgefahren war.

Vor dem zweiten Lauf passte Denteler den Kurs partiell an. Auch hier hatten alle Läufer und Läuferinnen die gleichen, jedoch nicht einfachen Bedingungen. Spannend war es allemal. In vielen Altersklassen ging es sehr eng zu. Die Verantwortlichen sprachen von „sehr gutem alpiner Rennsport“. Dass fast 20 Prozent der Rennläufer disqualifiziert ausschieden, habe an den pandemiebedingten Trainingsrückständen gelegen.

Die Schnellsten sind übrigens alte Bekannte. Die Geschwister Maxi und Franziska Widl holten die Kreismeister-Titel. In ihren Altersklassen waren Maja Weber (FC Lengdorf), Jaden Koschkar (SC Buch am Buchrain), Hannah Linsmayer und Timo Neff (FC Lengdorf) siegreich. Sie durften sich über von Schirmherr Landrat Martin Bayerstorfer gespendete große Pokale freuen. Die Siegerehrung übernahm SCA-Vorsitzende Claudia Joos zusammen mit Trainer Denteler, Thomas Furner und Ralf Schmidmüller, der auch die Rennleitung inne hatte. Die Zeitmessung lag in den bewährte Händen von Petr Masek. Die Pistencrew und alle anderen Helfer der Landkreisvereine leisteten gemeinsam gute Arbeit, um einigermaßen faire Bedingungen für alle zu schaffen und ihren Teil dazu beitrugen, dass es bei den rasanten Fahrten zu keinen nennenswerten Verletzungen kam. Joos bedankte sich zudem bei den vielen Sponsoren – Therme Erding, Metzgerei Stuhlberger, Sport Loipführer und Lagerverkauf Gerlspeck – für Pokale und Sachpreise.

Von Alarich Herrmann

Ergebnisse

U 8/weiblich

1. Rebecca Hahn (SC Dorfen) 2:17.87, 2. Marlies Seidl (SC Dorfen) 2:41.26. U 8/männlich

1. Adrian Obermeier (SC Dorfen) 1:44.20, 2. Jannis Baumann (SC Buch am Buchrain) 1:51.37, 3. Amien Ostermayr (Hörlkofener SV) 2:03.66, 4. Felix Sandig (FC Lengdorf) 2:19.33, 5. Hugo Farsky (SC Auerbach) 2:44.11.

U 10/weiblich

1. Maja Weber (FC Lengdorf) 1:38.61, 2. Leonie Schwegler (SC Dorfen) 1:47.26, 3. Amelie Maier (SC Dorfen) 1:55.83, 4. Jara Glück (SC Buch am Buchrain) 2:01.42.

U 10/männlich

1. Matej Farsky (SC Auerbach) 1:38.00, 2. Phil Koschkar (SC Buch am Buchrain) 1:41.16, 3. Lukas Ramm (Hörlkofener SV) 1:42.75, 4. Samuel Obermeier (SC Dorfen) 1:44.31, 5. Mateo Uhlmann (SC Dorfen) 1:52.31.

U 12/weiblich

1. Grace Fordham (SC Buch am Buchrain) 1:43.35, 2. Emma Sandig (FC Lengdorf) 1:44.82, 3. Emilie Pawliska (10 SC Auerbach) 1:45.49, 4. Marie Huber (SC Auerbach) 1:53.14, 5. Katharina Resch (SC Erding) 1:53.99.

U 12/männlich

1. Jaden Koschkar (SC Buch am Buchrain) 1:32.85, 2. Jonas Küsters (SC Erding) 1:36.14, 3. Quirin Partsch (SC Erding) 1:40.57, 4. Simon Hondl (SC Dorfen) 1:41.24, 5. Theo Körner (SC Buch am Buchrain) 1:44.41.

U 14/weiblich

1. Alexandra Fimpel (SC Erding) 1:35.51, 2. Sarah Elmer (SC Erding) 1:36.62, 3. Klara Masek (SC Auerbach) 1:38.44, 4. Tamara Hahn (SC Dorfen) 1:45.26, 5. Josefine Wossidlo (SC Buch am Buchrain) 1:47.41. U 14/männlich

1. Maximilian Ramm (Hörlkofener SV) 1:30.60, 2. Linus Schröder (SC Buch am Buchrain) 1:32.09, 3. Jakob Huemer (SC Erding) 1:32.63, 4. Severin Schmidbauer (SC Erding) 1:37.37, 5. Noah Herzog (SC Erding) 1:37.51.

U 16/weiblich

1. Hannah Linsmayer (SC Dorfen) 1:21.97, 2. Kathleen Ilse (SC Auerbach) 1:22.96.

U 16/männlich

1. Timo Neff (FC Lengdorf) 1:20.51, 2. Jakob Schmidmüller (SC Auerbach) 1:26.57, 3. Jakob Bachmaier (SC Dorfen) 1:28.17, 4. Markus Grundner (SC Dorfen) 1:30.38, 5. Felix Schröder (SC Buch am Buchrain) 1:30.43.

U 18/weiblich

1. Sophie Linsmayer (SC Dorfen) 1:22.56, 2. Maria Denteler (SC Auerbach) 1:25.88, 3. Magdalena Resch (SC Erding) 1:34.10.

U 18/männlich

1. Leo Janocha (SC Dorfen) 1:22.99, 2. Timo Fruth (Hörlkofener) 1:24.31, 3. Jakob Falcioni (SC Auerbach) 1:24.77, 4. Max Pallares (SC Erding) 1:27.21.

Herren 61

1. Bernd Grünberg (SC Erding) 1:32.72, 2. Rudi Braun (SC Dorfen) 1:55.73. Herren 51

1. Markus Fimpel (SC Erding) 1:22.66.

Herren 41

1. Martin Walter (SC Erding) 1:23.23, 2. Nico Grund (SC Auerbach) 1:29.84.

Herren 31

1. Manuel Haug (SC Buch am Buchrain) 1:25.42.

Damen allgemein

1. Franziska Widl (FC Lengdorf) 1:19.65.

Herren allgemein

1. Maximilian Widl (FC Lengdorf) 1:14.57, 2. Johannes Denteler (SC Auerbach) 1:14.92, 3. Maximilian Denteler (SC Auerbach) 1:16.84, 4. Lukas Braun (SC Dorfen) 1:25.10, 5. Florian Baumgartner (SC Auerbach) 1:42.75.

U 21/weiblich

1. Maja Straukamp (SC Erding) 1:33.91, 2. Helene Walter (SC Erding) 1:35.92, 3. Julia Capko (SC Buch am Buchrain) 1:42.51, 4. Emma Walter (SC Erding) 1:44.15, 5. Sarah Rott (SC Erding) 1:59.72.

U 21/männlich

1. Fabian Paul (SC Buch am Buchrain) 1:15.44, 2. Lukas Schmidmüller (SC Auerbach) 1:20.09, 3. Florian Schäffler (FC Lengdorf) 1:23.04, 4. Tobias Villing (SC Erding) 1:23.57, 5. Mathias Fruth (Hörlkofener SV) 1:28.34.