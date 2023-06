Tatjana Obermeier schlägt beim World Cup zu

Erdinger Kickboxerin gewinnt Turnier in Budapest – Rang zwei für die Hohenpoldingerin Emma Winter

Tolle Leistungen zeigten die Erdinger Kickboxer beim World Cup in Budapest.

Budapest/Erding – Mit 2700 gemeldeten Teilnehmern eines der größten Turniere in Europa und in den einzelnen Gewichtsklassen außerordentlich gut besetzt, scheint nach langer Coronapause wieder Normalität im Wettkampfsport zurückzukehren.

Die Krone setzte sich Tatjana Obermeier (Vollkontakt bis 52 kg) auf. Sie bezwang im Halbfinale die starke Shimrova Aruzhan aus Kasachstan souverän. Nie ein stehendes Ziel bietend, immer in Bewegung und mit jederzeit gefährlichen Kontern war die tapfer kämpfende Shimrova nach zwei Niederschlägen am Rande einer vorzeitigen Niederlage. Im Finale musste dann auch die Norwegerin Olivia Braastad die Überlegenheit der Erdingerin anerkennen und war froh, über die Rundem gekommen zu sein. Mit diesem Turniersieg steht Obermeier wieder auf Rang zwei der Weltrangliste.

Für Emma Winter (Voll-Kontakt bis 65 kg) reichte es im Finale gegen die Norwegerin Celik Dilek nicht ganz. Trotz einer starken dritten Runde konnte die Hohenpoldingerin den Punkterückstand aus den ersten beiden Runden nicht mehr aufholen. Dennoch war das Trainerteam aus Erding sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung. „Nach absolvierter Prüfung zur Polizeibeamtin kann sich Emma jetzt wieder voll aufs Training konzentrieren. Wir werden verstärkt an Athletik und Kraft arbeiten, dann ist Emma wieder bereit für große Turniere“, betonte Techniktrainer Alex Häusser.

Mit Ayoub Maaruf ist nach langer Pause wieder eine richtige Kampfmaschine ins Team zurückgekehrt. In der Klasse Voll-Kontakt bis 86 kg lieferte er sich gegen einen wahren Hünen aus Dänemark eine richtige Schlacht. In der dritten Runde machte sich allerdings die fehlende Wettkampfpraxis bemerkbar, sein Gegenüber Josephen Rolf Lundsgaard setzte die klareren Treffer und holte sich verdient den Sieg. Auch hier will das Erdinger Trainerteam ab jetzt wieder verstärkt auf Körperkräftigung und Kondition setzen.

Pech hatte die hochtalentierte Linda Beiersdorfer (Gewichtsklasse bis 70 kg). Nach relativ ausgeglichenen ersten beiden Runden schwoll ihr linkes Auge blitzschnell zu, und aus gesundheitlichen Gründen musste der Kampf abgebrochen werden.

„Wir können richtig zufrieden sein“, lautete das Fazit von Cheftrainer Peter Lutzny. „Gerade haben wir in Erding wieder eine ganze Menge junger Talente im Wettkampftraining. Der Teamgeist passt, es macht endlos Spaß, den einen oder anderen an die Spitze zu bringen.“