Kirchasch kann’s auch in Krefeld

Teilen

Fünfter im deutschen Pokalfinale (v. l.): die Kirchascher Stockschützen Sepp Weber, Herbert Rieger, Herbert Sterr, Jakob Bauer und Franz Fertl fuhren mit dem von Georg Mesner zur Verfügung gestellten Bus. © Foto: Verein

Ein sensationeller Erfolg gelang den Stockschützen des SSV Kirchasch beim Ü 50-Deutschlandpokal. Beim großen Pokalfinale im sieben Stunden nördlich gelegenen Krefeld jubelten Jakob Bauer, Franz Fertl, Sepp Weber, Herbert Sterr und Herbert Rieger über den fünften Platz.

VON DANIEL GEORGAKOS

Kirchasch – Weil der Herrenpokalwettbewerb dieses Jahr nicht ausgeschrieben wurde, meldeten sich die Kirchascher Stockschützen ohne große Ambitionen beim Ü50-Pokal an. „Wir wollten die Pokalturniere als Training für die Meisterschaft nutzen“, erklärt Herbert Sterr. Es sollte anders kommen. Die Hürden im Kreis- und Bezirkspokal meisterte Kirchasch überraschend bravourös mit zwei Pokalsiegen und qualifizierte sich erstmals in der noch jungen Vereinsgeschichte für den Bayernpokal.

Das Quintett um Sterr machte sich Ende Januar, erneut ohne Ambitionen, auf den Weg nach Waldkirchen. „Über unsere angebliche Favoritenrolle haben wir uns köstlich amüsiert“, erzählt Sterr, nachdem die Heimatzeitung die Kirchascher als Favoriten auserkoren hatte. Er war sich gar nicht bewusst, dass nach dem Bayernpokal ein deutschlandweiter Pokal ausgespielt wird.

Die Überraschung des Tages folgte dann bei der Siegerehrung, als der SSV nach herausragenden Siegen gegen favorisierte Bundesligisten den Pokal für den sechsten Platz entgegennahm. Eine weite Reise dürften sie antreten, hieß es bei der Pokalübergabe. „Da haben wir dumm geschaut und uns gefragt, wo es denn hingeht.“

Als es allen klar wurde, dass Kirchasch als eine von 14 Mannschaften ins im Ruhrpott gelegene Krefeld fährt, herrschte pure Vorfreude im Verein. Eine Ferienwohnung wurde organisiert und Sponsoren halfen der Truppe, um die Anreise und Ausstattung zu finanzieren.

Beim großen Showdown in Krefeld zauberte Kirchasch nach Startschwierigkeiten und zwei Niederlagen zu Beginn eine ordentliche Leistung aufs Eis. Gegen alle nicht-bayerischen Vereine setzte man sich durch. Und auch die bayerische Mannschaft aus Neuburg vom Wald zog gegen nervenstarke Kirchascher den Kürzeren. Am Ende sprang damit der fünfte Platz heraus, der sowohl nach Turnierende in Krefeld, als auch bei der am nächsten Tag angesetzten Generalversammlung im Sportheim in Kirchasch ausgiebig gefeiert wurde.

Auf dem Erfolg will sich die Mannschaft nun nicht ausruhen und strebt den Aufstieg in die Oberliga an. Grundsätzlich geht es ihnen aber um den Spaß und das Gemeinschaftsgefühl im Verein. „Der Sport boomt hier in Kirchasch“, erklärt Gründungsmitglied Hermann Enzbrunner stolz. Fast 100 Mitglieder zählt der erst 2010 gegründete Stockschützenverein.

„Jeder, der gerne mal mittrainieren will, ist herzlich willkommen“, wirbt Herbert Sterr. Die Hauptzielgruppe neuer Mitglieder besteht aus AH-Fußballern und Leuten wie aus dem Kirchascher Erfolgsquintett, das zum Stockschützensport gekommen ist, weil „die Füße vom Fußball kaputt waren“, scherzt Jakob Bauer. Zum Glück zählt beim Stockschießen die mentale Stärke mehr als physische Fitness.