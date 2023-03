Viele Sätze, aber kein Sieg

Von: Bernd Heinzinger

Wohin wird sich die Waagschlage der Justiz neigen? © Imago-Images

Diesmal flogen nicht die Bälle, sondern die Worte hin und her.

Altenerding – Einst war es eine sehr harmonische Beziehung zwischen der SpVgg Altenerding und einem langjährigen Tennistrainer sowie recht erfolgreichen Mannschaftsspieler. Doch mittlerweile ist das Tischtuch zerschnitten, und der 47-Jährige klagt jetzt gegen seinen Ex-Verein, der ihm die Mitgliedschaft gekündigt und ein Hausverbot verhängt hatte.

Vor einiger Zeit hatte der erfahrene Tennisspieler die Kündigung seiner Mitgliedschaft bei der Tennisabteilung der SpVgg Altenerding erhalten. Mehrere Gründe hätten den Ausschlag geben, meinte Vereinsvorsitzender Reinhold Kunz. Aufgrund des laufenden Verfahrens wollte er nicht näher ins Detail gehen. Der Geschasste zeigte sich mit seinem Rausschmiss jedoch nicht einverstanden und klagte. Jetzt trafen sich beide Seiten vor Gericht. Für die Interessen des Vereins setzten sich dort der Gesamtvorsitzende Kunz sowie Anwalt Harald Richter ein.

Gleich zu Beginn zeigte sich der 47-Jährige sichtlich geschockt, als Richterin Cornelia Schnürer betonte, dass zunächst nur der Antrag auf Einstweilige Verfügung gegen die Kündigung verhandelt werde. Um die Hauptsache gehe es in einem späteren Verfahren – unter einem anderen Richter, wie Schnürer betonte. „Warum wurde mir das nicht mitgeteilt, heute ist es ein bisschen spät“, urteilte der 47-Jährige. Die Richterin entgegnete, dass man ihn telefonisch mehrfach darauf hingewiesen habe. Sie führte aus, dass für ihn die Angelegenheit persönlich wohl dringend sei. Das Gesetz sehe es aber anders, ein Dringlichkeitsgrund sei nicht gegeben. Beispielsweise, dass die Punktspielsaison bald losgehe, spiele dabei keine Rolle.

Der Kläger sah das Ganze nicht ein, fiel der Richterin zudem immer wieder ins Wort. Diese wurde bald laut, wies den 47-Jährigen mehrfach zurecht und drohte schließlich sogar ein Ordnungsgeld an. Sie führte aus, dass sich sein Antrag um die Mitgliedsrechte, die Punktspiele und die Möglichkeit, für ein Abteilungsleiteramt zu kandidieren, drehe. Dies alles sei auch in etwa einem halben Jahr noch möglich: „Es ist also nicht dringlich im Sinne des Gesetzes.“

Auch die Darstellung des Klägers, dass die Kündigung unbillig und grob willkürlich sei, bringe heute nichts. Was dann in der Hauptverhandlung herauskomme, sei eine andere Sache. Eine gütliche Einigung sei allerdings in dieser Verhandlung möglich. Seitens des Vereins könne diese lauten, dass der Ex-Spieler und -Trainer selbst austrete, man sich die Hände reiche und beide Seiten nur für ihre eigenen Gerichtskosten aufkämen.

Damit zeigte sich der Kläger aber überhaupt nicht einverstanden. „Ich will weiterhin Mitglied bleiben“, schimpfte er. Er wolle Sitte und Anstand durchsetzen und aufzeigen, dass in dem Verein Vieles falsch laufe. Auf die Anmerkung Schnürers, dass die Kündigung auch in der Hauptverhandlung bestätigt werden und darunter seine Reputation leiden könnte, meinte der 47-Jährige: „Auch wenn ich jetzt dem Vorschlag des Vereins zustimme, bleibt doch etwas hängen, und es wird geredet.“

Jetzt kam Anwalt Richter doch auf einige der Kündigungsgründe zu sprechen. Der Kläger habe die Treuepflicht verletzt, Sachen an die Öffentlichkeit gebracht, die nicht dorthin gehörten: „Daher ist der Ausschluss auf alle Fälle gerechtfertigt.“ Es sei auch nicht sinnvoll, heute weiter zu diskutieren.

Ein wenig ging der Verein dann doch noch auf den Kläger zu. Dieser hatte davon gesprochen, dass er es sich überlege, für einen Posten in der Tennisabteilung zu kandidieren: „Das ist mir als Nichtmitglied aber verwehrt, und außerdem habe ich ja auch noch Hausverbot.“ Der Anwalt der SpVgg wälzte daraufhin die Satzung und fand keinen Passus, nach welchem eine Mitgliedschaft für eine Kandidatur notwendig sei. Dazu sagte Kunz, dass das Hausverbot für die Zeit der nächsten Tennisversammlung aufgehoben werden könne.

Es folgten weitere Redebeiträge beider Seiten. Der Kläger etwa betonte, dass es für ihn schon ein Problem sei, wenn er für längere Zeit draußen aus dem Verein sei: „Das bedeutet eine große Belastung.“ Darauf erwiderte der Anwalt, dass der Kläger ja schließlich schuld an der Stimmung im Verein sei, einige Mitglieder wegen ihm sogar ausgetreten seien.

Die Richterin erkannte bald, dass keine gütliche Einigung in Aussicht steht und schloss das Verfahren. Die Entscheidung über die einstweilige Verfügung folgt in der kommenden Woche. Dass diese gegen den 47-Jährigen ausfallen werde, das könne sie allerdings bereits jetzt sagen. Der Termin für die Hauptverhandlung steht noch nicht fest.