Krallen der Wildcats bleiben gegen die Bulls stumpf

AMERICAN FOOTBALL - Erdinger Team gewinnt Keller-Duell gegen Kirchdorf 2 klar mit 30:0 Punkten

Die Footballer der Erding Bulls dürfen jubeln.

Erding – Sie setzten sich zu Hause nach einer starken Vorstellung deutlich mit 30:0 (7:0, 17:0, 6:0, 0:0) Punkten gegen die Kirchdorf Wildcats 2 durch und machten damit Bigpoints im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga.

Jetzt besitzen sie einen Sieg mehr als der Sonntagsgegner und haben durch das klare Ergebnis auch den direkten Vergleich gewonnen. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Erdings Pressesprecher Markus Empl: „Wir haben Kirchdorf richtig niedergebügelt. Mit einem Sieg in dieser Höhe hätten wir keinesfalls gerechnet.“

Die Defense stand von Anfang an perfekt. In den ersten zwei Durchgängen schafften die Gäste keinen einzigen neuen ersten Versuch, die Erdinger dagegen punkteten bereits im ersten Anlauf. Running Back Florian Eichinger, der früher bei der ersten Truppe des Gegners in der Bundesliga spielte, bekam den Ball von Quarterback Philipp Steigele zugepasst. Mit einem starken Run setzte er sich gegen die Kirchdorfer Defense durch und erreichte den ersten Touchdown.

Im zweiten Drive Erdings folgte das gleiche Spiel, und schon lagen die Gastgeber 14:0 in Front. Im dritten Versuch gab es zwar keinen weiteren Touchdown, doch mittels Fieldgoal durch Alexander Rott erhöhten die Bulls dennoch auf 17:0. Seine Passstärke zeigte Steigele dann kurz vor der Pause. Er brachte das Leder-Ei präzise über 30 Yards zu Alexander Rott, der lief weitere 30 Yards zum dritten Touchdown für die Erding Bulls.

Für die Zuschauer versuchten die Bulls kurz vor dem Halbzeitpfiff noch einen so genannten Hail Mary: Es handelt sich dabei um einen sehr langen Vorwärtspass, der nur eine geringe Chance auf Erfolg hat. Der Ball landete zwar bei einem Erdinger Spieler, doch befand sich dieser knapp mit den Füßen im Aus.

So folgte beim Stand von 24:0 der Seitenwechsel, und im Anschluss hätten aufgrund der Hitze ein wenig die Körner gefehlt, sagte Empl: „Daher ließ auch die Konzentration nach, und es kam zu einigen Ungenauigkeiten.“ Die Unparteiischen sprachen einige Strafen aus, die Partie sei dennoch immer fair geblieben, die Gäste hätten sich dabei als vorbildliche Truppe gezeigt.

Die Erdinger hatten ein wenig Glück, dass den Kirchdorfern zwei Interceptions unterliefen. Linus Grupen und Ferley Witwer konnten den Ball dabei in beziehungsweise kurz vor der eigenen Endzone gerade so noch in Sicherheit bringen. „Das rettete uns ein bisschen, sonst hätte das Momentum auf die andere Seite wechseln können“, berichtete Empl. Erdings Kilian Mayer machte anschließend mit einem Run über 60 Yards alles klar und markierte mit seinem Touchdown den Endstand. Dabei überstand der wendige Running Back gleich drei gegnerische Tackles – eine starke Leistung. Neben ihm und Eichinger lobte Markus Empl seinen Quarterback. Steigele habe gerade einmal eine Interception fabriziert, mit Lauf- und Passspiel überzeugt.

Auch Bulls-Coach Lauritz Boss habe einen großen Anteil am hohen Erfolg. Extra für die Partie ließ er zwei neue Spielzüge einstudieren, einer davon brachte gleich einen Touchdown. Mit Ergebnis und Leistung generell seien die Erdinger Verantwortlichen sehr zufrieden, betonte Empl. Als kleines Defizit sah er lediglich die fehlende Dominanz in den letzten beiden Durchgängen.