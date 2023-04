Kreuzbandriss ist Frauensache

Weit häufiger betroffen als Männer – Fußballerinnen berichten über ihren lauten Knacks

Von Franziska Kugler schließen

Frauen haben eine drei- bis sechsmal höhere Anfälligkeit für Kreuzbandrisse als Männer. Davon können auch ein paar Frauen aus dem Fußball-Landkreis ein unschönes Liedchen singen.

Landkreis – Alexia Putellas, Giulia Gwinn und Marie-Antoinette Katoto: Spielerinnen, die nicht nur eingefleischten Frauenfußball-Fans ein Begriff sind. Neben ihrem herausragenden Talent teilen diese Stars aber auch ein gemeinsames Leiden. Alle drei zogen sich im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss zu. Neue Studien legen nahe, dass Frauen zwischen drei- bis sechsmal häufiger von dieser Verletzung betroffen sind als ihre männlichen Kollegen. In die Riege der Betroffenen reihte sich zuletzt auch das Schwaiger Mittelfeld-Ass Sophia Buchhauser (22) ein. Doch sie ist längst nicht die einzige im Landkreis.

Erst hat Buchhauser gegen Attenkirchen noch den Siegtreffer erzielt, kurz darauf blieb sie unglücklich im Rasen hängen. „Es hat sich angefühlt, als würde mein Knie in die andere Richtung schauen“, erinnert sich Buchhauser. Auch für ihre Mitspielerinnen war nach dem lauten Knacks klar: Da ist alles hin. Zwar hatte die FC- Spielerin im Anschluss kaum Schmerzen und verzichtete auf einen Notarzt, doch am nächsten Tag ging es dann doch in die Notaufnahme. „Auf den Röntgenbildern war nichts auffällig, aber ich konnte mein Bein nicht ausstrecken und abwinkeln.“ Ein Termin beim Radiologen brachte aber Gewissheit.

+ Schon zweimal geschnalzt hat’s bei der Langengeislingerin Stefanie Esser (r.). Der Weg zurück war schwer. © Christian Riedel / fotografie-ri

Neben dem Kreuzband ist auch der Meniskus gerissen und das Innenband angerissen. „Die Saison ist für mich gelaufen“, bedauert sie. Nach der OP im Juni und einer einjährigen Pause will Buchhauser aber wieder auf dem Rasen stehen. „Denn es ist einfach blöd, draußen zu sitzen und nichts machen zu können.“

Die lange Verletzungspause hinter sich gebracht hat Stefanie Esser vom FC Langengeisling. Gleich zweimal erhielt sie die Diagnose Kreuzbandriss. Nach der OP 2012 stand sie schnell wieder auf dem Rasen. Doch im Juni 2021 dann der Schock. Nachdem die 27-Jährige im Rasen hängen geblieben war, war das Kreuzband ab und diesmal auch der Meniskus betroffen. Doch die Aussicht auf die Rückkehr auf den Platz trieb sie an. Nach dem erneuten Eingriff im August stand zwei- bis dreimal wöchentlich Physiotherapie auf dem Plan. Zusätzlich meldete sich die ambitionierte Sportlerin im Fitnessstudio an und arbeitet mit einem individuellen Trainingsplan an ihrem Comeback. „Ab März habe ich dann gemeinsam mit den Mädels trainiert.“, freut sich Esser, die zu diesem Zeitpunkt allerdings hauptsächlich individuelle Übungen absolvieren musste.

Doch im September war es dann endlich so weit: Das Comeback stand an. „Ich war einfach so aufgeregt, das bin ich normalerweise nicht. Aber mein Team stand die ganze Zeit hinter mir“, erzählt die Langengeislinger Fußballerin. Dass die Rückkehr dann beim Testspiel gegen die Damen des TSV 1860 stattfand, war natürlich ein zusätzliches Highlight.

Aber die FC-Spielerin stellt auch klar: „Ich musste einige Rückschläge einstecken. Manchmal ging es eher ein paar Schritte zurück statt vor.“ Aber auch für diese schwierigen Situationen hat sie einen Rat: „Man sollte den Mut nicht verlieren, weiterhin Sport machen und auch immer am Ball bleiben.“ Und natürlich ganz wichtig: „nicht zu schnell wieder anfangen, sonst ist das Risiko sehr groß, dass gleich wieder etwas passiert“.

Wie schnell das Kreuzband erneut reißen kann, musste Ramona Rusp am eigenen Leib erfahren. Die langjährige Fußballerin des FCA Unterbruck drehte sich beim Auswärtsspiel in Neufahrn 2018 mit dem Ball, und da war es schon passiert: „Es hat laut geschnalzt, und ich konnte nicht mehr laufen“, erinnert sich die zu diesem Zeitpunkt 25-Jährige. Acht Wochen später folgte die OP, die allerdings nicht die gewünschten Erfolge brachte. Nach einem weiteren Eingriff ein halbes Jahr später war aufgrund von anhaltenden Knieproblemen immer noch kein Sport möglich. Und nach einem Sturz folgte der nächste Rückschlag: ein erneuter Kreuzbandriss. „Fußball war mein größtes Hobby. Aber mit dem Knie Fußball zu spielen wäre fahrlässig“, erklärt Rusp.

+ Behandlungskoffer immer dabei: Sportphysiotherapeutin Jana Otto ist für den FC Langengeisling im Einsatz. © Christian Riedel / fotografie-ri

Doch wie lässt sich ein Karriereende nach einem Kreuzbandriss verhindern? Für Physiotherapeutin Jana Otto ist klar: Kreuzbandrissen lässt sich vorbeugen. „Spezielle Aufwärmprogramme mit neuromuskulären Trainingsübungen, die geeignet sind, Kraft, Koordination und Balance zu verbessern“, erklärt Otto. Dazu zählt neben einfachen Laufübungen auch Balance- und Sprungkrafttraining.

Allerdings haben Frauen trotzdem ein erhöhtes Risko auf einen Kreuzbandriss. „Die Beinachse der Frau hat von Natur aus eine X-Stellung. Und auch Hormone können die Reißfähigkeit und Elastizität von Bändern heruntersetzen“, erklärt die Sportphysiotherapeutin, die auch für die Zeit nach der Operation einige Tipps parat hat. „Wichtig ist, dass das Kreuzband seine Zeit braucht.“ So sollten Sportler frühestens nach acht bis zehn Monaten zurückkehren.

Oft sind die Amateursportler bei ihrer Rückkehr allerdings auf sich allein gestellt. Deshalb ist insbesondere Eigendisziplin gefragt. Neben Physiotherapie ist es wichtig, sich körperlich fit zu halten. Dabei können auch einfache Übungen schon Wunder bewirken. Ist die schwere Zeit aber überwunden, geht auch der Betreuerin des FC Langengeisling das Herz auf. „Denn es ist einfach schön, wenn die Sportler wieder auf dem Platz stehen,“ sagt Otto.

Weitere Informationen:

Auf www.stop-x.de finden sich Übungen zur Vorbeugung und Rehabilitation von Kreuzbandrissen.