Derby der Selbstbewussten

Ein packendes Derby ist zu erwarten, wenn Langengeisling und Dorfen aufeinander treffen. So wie hier im November vergangenen Jahres, als sich die Geislinger um Hannes Dornauer (l.) und Maxi Maier (r.) gegen die Isenstädter um Benedikt Hönninger (M.) mit 2:3 Toren knapp geschlagen geben mussten. © Hermann Weingartner

Das nächste Landkreis-Derby in der Bezirksliga Ost steigt am Sonntag um 14 Uhr in Langengeisling, wenn der TSV Dorfen kommt.

Langengeisling/Dorfen – Beide Teams haben vergangene Woche für Überraschungen gesorgt – in positiver wie negativer Hinsicht. Der TSV hatte eine unerwartete 0:2-Heimniederlage gegen Ostermünchen kassiert, der FCL mit dem 2:1-Auswärtserfolg in Freilassing – mit einer Rumpftruppe – für eine kleine Sensation gesorgt.

„Man meint immer, es kann nicht schlimmer werden, aber dann wird es doch schlimmer“, meint FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier lachend, den die Grippe erwischt hat, und der die ganze Woche nicht trainieren konnte. Der verletzte Spieler Andi Buchberger und Reserve-Coach Wast Held haben sich die Trainingsarbeit unter der Woche geteilt. „Ständig kamen Nachrichten bei mir an, dass jemand krank ist“, berichtet Hintermaier. „Am Mittwoch waren 13 Leute im Training.“

Douglas Wilson etwa saß vergangene Woche in Freilassing als einer von zwei Feldspielern auf der Bank, musste sich übergeben und fiel dann aus. „Die ganze Woche war er dann krank, und ich weiß nicht, ob er am Sonntag spielen kann“, erzählt Hintermaier. Auch die beiden Torhüter Michael Hierl und Luis Rotert hätten die ganze Woche nicht trainieren können, außerdem Dominik Geigerseder und Maurica Steck. „Der kam krank aus dem Urlaub, aber vielleicht geht es sich ja bis zum Sonntag noch aus“, hofft der FCL-Spielertrainer, der ebenfalls hofft, bis zum Derby wieder fit zu sein. Wieder dabei ist der genesene Lucas Seeholzer auf der Bank und Paul Bucher, dessen Rotsperre abgelaufen ist.

„Das wird ein cooles Spiel“, glaubt Hintermaier, der den Gegner lobt. „Dorfen ist eine gute Mannschaft, hat sich mit jungen, guten Neuzugängen verstärkt und ist folglich auch in der Breite richtig gut aufgestellt.“ Umso mehr habe er sich über die Heimniederlage des TSV gegen Ostermünchen gewundert. „Davor hatten sie in Saaldorf gewonnen, Rosenheim abgeschossen und Moosinning hergespielt.“

Gerade die oft schwankenden Leistungen geben ihm Mut, „denn im Endeffekt sind sie nur einen Punkt vor uns“, stellt Hintermaier fest. „Und außerdem waren wir in Freilassing auch nicht viel mehr Spieler.“ Sein Fazit: „Wir gehen ohne Angst ins Spiel, wollen uns als Einheit präsentieren und was mitnehmen.“

Trotz der Niederlage im Heimspiel gegen Ostermünchen reisen die Fußballer des TSV Dorfen zuversichtlich zum Landkreis-Derby nach Langengeisling. „Der Aufwand, den wir in den letzten Wochen betreiben mussten, war schon brutal“, stellt Trainer Christoph Deißenböck fest. „Aber schließlich sind wir im Toto-Pokal-Halbfinale und stehen in der Tabelle nur vier Punkte hinter dem Spitzenreiter. Das ist ja auch nicht gerade die schlechteste Ausgangsposition.“ Sein Team sei deswegen auch etwas müde gewesen. Unter der Woche habe er im Training an der Frische gearbeitet, nun ist sein Team voll da.

„Die Niederlage letzte Woche tat zwar weh, hat uns aber nicht umgehauen“ gibt sich der Coach kämpferisch. Trotzdem plagen ihn einige Verletzungssorgen. Gegen Ostermünchen hat sich Manuel Rott einen Rippenbruch zugezogen und fällt aus. Nicht spielen kann auch Kapitän Andreas Hartl. Er zog sich nach Deißenböcks Auskunft während der Woche im Training eine Muskelzerrung zu. „Ansonsten sind aber alle an Bord und wollen am Sonntag voll auf Sieg spielen“ meint Deißenböck. „Schließlich soll der Aufwand der letzten Zeit nicht unbelohnt bleiben“. Die Isenstädter werden also alles versuchen, die letztjährige Derbyniederlage vergessen zu machen und sich zu rehabilitieren.

FCL-Kader

Hierl (Rotert), M. Geigerseder, D. Geigerseder, Seeholzer, Faltlhauser, Hintermaier, Dornauer, Altinisik, Aigner, S. Stenzel, Kaiser, Riederle, Birnbeck, Bucher, Wilson (?), Steck (?)

TSV-Kader

Leins, Blüml, Hönninger, Heilmeier, Linner, Rachl, M. Zöller, F. Zöller, Blaha, Brenninger, Thalmaier, Eicher, Zander, Friemer, Eder, S. Bauer, S. „Tank“ Bauer, Mutlu