„Das ist kein Beinbruch“

Verbissen geführte Zweikämpfe: Hier attackiert Waldkraiburgs Sandro Diakourakis (r.) den Langengeislinger Spielertrainer Maxi Hintermaier. © Michael Buchholz

Der FC Langengeisling hat den Start in die neue Saison der Bezirksliga Ost verpatzt.

Waldkraiburg/Langengeisling –Die Mannschaft von Spielertrainer Maxi Hintermaier unterlag am Samstag beim Aufsteiger VfL Waldkraiburg 0:1 (0:1). „Das ist jetzt kein Beinbruch“, meinte Hintermaier. „Wir wussten nicht genau, was da auf uns zukommt, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass Waldkraiburg nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird.“

Vor 130 Zuschauern im Jahnstadion legten beide Teams gleich richtig los. Fast wäre den Gästen schon in der 2. Minute die Führung geglückt, als Abdullah Eryilmaz einen Schuss von Hannes Dornauer nach Ecke von Hintermaier gegen den eigenen Pfosten köpfte.

Auf der Gegenseite klopften die Gastgeber an, und gefährlich für den FCL wurde es erstmals in der 15. Minute, als Valmir Bakiji eine Flanke von Sandro Diakouradis im Liegen nicht an Keeper Michael Hierl vorbeibrachte. Vier Minuten später wehrte die VfL-Abwehr einen Versuch von Dornauer zur Ecke ab. In der 24. Minute musste Hierl einen Schuss von Berat Uzun aus dem Winkel fischen, ehe ein leicht abgefälschter 18-Meter-Freistoß von Maxi Maier haarscharf neben den Pfosten flog (27.).

Die dickste Chance der ersten Halbzeit ließ aber Waldkraiburgs Eryilmaz liegen, der aus wenigen Metern seinen Meister in Hierl fand (35.). „Da hat uns unser Keeper im Spiel gehalten“, lobte Hintermaier, der sich aber über die Szene, die in der Nachspielzeit vor der Pause zum Tor des Tages führte, ärgern musste: „Da machen wir ein unnötiges Foul und sind dann beim Freistoß schlecht postiert.“ Mittelstürmer Codrin Peii war jedenfalls nach Vorlage von Bakiji hellwach und schlug aus wenigen Metern zu.

Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Gäste ihre Bemühungen, und VfL-Keeper Matthias Gensthaler musste sich bei einem Kopfball von David Riederle mächtig strecken (48.), ehe Maier bei einem Drehschuss mit einer artistischen Einlage den VfL-Kasten nur knapp verfehlte (53.).

In der Folge dezimierten sich beide Mannschaften für zehn Minuten – bei den Hausherren musste Peii wegen Foulspiels raus, beim FCL Michael Falthauser wegen Reklamierens (66.). „Unnötig“, ärgerte sich Hintermaier. „Da hätten wir Überzahl gehabt und das Spiel vielleicht drehen können.“ Distanzschüsse von Florian Rupprecht (67.) und Paul Bucher (72.) fanden nicht den Weg ins VfL-Tor.

In der turbulenten Schlussphase hatten die Gäste zwar nach Freistoß von Hintermaier noch mal eine gute Gelegenheit, ein Treffer blieb Langengeisling, das insgesamt zu wenig zielstrebig war, aber verwehrt. Zu allem Überfluss handelte sich Faltlhauser dann auch noch wegen Meckerns Rot ein, ehe Uzun mit der letzten Aktion der Partie die Latte traf.