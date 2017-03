Langwieder fährt für Deutschland

Special Olympics

Ziemlich aufgeregt war in den letzten Tagen Pascal Langwieder. Der Erdinger wird bei den Special Olympics in Österreich mit dabei sein.

Erding – Gestern ist die deutsche Delegation mit drei großen Bussen von München nach Schladming aufgebrochen. Der steirische WM-Ort ist heuer Ausrichter der Special Olympics World Winter Games. Im deutschen Aufgebot steht mit Pascal Langwieder auch wieder ein Athlet der St. Nikolaus-Schule Erding. Alex Loipführer (Nikolaus-Schule) und Lydia Wieser (Skiclub Erding) gehören zum deutschen Trainerteam Ski alpin.

Langwieder ist begeisterter Sportler und trainiert im Sportunterricht sowie in Neigungskursen unermüdlich in den Disziplinen Ski alpin und Rollerskaten. Er hat auch schon mehrfach an nationalen Special-Olympics-Veranstaltungen teilgenommen. Trainingshöhepunkt war der fünftägige Skikurs der St. Nikolaus-Schule im Dezember 2016. Bei idealen Schneeverhältnissen konnte der Erdinger in Rußbach im Salzburger Land weiter an seiner Skitechnik feilen und sich perfekt auf seinen großen Wettkampf vorbereiten.

Mit Langwieder ist zum vierten Mal in Serie ein Schüler der St. Nikolaus-Schule Erding für die World-Winter-Games nominiert. Das ist deutschlandweit einmalig und offensichtlich auch eine Folge der nun schon fast 20-jährigen erfolgreichen Zusammenarbeit von Nikolaus-Schule und Skiclub Erding. Nach Nagano (Japan) 2005, Boise (USA) 2009, Pyeongchang (Südkorea) 2013 nun also Schladming.

2700 Athleten aus 107 Nationen treffen sich vom 14. bis 25. März in Österreich, um sich in neun Sportarten Wettkämpfe zu liefern. 1100 Trainer werden vor Ort erwartet. Mit 3000 freiwilligen Helfern wollen die Organisatoren für perfekte Rahmenbedingungen sorgen. Die ersten Tage dienen zum Kennenlernen des Landes.

Am Samstag, 18. März, beginnen die Spiele dann offiziell mit einer großen, über zweistündigen Eröffnungsfeier.





red