52 300 Euro für Erdinger Sportvereine

Von: Dieter Priglmeir

Franz Schlosnikl (l.) freut sich über den Zuschuss. © Eicke lenz

57 600 Euro hatte der Landkreis im Haushalt 2022 eingestellt, um Sport- und Schützenvereine bei ihren Investitionen zu unterstützen. Diesmal reicht das locker aus, um die beantragten Zuschüsse zu bewilligen.

Erding – Der Sportbeirat stimmte am Montagabend einstimmig dafür. Rund 52 300 Euro würden an die Vereine gehen. Jetzt muss dies noch der Jugendhilfeausschuss absegnen.

„Ich bin froh, dass wir in den vergangenen Jahren so viel investiert haben und dass die Sportstätten bei uns so gut in Schuss sind“, sagte Landrat Martin Bayerstorfer. Im Jahr 2018 etwa hatte Erding noch 88 000 Euro an die Vereine ausbezahlt – weil entsprechend mehr Anträge eingegangen waren. Denn auch heuer sollen die Vereine so gut bedacht werden, wie es eben die Zuschussrichtlinien hergeben. Schließlich gebe es immer was zu tun, so der Landrat, der es als „besonders erfreulich“ ansah, „dass es sich überwiegend um Energiesparmaßnahmen handelt“. Mehrere Vereine rüsten derzeit ihre Flutlichtanlagen auf energiesparende LED-Beleuchtung um.

Insgesamt beantragten heuer acht Vereine für elf Projekte entsprechende Zuschüsse. Laut Katrin Neueder vom Landratsamt beträgt der Zuschuss bei Maßnahmen, die ausschließlich dem Jugendsport dienen, 15 Prozent. „Für alle anderen Maßnahmen, die überwiegend dem Jugendsport dienen, bis zu 10 Prozent der durch Kostenvoranschläge nachgewiesenen Herstellungskosten beziehungsweise des Anschaffungspreises. Der Kreis zahlt maximal 15 000 Euro pro Maßnahme und nicht mehr als der Verein von der jeweiligen Gemeinde bekommt.“ Die meisten Landkreise haben sich übrigens schon in den 1990er Jahren von der Bezuschussung von Sportanlagen verabschiedet, Erding dagegen unterstützt weiter die Vereine.

Eine Nachfinanzierung hat zudem der FC Fraunberg beantragt, der für die Bewässerung der Fußballfelder eine Zisterne mit 52 Kubikmeter Fassungsvermögen zusätzlich einbauen ließ und den Oberflächenwasserbrunnen reaktivierte. „Somit wird kein kostbares Trinkwasser für die Bewässerungsanlage benötigt. Diese Maßnahme ist ökologisch gesehen vorbildlich“, so Neueder. Auch der SV Hubertus Finsing soll noch eine Nachzahlung bekommen, weil sich der Ausbau des Schießstandes bedingt durch Preissteigerungen verteuert hat. Alle Zuschüsse im Überblick.

SV Hörlkofen

Neubau der Damentoiletten: Zuschuss der Gemeinde: 12 258 Euro, Baukosten: 35 659 Euro; Förderhöhe: 3566 Euro – Umrüstung der Flutlichtanlage und Gymnastikraum-Beleuchtung auf LED, voraussichtliche Herstellungskosten: 60 000 Euro, Zuschuss der Gemeinde: 35 Prozent, Förderhöhe des Landkreises: 6000 Euro.

SpVgg Neuching

Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED: voraussichtliche Herstellungskosten: 57 495 Euro; € Zuschuss der Gemeinde: 11 500 Euro, Förderhöhe: 5749 Euro.

SpVgg Langenpreising

Sanierung der Vereinsheim-Fassade: voraussichtliche Herstellungskosten: 15 477 Euro, Zuschuss der Gemeinde: 15 Prozent, Förderhöhe: 1548 Euro – Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED: voraussichtliche Herstellungskosten: 29 930, Zuschuss der Gemeinde: 7,5 Prozent, Förderhöhe 2245 Euro.

BSG Taufkirchen:

Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED: voraussichtliche Herstellungskosten: 81 520 Euro, Zuschuss der Gemeinde: 15 Prozent, Förderhöhe: 7466 Euro.

SV Wörth.

Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED: Baukosten: 56 400 Euro, Zuschuss der Gemeinde: 25 000 Euro, Förderhöhe: 5.640,00 – Erneuerung des Ballfangzauns, Baukosten: 10 144 Euro, Zuschuss der Gemeinde: max. 5200 Euro, Förderhöhe: 1014 Euro.

FC Finsing

Umrüstung der Flutlichtanlage bei der Stockbahn auf LED, Baukosten: 6286 Euro, Zuschuss der Gemeinde: 500 Euro, Förderhöhe: 500 Euro.

TSV Wartenberg

Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED: Herstellungskosten: 92 400 Euro, Zuschuss der Gemeinde: 25 000 Euro (max 15 %), Förderhöhe: 9240 Euro.

SG Reichenkirchen

Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED, voraussichtliche Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten 48 000 Euro, Zuschuss der Gemeinde: analog Landkreis, Förderhöhe: 4800 Euro.

FC Fraunberg

Bewässerungsanlage mit Zisterne für die Sportplätze: Baukosten: 96 120 Euro, Zuschuss der Gemeinde: analog Landkreis, Förderhöhe: 9612 Euro, bereits ausbezahlt: 6144 Euro, Nachfinanzierung: 3468 Euro.

SV Hubertus Finsing

Modernisierung des Schießstandes: Baukosten: 46 897 Euro, Zuschuss der Gemeinde: 6750 Euro, Förderhöhe 4690 Euro, bereits ausbezahlt: 3650 Euro, Nachfinanzierung: 1040 Euro.