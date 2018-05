Hoch hinaus, mitten in der Stadt

Leichtahletik

Stabhochsprung mitten in der Stadt Wasserburg - dies spornte zwei Erdinger Leichtathleten zu Höchstleistungen an.

Erding/Wasserburg –Eine ganz neue Erfahrung durften zwei Erdinger Leichtathleten machen: Leichtathletik – in dem Fall Stabhochspringen – nicht im Stadion, sondern mitten in der Stadt.

Der TSV Wasserburg hatte zum 1. Stabspringen mitten in den Gassen seiner Altstadt eingeladen. Womit niemand gerechnet hatte, dass das die ungewohnte Umgenung die beiden TSV-Athleten Sebastian Wölckert und Maximilian Riedl zu Höchstleistungen anspornte.

Mutig ging der 15-jährige Maxi Riedl als Erster auf den 40 Meter langen Anlaufsteg. Vor einer großen Zuschauerkulisse gelangen ihm tolle Sprünge und er steigerte am Ende seine Bestleistung um 20 Zentimeter auf starke 3,40 m. Als Vierter fehlten ihm nur zehn Zentimeter auf den Silberrang. Mit der Leistung hat der Erdinger Leichtathlet nicht nur die Norm für die bayerischen sondern auch für die süddeutschen M 15-Meisterschaften errungen. Für die U 16-Jugend DM fehlen jetzt nur noch 20 Zentimeter.

U 18-Athlet Sebastian Wölckert schaffte als Einziger der MU 20 die 4,10 m und hatte als bester Springer seiner Gruppe anschließend eine eigene Show vor ein paar hundert Zuschauern. Prompt konnte er seine erst vor kurzem aufgestellte Bestleistung nochmals steigern und beendete seinen Höhenflug mit übersprungen 4,40 m. Damit steht der TSV-Athlet im Stabhochsprung der U 18 an der Spitze der deutschen Bestenliste. Aufgrund seiner jüngsten Leistungen wurde der Erdinger anschließend für das Team Bayern für den U 18-Ländervergleich in Brixen am kommenden Wochenende nominiert. cw