Mit neuer Technik zum Südbayern-Titel

Leichtathletik – Sebastian Woelckert

Erding – In Topform befindet sich derzeit der Erdinger Leichtathlet Sebastian Woelckert. Bei den südbayerischen Meisterschaften in der Münchner Werner-von-Linde-Halle gewann der 15-Jährige den Stabhochsprung-Wettbewerb der männlichen U 18 – gemeinsam mit drei weiteren Mitstreitern.

Der Sieg kam überraschend. In den Trainingseinheiten zuvor hatte Woelckert noch seine Technik im Absprung und beim Aufkerzen geändert. Deshalb war sich sein Trainer Alexander Bauer auch nicht sicher, wie sein Schützling das schon umsetzen kann. Seine Anfangshöhe von 3,00 Meter überquerte der Kaderathlet aber souverän. Dann ergab sich das Novum, dass keiner der vier noch im Wettbewerb stehenden Sportler die nächste Sprunghöhe von 3,20 Meter meisterte. Da alle vier bei der vorherigen Sprunghöhe keinen Fehlversuch hatten, wurde damit allen der erste Platz zuerkannt.

Bei den bayerischen Hallenmeisterschaften der U 18 in Fürth stieg Woelckert bei 3,00 Metern in den Wettkampf ein. Wieder wurde um 20 cm gesteigert. Der Erdinger spielte nun seine neuen Fortschritte in der Technik aus, weshalb er bei 3,20 Metern und den folgenden 3,40 Metern jeweils nur einen Versuch brauchte. Die 3,55 Meter riss er äußerst knapp und wurde letztlich Fünfter.

Im anschließenden 60-Meter-Sprint überzeugte der Athlet des TSV Erding als Sechster mit 7,67 Sekunden. Damit kam er um zwei Hundertstel an seine Bestzeit heran und schrammte um sechs Hundertstel am Zwischenlauf vorbei.