Leistungscheck TSV Dorfen: „Spielerische Verbesserung war nicht möglich“

Er weist den Weg: Michael Kostner ist in seinem fünften Jahr als Trainer des TSV Dorfen.

Fußball-Bezirksliga

von Markus Schwarzkugler schließen

Die Bezirksliga startet kommendes Wochenende. Wie weit sind die Teams schon? Wir fragten bei den Trainern nach. Heute: Michael Kostner (TSV Dorfen).

-Herr Kostner, wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung?

Michael Kostner:Wie jedes Jahr waren unsere Leistungen bislang mal sehr gut, mal sehr schlecht. Das ist immer ein Auf und Ab. Wichtig ist, dass wir zwei Systeme spielen können. Unsere Ergebnisse: 2:1 gegen Freising, 4:0 gegen Penzberg, 5:2 gegen Grafing, 2:4 gegen Kastl und 1:1 gegen Waldtrudering.

-Wie ist der Leistungsstand der Spieler? Wer ist schon richtig gut drauf? Wer hat noch Nachholbedarf?

Kostner:Einige Spieler, die krank waren, haben natürlich Nachholbedarf, zum Beispiel Alexander Heilmeier, Leonidas Balderanos und unser Neuzugang Shoshaj Shqipron. Ich habe meinen Spielern keine Hausaufgaben aufgegeben, sondern gesagt, dass es einen Lauftest geben wird. Wer den nicht schafft, muss ihn so lange machen, bis er das tut. Aber es haben alle bestanden. Meine Spieler sind alt genug.

-Gibt es einen Langzeitverletzten, der nun wieder in den Kader zurückgekehrt ist?

Kostner:Atakan Akdemir ist wieder dabei. Andi Hartl war eigentlich topfit. Dann hat er sich im Test gegen Kastleinen Schlüsselbeinbruch zugezogen (wir berichteten; Anm. d. Red.). Jetzt hat er eine Platte reinbekommen und fällt bis Saisonende aus. Und Michael Friemer hat einen Bänderriss im Sprunggelenk, den er konservativ behandeln lässt. Er fehlt noch mindestens vier Wochen. Ansonsten sind wieder alle da.

-Hat sich im Vergleich zur Hinrunde sonst etwas im Kader verändert?

Kostner:Shoshaj Shqipron ist von Waldkraiburg zu uns gekommen. Marc Obermaier ist jetzt Trainer der zweiten Mannschaft und steht nicht mehr im Kader. Er steht standby zur Verfügung.

-Worauf lag in der Vorbereitung das Hauptaugenmerk?

Kostner:Das Problem ist, dass wir keinen Kunstrasenplatz haben. Eine spielerische Verbesserung war also nicht möglich. Wir haben teils am Mühlanger trainiert, das ist eine Hundewiese. Dafür haben wir im konditionellen Bereich viel gemacht und versucht, unsere beiden Systeme umzusetzen: das 3-4-3 und das 4-4-2. Von vergangenem Donnerstag bis Sonntag sind wir im Trainingslager in Peschiera del Garda gewesen.

-Wer wird am ersten Spieltag definitiv fehlen, bei wem gibt’s noch Fragezeichen?

Kostner:Bis auf Hartl und Friemer sind alle da. Sebastian Dallmeier hat im Trainingslager ein bisschen langsamer machen müssen. Er hat eine schmerzhafte Rückenprellung.

-Hat sich jemand aus der zweiten Mannschaft für die Erste aufgedrängt?

Da ist keiner dabei. Die Zweite hat am Wochenende erst mit dem Training angefangen.

-Wie lautet das Ziel für den Endspurt in der Bezirksliga Ost?

Das ist ganz klar der Klassenerhalt. Da unten ist es recht eng, wir müssen schnell Punkte sammeln.

-Welche offene Rechnung aus der Vorrunde wollt Ihr unbedingt noch begleichen?

Kostner:Da gibt es ein paar Gegner, gegen die wir unglücklich was liegen gelassen haben. Und die Waginger, die nach ihrem Sieg bei uns vor dem Dorfener Ortsschild ein Foto für Facebook gemacht haben und sagten, sie hätten Dorfen erobert.