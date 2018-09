WM-Titel für Maxi Dallinger

Weltmeisterschaften der Sportschützen

von Dieter Priglmeir schließen

Der zweifache Junioren-Europameister hat soeben seinen ersten WM-Titel geholt.

Changwon– Maxi Dallinger hat in der Nacht zum Dienstag seinen ersten Weltmeister-Titel eingefahren. Zusammen mit Daniel Brodmeier und Christoph Kaulich gewann er in Changwon in Südkorea den Teamwettbewerb im 50 Meter Liegendschießen. Der 21-jährige Lengdorfer legte fünf konstant starke Serien hin (103,1; 104,0; 103,8; 102,5; 104,3, 104,1) und leistete damit seinen Beitrag zu den 1869,5 Ringen, die das deutsche Team auf den ersten Platz hievten.

Silber ging an die USA (1868 Ringe), Bronze an China (1866,8).

Dallinger, der bei der Bayerischen Landespolizei beschäftigt ist, wurde 2014 und 2016 jeweils Junioren-Europameister mit dem Luftgewehr. Das WM-Gold mit dem Team ist nun sein erster ganz großer Titel bei den Erwachsenen. Bei der EM in Baku hatte er gemeinsam mit Michael Janker und Andre Link die Bronzemedaille in der Teamwertung im 50-Meter-Kleinkaliber-Dreistellungskampf geholt.