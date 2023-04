Lengdorf und die deutsche Sprungelite

Von: Dieter Priglmeir

DM-Erfahrungen sammelten die Lengdorfer Rope Skipper in Niederwörresbach. © Verein

Niederwörresbach liegt im Rheinland, aber die fünf Stunden Autofahrt nahmen die Rope Skipper des FC Lengdorf gerne auf sich.

Lengdorf – Sie hatten sich für die deutschen Einzelmeisterschaften und das Bundesfinale qualifiziert. Die 170 Besten aus der gesamten Republik waren gekommen – „so viele wie noch nie“, schwärmt FCL-Trainerin Antonia Stangl. Sie erlebte ein tolles Fest des Rope Skippings. Und tags drauf ging es gleich weiter mit dem Bundesfinale.

Der FCL-Tross war bereits am Vorabend angereist. Um Unterkunft, Fahrgemeinschaften, die Anmeldung zum Wettkampf und Einreichung der Musik hatten sich die Trainerinnen gekümmert. Das lief ebenso reibungslos wie die Wettkämpfe, die perfekt organisiert waren und mit einem Einmarsch der teilnehmenden Mannschaften begannen.

Dann wurde es ernst für Julia Heß, Johanna Wimmer, Klara Seeger, Luisa Wimmer und Selina Langer, die bei der Einzelmeisterschaft an den Start gingen. Julia Eder, Julia Eicher und Magdalena Maier nahmen tags darauf am Bundesfinale teil. Zusätzlich hatten sich Julia Eicher und Selina Langer noch für den Double Under Cup qualifiziert. „Für alle acht Springerinnen war es die erste Teilnahme an einem Wettkampf auf Bundesebene, daher war die Aufregung sehr groß“, berichtet Stangl.

Im Single Rope Speed Sprint kommt es vor allem auf die Schnelligkeit an. „Innerhalb von 30 Sekunden müssen die Springerinnen und Springer so schnell wie möglich von einem Bein auf das andere springen. Gezählt wird dabei nur der Bodenkontakt mit dem rechten Fuß“, erklärt Stangl. Selina Langer schaffte mit Rang sieben die beste Lengdorfer Platzierung.

Beim Single Rope Speed Endurance ist vor allem eine gute Ausdauer von Bedeutung, „denn die Springerinnen und Springer müssen drei Minuten lang durchhalten“, berichtet Stangl. Auch hier schnitt Selina Langer am besten ab. Wie auch Klara Seeger landete sie auf Platz 17.

Im Freestyle mussten die Springerinnen und Springer in einer vorgegebenen Zeit von 75 Sekunden zu passender Musik eine selbst kreierte akrobatische Sprungfolge präsentieren, die von einem Kampfgericht hinsichtlich Schwierigkeitsgrad, Ausführung und Kreativität bewertet wurde. Hier schnitt Johanna Wimmer als 25. am besten ab. Stangl erklärte es mit der großen Aufregung, dass die Athletinnen nicht ganz ihre erhofften Werte erreichen konnten. „Sie konnten trotzdem viel Erfahrung sammeln und neue Sprünge und Inspirationen mit nach Hause ins Training nehmen.“

Und dann gab es ja doch noch ein Happy End: Magdalena Maier gewann im Bundesfinale die Bronzemedaille im Freestyle in ihrer Altersklasse (12 bis 13 Jahre). Darüber freute sich auch Stangl, die auch den Eltern dankte, „die uns das ganze Wochenende über begleitet haben“. (pir/ast)

Ergebnisse

Bundesfinale Single Rope Speed Sprint: 16. Magdalena Maier – Endurance: 18. Maier (AK 4); 15. Julia Eicher (AK 3); 4. Julia Eder Platz 4 (AK 2) – Freestyle: 3. Maier (AK 4) – Overall - 8. Maier (AK 4)

Double Under Cup: 9. Selina Langer (AK 4), 15. Julia Eicher AK 3) Deutsche Einzelmeisterschaft

Speed Sprint: 7. Selina Langer (AK 4), 30. Klara Seeger (AK 3); 23. Luisa Wimmer (AK 3), 26. Johanna Wimmer (AK 2); Julia Heß (AK 2) – Speed Endurance: 17. Langer 17 (AK 4); 17. Seeger (AK 3) - 32. Luisa Wimmer (AK 3), 33. Johanna Wimmer (AK 2); 30. Julia Heß Platz 30 (AK 2),. Freestyle: 31. Langer 31 (AK 4); 32. Seeger Platz 32 (AK 3); 27. Luisa Wimmer (AK 3); 25. Johanna Wimmer (AK 2); 44. Heß Platz (AK 2) – Overall: 23. Langer Platz (AK 4); 31. Seeger (AK 3), 30. Luisa Wimmer (AK 3) - 28. Johanna Wimmer (AK 2), 39. Heß (AK 2)