Maxi Dallinger holt EM-Silber

EM der Sportschützen in Bologna

von Dieter Priglmeir schließen

Maxi Dallinger gewann die Silbermedaille im Liegendschießen. Es war seine erste EM-Einzelmedaille bei den Herren.

Bologna/Lengdorf– Traumstart für Maxi Dallinger bei den Europameisterschaften der Sportschützen in Bologna. Der 22-jährige gewann die Silbermedaille im Liegendschießen. Es war seine erste EM-Einzelmedaille bei den Herren. Mit 627,0 Ringen hatte er einen deutlichen Vorsprung vor Rang drei, dem polnischen Dreistellungsweltmeister von 2018, Tomasz Bartnik. Sieger wurde dessen Landsmann Marcin Majka, ein eher unbeschriebenes Blatt in der Szene. Dallingers großes Plus war die Konstanz: Keine seiner Serien war schlechter als 104,0 Ringe.

Dabei waren die Bedingungen am Stand alles andere als optimal. „Das Licht, die Temperatur und der Stand an sich sind nicht so simpel zu beschießen“, sagte Dallinger, der schon vor einem Monat bei der Vorbereitung hier geschossen hat. „Wir kannten also die Schwierigkeiten, und in der Probezeit hat sich schon abgezeichnet, dass das Setup mit den Farb-Filtern und den restlichen Visiereinstellungen sehr gut passte.“

In der ersten Serie schoss der Polizeianwärter eine Neun. Es sollte die einzige bei den insgesamt 60 Schuss bleiben. Dank der anderen sehr gut gesetzten Schüsse kam Dallinger in der ersten Serie auf 104,5. „Ich habe mich dann bis zur vierten Serie auf 104,4, 104,8 und 105,0 hochgeschossen“, sagte der Lengdorfer. Die darauf folgende 104,0 habe etwas mit dem Wind zu tun gehabt.

Der Däne Stefan Olsen, 2018 in Korea Weltmeister, lag rechts neben Dallinger und hatte deutlich größere Schwierigkeiten, die Bedingungen so gut zu lesen. „Ich habe bei ihm ab und zu auf den Bildschirm geschaut, wenn Wind aufkam, um die Auswirkungen zu sehen, bevor ich meinen Schuss gesetzt habe“, verrät der Lengdorfer und fügt grinsend hinzu: „Das fällt dann wohl unter die Kategorie Taktik.“

Es folgten die verflixten letzten fünf Schüsse. „Da habe ich ein paar flache Zehner gesetzt. Ich muss gestehen, dass das die einzigen Schüsse waren, bei denen ich etwas ratlos war. Die waren sauber gesetzt wie die 55 Schuss zuvor auch und einfach nicht so hochwertig, wie ich sie im Visier gesehen habe.“ Es wurde nochmal richtig spannend, oder wie es Dallinger formulierte: „Da gibt’s natürlich nochmal ein bisschen Puls und Hummeln im Arsch.“ Aber das möge er ja. „Genau ab dem Zeitpunkt macht’s dann richtig Spaß, wenn man vor Anspannung fast platzt und die Sache trotzdem durchzieht.“ Das sei nicht einfach, „weil man ein bisserl Schiss hat, dass ein Schuss wegen dem Puls abhaut“. Der größte Fehler wäre es aber gewesen, in diesem Moment Pause zu machen und zur Ruhe zu kommen. Dabei würden die mentale und körperliche Spannung und das Adrenalin verloren gehen. „Und dann ist man einfach nicht mehr so offensiv und zu zaghaft am Abzug.“

Die Silbermedaille hatte er selbst nicht erwartet. „Ich kann nur sagen, dass ich meine Möglichkeiten ausgeschöpft habe und die Standsituation offenbar besser als die anderen 60 Schützen gehandelt hab. Die Medaille bekommt auf jeden Fall einen besonderen Platz neben den anderen in der Schuhschachtel.“

Die Holzmedaille im Mixed-Wettbewerb

Vom Wert her ordnet der Team-Weltmeister von 2018 diesen Erfolg sehr hoch ein, „wenn ich mir anschaue, dass hier wie immer viele der diesjährigen Weltcupgewinner und Weltranglisten-Topplatzierten am Start waren“.

Beim Liegend-Mixed-Wettbewerb musste sich der Lengdorfer zusammen mit Jolyn Beer, die im Einzel Vierte geworden war, am Dienstag mit der Holzmedaille zufrieden geben. Die beiden hatten sich als viertbeste Mannschaft durch die erste Qualifikation gekämpft und auch das Duell gegen Großbritanien 2 gewonnen.

Damit zogen die beiden mit den Teams aus Russland, Norwegen und den Briten ins Medaillenfinale ein. „Wir hatten einen guten Start und leider nur schwache Schüsse gegen Ende, als die anderen aufgetrumpft haben.“ Platz vier bezeichnete der 22-Jährige dennoch als „absolut zufriedenstellenden Ausgang“. Sein Blick richtet sich nun auf den Freitag, denn dann geht es im Dreistellungskampf nochmal um zwei Plätze für die Olympischen Spiele in Tokio. „Spekulieren will ich nicht, aber die beiden Wettkämpfe gestern und heute waren definitiv eine passende Vorbereitung darauf“, so Dallinger.