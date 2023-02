Lengdorfer Springkunst

Rope Skipping: Bayerns Elite war zu Gast

Von Dieter Priglmeir schließen

Die Crazy Skippies glänzten bei den bayerischen Meisterschaften sportlich und als Ausrichter. Und jetzt freuen sie sich schon auf die Deutsche.

Lengdorf – Längst ist der FC Lengdorf eine bayerische Hochburg des Rope Skipping. Kein Wunder also, dass den Crazy Skippies die Ausrichtung der Landesmeisterschaften im Einzel anvertraut wurden. Den FCL brachte dabei auch der Wasserschaden in der örtlichen Schulturnhalle nicht aus dem Konzept. Er verlegte die Veranstaltung kurzerhand nach Isen, wo die Aktiven ohnehin seit vergangenem Sommer trainieren.

Turniertag heißt für alle: Früh aufstehen! Für die Vereine wegen der 150-Kilometer-Anreise. Für den Gastgeber, weil bei Hallenöffnung um 9.30 Uhr alles stehen muss. „Ab sieben Uhr morgens haben wir die vier Wettkampfflächen und alles Drumherum aufgebaut“, erzählt Antonia Stangl. Sie ist Trainerin und Kampfrichterin – und gemeinsam mit Andrea Raithel, Jana Morawietz, Maria Stangl und Verena Kiefinger die treibende Kraft beim FCL. „Ja, es war anstrengend“, sagt sie. „Aber es war auch ein sehr schöner Tag.“

47 Springerinnen und ein Springer aus acht Vereinen zeigten ihre Klasse – darunter elf Lokalmatadore, auf die Stangl besonders stolz war. Denn die Lengdorferinnen gehörten in allen Disziplinen zur Bayern-Eilte, was auch an den Ergebnislisten (siehe unten) abzulesen ist. Letztlich aber bewiesen alle Teilnehmer, welche Bandbreite sie beherrschen. Beim „Single Rope Speed Sprint“ zum Beispiel kommt es auf die Schnelligkeit an. „Abwechselnd muss in 30 Sekunden von einem Bein auf das andere gesprungen werden, wobei nur jeder Sprung mit dem rechten Fuß von den Kampfrichtern gezählt wird“, erklärt Stangl.

Die Ausdauer ist dagegen in der Kategorie „Single Rope Speed Endurance“ gefragt, in der 180 Sekunden ganz schön lang sein können. Auch hier sicherten sich die Skippies vier Medaillen. Und dann zeigte Raphaela Horsch von Wacker Neutraubling, warum sie deutsche Vizemeisterin ist.

Dann füllte sich die Isener Halle, denn es stand die Kategorie „Freestyle“ an. „Hier gilt es, in einer vorgegebenen Zeit zu passender Musik eine selbst kreierte akrobatische Sprungfolge zu präsentieren“, erklärt Stangl. „Das finden die Zuschauer immer sehr beeindruckend.“

+ Eine Klasse für sich war Johanna Wimmer. Sie gewann die Gesamtwertung und ist nun Bayerische Meisterin in der Altersklasse 16 bis 18 Jahre. © Verein

Freestyle ist nicht nur der spektakulärste Wettbewerb, sondern auch der aufwändigste. Zehn Kampfrichter bewerten die Übung, die Akrobatik, das Künstlerische. Sie prüfen aber auch, ob gewisse Pflichtteile tatsächlich eingebaut sind. „Beim Freestyle kann auch am meisten passieren“, sagt Stangl. „Man kann sich im Seil verheddern. Überschläge, Salto, Handstand – das kann schon auf die Gelenke gehen.“ Und „umschnackeln“ könne man in jeder Disziplin. Aber alles ging gut. „Wir hatten drei Sanitäter in der Halle, aber die mussten nicht eingreifen“, berichtet Stangl.

Zurück zum Schönen, zum Beispiel zur perfekten Freestyle-Präsentation von Johanna Wimmer. Ihre schwierige Kür war mit dem Pink-Hit „So What“ untermalt und brachte ihr die Goldmedaille – ein Highlight der Veranstaltung, das nur noch von der fehlerfreien Sprungfolge von Olivia Gessner (Neutraubling) getoppt wurde. Die Vize-Europameisterin von 2019 ersprang sich mit einer außergewöhnlich hohen Punktzahl den Titel.

Was ist noch besser als ein Freestyle-Einzel? Höchstens ein Doppel – in diesem Fall der bayerische Double Under-Cup. Stangl: „Hier muss das Seil während eines Sprungs zweimal unter den Füßen durchgeschwungen werden.“ Selina Langer und Julia Heß sicherten sich in den Altersklassen 4 und 2 den Bayern-Titel.

Noch mehr Jubel brandete schließlich bei der Siegerehrung auf, als Isens Bürgermeisterin Irmgard Hibler und FCL-Vorsitzender Tom Obermaier die Gewinner der Gesamtwertung bekannt gaben: Johanna Wimmer wurde Bayerische Meisterin in der Altersklasse 16 bis 18 Jahre. Silber in der Gesamtwertung holten sich Selina Langer (AK 12 bis 13 Jahre) und Luisa Wimmer (AK 14-15). Bronze sprang für Julia Heß (AK 16-18) und Klara Seeger (AK 14-15 Jahre) raus.

Zusätzlicher Lohn für das Lengdorfer Quintett: das Ticket zur deutschen Einzelmeisterschaften, die im März in Idar-Oberstein ausgetragen wird. „Zudem konnten Julia Eicher, Julia Eder und Magdalena Maier die notwendigen Punkte für das Bundesfinale erzielen“, so Stangl.

Wie die Titelchancen bei der DM stehen? Für Stangl ist das gar nicht so wichtig. „Wir freuen uns einfach, mal wieder alle zu sehen. Wir sind ja auch neugierig, was die Konkurrenz inzwischen so drauf hat. Das wird ein schönes Wiedersehen“, meint sie. Nach der coronabedingten Pause gehe es endlich wieder aufwärts. Nachwuchsprobleme hatte der FCL ohnehin noch nie. Rund 30 Mädchen im Alter von 8 bis 19 Jahren sind bei den Skippies aktiv. „Für viele von ihnen waren die Bayerischen eine Wettkampf-Premiere.“ Jetzt geht’s erst richtig los.

Lengdorfer Platzierungen

Bayerischer Double Under Cup 2023

AK 4: 1. Selina Langer, 4. Magdalena Maier, 6. Leonie Obermaier - AK 3: 3. Julia Eicher, 4. Luisa Wimmer, 6. Klara Seeger - AK 2: 1. Julia Heß, 3. Johanna Wimmer, 5. Lucia Zimmermann, 6. Julia Eder - AK 1: 9. Fenja Robl

Speed Endurance 180 sek.

AK 4: 2. Selina Langer, 4. Magdalena Maier, 8. Leonie Obermeier - AK 3: 2. Julia Eicher, 3. Klara Seeger, 4. Luisa Wimmer - AK 2: 2. Julia Eder, 4. Johanna Wimmer, 5. Julia Heß, 9. Lucia Zimmermann - AK 1: 5. Fenja Robl

Einzelwettkampf Overall

AK 4: 2. Selina Langer, 4. Magdalena Maier, 6. Leonie Obermeier - AK 3: 2. Luisa Wimmer, 3. Klara Seeger, 4. Julia Eicher - AK 2: 1. Johanna Wimmer, 3. Julia Heß, 7. Lucia Zimmermann, 9. Julia Eder - AK 1: 6. Fenja Robl

Einzelwettkampf Speed 30 sek.

AK 4: 3. Selina Langer, 5. Magdalena Maier, 7. Leonie Obermeier - AK 3: 2. Klara Seeger, 3. Luisa Marie Wimmer, 6. Julia Eicher - AK 2: 2. Julia Heß, 4. Johanna Wimmer, 8. Julia Eder, 9. Lucia Zimmermann - AK 1: 5. Fenja Robl

Einzelwettkampf Freestyle

AK 4: 2. Selina Langer, 4. Magdalena Maier, 6. Leonie Obermeier - AK 3: 2. Luisa Wimmer, 3. Klara Seeger, 4. Julia Eicher - AK 2: 1. Johanna Wimmer, 3. Julia Heß, 6. Lucia Zimmermann, 9. Julia Eder - AK 1: 9. Fenja Robl.