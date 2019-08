Maxi Dallinger: Nach DM-Silber heute Start in Rio

Sportschützen: Weltcup in Brasilien

Für den Lengdorfer Sportschützen Maxi Dallinger geht heute der Weltcup los. Vorher war er noch bei der DM und holte Silber.

Lengdorf/Rio – Von Hochbrück nach Rio – Maxi Dallinger hat bei der deutschen Meisterschaft in der Königsdisziplin KK 3x40 die Silbermedaille gewonnen. Dann ging es weiter nach Brasilien zum Weltcup, wo erst mal Sightseeing-Tour durch Rio war. „Bisschen Zuckerhut, Copacabana und Stadt – das war ganz gut, um der Versuchung zu widerstehen, sich mittags nach der Reise aufs Ohr zu hauen. Dadurch haben wir einen Jetlag vermieden“, sagt der 22-Jährige. „Klar ist die Stadt von den richtigen Punkten betrachtet ein absolutes Highlight, auf der andere Seite findet man einfach auch viel Elend, wenn man genauer hinsieht“, erzählt der Lengdorfer, siehe Favelas. Die Brände im Amazonas seien hier zumindest in den vergangenen zwei Tagen nicht zu spüren gewesen. Ihr Guide habe nur gemeint: „Klar ist das ein besonderes Ausmaß, aber so ist eben das Business.“

Das Training auf den Olympia-Ständen von 2016 sei wegen der Lichtverhältnisse etwas schwierig. „Die Scheiben sind recht dunkel, was ein klares Zielbild erschwert, aber das wussten wir bereits und haben uns drauf vorbereitet“, erzählt Dallinger, dem heute die Elimination zum Dreistellungskampf bevorsteht. Die DM sei nochmal eine passende Gelegenheit gewesen, die Form zu testen. Dallinger musste sich nur Daniel Brodmeier geschlagen geben, nachdem er mit 1178 Ringen als Erster ins Finale eingezogen war.

Wie auch bei der Rangliste war der Vorkampf wirklich gut. „Ich hätte gewonnen, aber da hat mir mein ehemaliger Trainingskollege einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat letztes Jahr zwar aufgehört, die Sache professionell zu betreiben, aber in dem einen Jahr hat er kaum was verlernt und hat ohne Frage ein starkes Finale geschossen. Da kam eben der Profi nochmal durch“, sagte Dallinger, der mit dem Knieendschießen nicht optimal in den Wettkampf kam. Liegend konnte er die etwa vier Ringe Rückstand auf Brodmeier nicht aufholen, stehend lief es dann ordentlich. 459,7 Ringe bedeuteten Platz zwei. Dallinger, Brodmeier (1167 Ringe) und Sabrina Hößl (1153) holten zudem Bronze in der Mannschaftswertung mit dem Donaugau Regensburg.

„Zusammenfassend war es wie jedes Jahr ein Highlight, das mich in meiner Form bestätigt hat“, so der Mannschaftsweltmeister von 2018. pir/sta