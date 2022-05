SpVgg Altenerding: letztes Saisonspiel, erster Sieg

Von: Bernd Heinzinger

Wer bekommt den Ball? Der Altenerdinger Luis Leitner (2. v. r.) hat die bessere Position. Thomas Peteranderl (22) und Quirin Huber (8) beobachten sie Szene. © Günter Herkner

Riesenjubel bei den Altenerdinger Handballern, Begeisterung in der Semptsporthalle: Im letzten Saisonspiel schaffte der Landesligist doch noch den ersten Sieg. Dank des 23:22 (11:9) gegen den SC Schwabach verhinderte man gerade noch die Nullnummer.

Für Trainer Peter Mesiarik hatte der Erfolg trotz des längst feststehenden Abstiegs eine große Bedeutung: „Die Männer haben sich Gott sei Dank belohnt für ihren stetigen Einsatz. Sie kämpften trotz der Niederlagen weiter, es herrschte immer eine gute Stimmung.“ Alle seien sehr erleichtert. Gegen Schwabach legten die Biber stark los. Die 6:0-Abwehr stand bestens, und dahinter zeigte Torhüter Marc Sennefelder bei seiner letzten Partie im SpVgg-Dress hervorragende Paraden. Gerade in den Phasen, in welchen beide Teams mehrere Minuten nicht trafen, präsentierte er sich als Rückhalt.

Die Gastgeber machten aus einem anfänglichen 1:2 bald eine 7:3-Führung und blieben bis zur Pause ständig in Front. Simon Rüdiger spielte diesmal auf der Mittelposition und hatte dabei immer wieder das richtige Auge für seine Nebenleute: „Er leitete das Spiel sehr stark“, freute sich Mesiarik. Auf der rechten Rückraumseite kam Thomas Peteranderl in gute Wurfpositionen, auch er gab seinen Abschied. Der Coach lobte ihn für seinen Auftritt, bedauert aber jetzt schon: „Thomas und Marc waren nicht nur auf dem Feld, sondern auch für die Teambildung und Stimmung immens wichtig.“

Neben den erfahrenen Männern wollte es gegen Schwabach besonders im ersten Abschnitt ein junger Akteur aus der zweiten Reihe wissen. Aufgrund einiger Ausfälle spielte Joseph Wyhnalek auf der linken Außenposition nahezu durch und zeigte eine bemerkenswerte Vorstellung.

In der zweiten Hälfte gerieten die Altenerdinger nie in Rückstand. Eng wurde es allerdings trotzdem, die Schwabacher schafften beim 21:21 erstmals den Ausgleich und trafen wenige Sekunden vor dem Ende zum 22:22. Eigentlich fanden sich die Gastgeber mit dem Unentschieden ab, doch Severin Lößl hatte anderes im Sinn. Aus 15 Metern bekam er mit der Schlusssirene einen Freiwurf zugesprochen und ballerte diesen sensationell in den Kasten. Es folgte Ekstase pur in der Semptsporthalle, die rund 200 Zuschauer jubelten, als ob die Handballmänner auf- und nicht abgestiegen wären. Mesiarik: „Es ist wirklich überragend, dass es die Jungs doch noch geschafft haben. Für die Psyche ist das von sehr großer Bedeutung.“

Dazu gab es eine weitere schöne Nachricht: Tobias Schlecht vermeldete seinen Rücktritt vom Rücktritt und wird auch in der Bezirksoberliga für Altenerding spielen.

SpVgg-Tore

Quirin Huber 5, Severin Lößl 4, Joseph Wyhnalek 4, Moritz Sturm 4/3, Tobias Schlecht 3, Thomas Peteranderl 2 und Luis Leitner.