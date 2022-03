Lewandowskis Hattrick gegen Neuer

Teilen

Voller Einsatz: Die Bayern-Spieler Luis Gustavo und Holger Badstuber (rote Trikots, v. l.) im DFB-Pokalfinale 2012 bei einem Kopfballduell mit Robert Lewandowski. Der Dortmunder Torjäger war mit drei Treffern maßgeblich am 5:2-Sieg der Borussia beteiligt. Zwei Jahre später wechselte er nach München. © Firo Sportphoto

Nicht nur in und um Dortmund gibt es Fans von Borussia Dortmund - auch im Landkreis Erding.

Landkreis – „Erding ist schwarz-gelb.“ Da sind sich drei Anhänger von Borussia Dortmund aus dem Landkreis Erding einig. Marcus Schellhase (39) aus St. Wolfgang weiß, dass viele Fans des TSV 1860 München mit den schwarz-gelben Westfalen sympathisieren. „Dazu kommen die zahlreichen reinen BVB-Anhänger in unserem Landkreis“, so wie er einer ist.

Auch wenn die Situation bei der Borussia aktuell schwer und die Leistung nicht konstant ist, sind neben Schellhase auch Dennis Viktor (31) aus Erding und Jan Klos (28) aus Hallbergmoos zuversichtlich, dass sie bald wieder eine BVB-Meisterschaft feiern können. Bis dahin schwelgen die Borussen-Fans in ihren Erinnerungen.Was das schönste BVB-Erlebnis war? Da müssen sie nicht lange überlegen: Das war der 5:2-Sieg im DFB-Pokalfinale 2012 in Berlin gegen den FC Bayern München. Zur Erinnerung: Neben Shinji Kagawa und Mats Hummels, der per Elfmeter gegen Manuel Neuer traf, gelang Robert Lewandowski, der damals noch das schwarz-gelbe Trikot trug, ein Hattrick. Für die Bayern waren Arjen Robben per Strafstoß zum zwischenzeitlichen 1:1 und Franck Ribery zum 2:4 erfolgreich.

Marcus Schellhase war bisher 15 Mal bei einem BVB-Spiel im Signal Iduna Park. © Privat

Während Viktor bei einem Public Viewing mit weit über 10 000 Zuschauern an der Waldbühne in Berlin das Spiel verfolgte, saß Klos im Stadion. „Ich habe mich in Berlin gefühlt wie in Dortmund, alles war schwarz-gelb“, erinnert sich der 28-Jährige und strahlt übers ganze Gesicht.

Unterstützt wird die Mannschaft von Borussia Dortmund auch vor Ort von den Fans aus Erding. „Es ist immer wieder mega, auch für andere Fans“, so beschreibt Schellhase seine bisher 15 Ausflüge in den Signal Iduna Park in Dortmund, das ehemalige Westfalenstadion. „Das schönste Stadion der Welt“, da ist sich das Fan-Trio einig. Auch Viktor beschreibt seine Besuche dort als „unvergesslich“. Seine ganzen Stadionbesuche in Dortmund nicht mehr zählen kann hingegen Klos. Der ehemalige Torwart des FC Moosinning ist in Holzwickede und somit in unmittelbarerer Nähe zum Stadion aufgewachsen. Heute trennen alle drei Männer über 600 Kilometer vom Stadion in der Fußballstadt. Sobald wieder eine volle Auslastung von 81 000 Zuschauern möglich ist, werden sie sicher wieder ein Spiel live im Stadion verfolgen.

Dennis Viktor hat sich schon unzählige Male auf den Weg ins Stadion gemacht. © Privat

Unterschiedliche Sympathien hegen Schellhase, Viktor und Klos für die Spieler des Vereins. Während Viktor Lars Ricken schon immer toll fand und sich heute für Raphaël Guerreiro begeistern kann, ist Schellhase überzeugt von Neven Subotic und Mats Hummels. Klos bleibt seinem Kindheitshelden treu: Alex Frei.

Einig sind die drei sich vor allem bei der Frage, ob sie lieber mit einem Schalker oder einem Münchner ein Bier trinken würden. „Natürlich mit dem Münchner“ (Viktor), „Ohne zu überlegen, auf jeden Fall mit dem Münchner“ (Schellhase) und „Ganz klar, natürlich mit dem Münchner“ (Klos), sind die spontanen Reaktionen. So offen und tolerant die Dortmunder Fans auch sind, bei Schalke hört der Spaß auf.

VON MILENA LOHMANN