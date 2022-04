Lucas Hones lupft Schwaig ins Glück

Teilen

Gehalten wird Raffi Ascher von einem Bruckmühler Gegenspieler gehalten. Mateus Hones (29) schaut zu. © Rainer Hellinger

Mit einem 3:2-Sieg im Gepäck kehrte Landesligist FC Schwaig am Freitagabend vom SV Bruckmühl zurück und festigte damit den dritten Platz in der Landesliga Südost.

Schwaig – Dabei standen die Vorzeichen zunächst alles andere als gut. Mit Leon Roth (Magen-Darm-Virus) und Hannes Hornof, der beim Warmmachen starke Schmerzen im Knie verspürte, musste Coach Ben Held zwei weitere wichtige Spieler ersetzen. Dafür stand der erst am Spieltag aus dem Urlaub zurückgekehrte Raffi Ascher wieder im Kader, nahm aber zunächst auf der Bank Platz.

Um das Ziel – mindestens einen Punkt – zu erreichen, begann der FC wie gewohnt offensiv und drängte die Gastgeber in die eigene Hälfte. In der 2. Minute schlug Mario Simak eine Ecke auf den langen Pfosten, an dem Lucas Hones die Kugel über das Tor zirkelte. Nur ein paar Minuten später köpfte Vincent Sommer einen weiten Einwurf von Tobi Jell aus acht Metern auf das Tor und zwang Torhüter Markus Stiglmeir zu einer Glanzparade. Schwaig hatte die Kontrolle. Das änderte sich jedoch in der 10. Minute. Ein weiter Abschlag von Torwart Stiglmeir kam zu Michele Cosentino, der eine Unsicherheit in der Abwehr nutzte und zum 1:0 für Bruckmühl einschob. Eine kalte Dusche für die Gäste.

Schwaig drängte nun auf den Ausgleich: Einen Freistoßhammer von Ben Held aus 30 Metern konnte Torwart Stiglmeir nur nach vorne abwehren, den Nachschuss von Ricardo Maier parierte er überragend (17.). Die Gastgeber hatten nun ihre stärkste Phase im Spiel. Mit der Führung im Rücken stand man hinten sehr kompakt, ließ Schwaig das Spiel machen und nutzte die Ballverluste im Mittelfeld, um schnell nach vorne zu spielen. Die Defensive der Gäste hatte alle Hände voll zu tun, um die quirligen Angreifer in den Griff zu bekommen. Zu kompliziert und fehleranfällig war der Spielaufbau, nicht angepasst auf das schwer zu bespielende Geläuf.

In der Kabine fand das Trainergespann um Held und Florian Fink deutliche Worte, so dass das Team mit wesentlich mehr Elan und Griffigkeit aus der Kabine kam. Ascher kam neben Held als zweite Spitze ins Spiel – man hatte nun mehr Wucht. In der 52. Minute schickte Tobi Jell Mikey Straßer auf dem Flügel, dessen scharfe Hereingabe Held freistehend aus acht Metern drüber jagte. Zwei Minuten später eroberte Simak tief in der gegnerischen Hälfte den Ball, spielte wunderbar in den freien Raum auf Hones, der aus acht Metern zum verdienten 1:1 einschob.

Schwaig setzte nach: Jell sah bei einem schnellen Einwurf Sommer, der die Kugel aus der Drehung mitnahm, einen Gegenspieler austanzte und aus 20 Metern mit dem linken Fuß ins rechte untere Eck zum 2:1 traf. Nur eine Minute später wäre Sommer fast der Doppelschlag gelungen. Seinen tollen Schuss aus 20 Metern parierte Stiglmeir aber glänzend.

Aber auch Bruckmühl hatte Chancen. Nach einem schönen Steilpass aus dem Halbfeld lief Maxi Gürtler aus 30 Metern allein aufs Tor zu, doch der schlechte Platz und Daniel Stichs langes Bein verhinderten den Ausgleich. Der fiel in der 80. Minute: Ein Steilpass die rechte Linie entlang schien eine sichere Beute für Stich zu sein, doch der Ball versprang, so dass sein Gegenspieler Anian Folger aus 35 Metern Entfernung loslief und zum 2:2 einnetzte.

Anders als in der ersten Hälfte steckte Schwaig das gut weg und machte noch mal Druck. Für den Mut wurde man in der 86. Minute belohnt: Sommer eroberte 25 Meter vor dem Tor den Ball, spielte Hones auf dem Flügel frei, der den herausstürmenden Torhüter gekonnt zum 3:2-Siegtor überlupfte. Dass in der 89. Minute Mateus Hones wegen Ballwegschlagens noch Gelb-Rot sah, änderte am Ergebnis nichts mehr.

Stimmen zum Spiel:

Wolfgang Lang (Fußballchef FC Schwaig): „Unser Sieg war nicht unverdient, wenngleich am Ende auch ein bisschen glücklich. Bruckmühl hat gezeigt, warum es in der Heimtabelle auf dem 4. Platz steht. Sie agieren in ihrem Stadion sehr selbstbewusst. Wir haben gut dagegengehalten.“

Ben Held (Trainer FC Schwaig): „Der Platz war schwer zu bespielen. Wir nehmen die drei Punkte mit, müssen aber unsere Fehler so schnell wie möglich abstellen.“

Statistik:

SV Bruckmühl: Stiglmeir, Scherhag, Mühlhamer, Biegel (79. Koller), Keller (66. Piga), Bott, Kunze (83. Wechselberger), Folger, Gürtler, Festl, Cosentino. – FC Schwaig: Hornof, Neumann (46. Ascher), Jell, Stich, Maier, Simak, Wölken, Hornof, Straßer, Sommer, Hones (91. Fink). – Schiedsrichter: Eichholz (Augsburg). – Zuschauer: 120. – Tore: 1:0 Folger (10.), 1:1 Hones (58.), 1:2 Sommer (60.), 2:2 Folger (81.), 2:3 Hones (85.). – Gelb-Rot: Hones (89./FC Schwaig).