Spielerin des Spiels bei der Weltmeisterschaft

Nächster Erfolg: Lucy Klein (l.) freut sich mit ihrer Teamkollegin Frida Geyer über den B-WM-Titel in Italien. © privat

Das Eishockey-Talent Lucy Klein gewann mit dem U 18-Frauen-Nationalteam die B-WM in Italien.

Erding/Freising – Damit fügte die 17-jährige Schülerin ihrer Karriere einen weiteren Meilenstein hinzu und verhalf dem deutschen Team zum Wiederaufstieg in die Top-Division.

Die Freisingerin spielt bei den U 20-Junioren des TSV Erding, ist aber auch Stürmerin des Damen-Bundesligisten ERC Ingolstadt. Sie bestritt alle fünf Partien des Turniers in der Ritten Arena (Bozen), erzielte einen Treffer selbst und bereitete einen weiteren vor. Beim 3:1-Erfolg gegen die Ungarinnen wurde sie als beste Spielerin ihres Teams ausgezeichnet. „Ich bin mit meinem Turnier ganz zufrieden, durfte Über- und Unterzahl spielen, wurde in die Overtime geschickt und habe viel Eiszeit bekommen“, sagte Klein nach ihrer Rückkehr.

Die deutsche U 18 gewann ihre ersten drei Spiele gegen Norwegen (3:1), Ungarn (3:1) und Österreich (2:0) klar. Im entscheidenden Duell gegen Gastgeber Italien fielen in der regulären Spielzeit und in der Overtime keine Tore. Felina Klare und Emmi-Lee Hanack sorgten mit ihren beiden Treffern im Shootout für den 1:0-Erfolg nach Penaltyschießen. Damit standen die Deutschen bereits als Aufsteigerinnen fest. Trotzdem gaben sie im letzten Spiel noch einmal alles, unterlagen den Französinnen aber 1:2 nach Penaltyschießen.

Das tat der Freude aber keinen Abbruch. Bundestrainerin Franziska Busch lobte die geschlossene Teamleistung während des ganzen Turniers. Auch DEB-Sportdirektor Christian Künast war mit den U 18-Damen sehr zufrieden: „Wir freuen uns riesig über den – nach den gezeigten Leistungen verdienten – Aufstieg in die Top-Division. Das ganze Team hat komplett überzeugt, ist immer als geschlossene Einheit aufgetreten. Dies war unsere große Stärke in diesem Turnier. Gratulation an das Team und vor allem an Franziska Busch, die es geschafft hat, eine eingeschworene Gruppe zu formen. Wir freuen uns auf die Herausforderung, nächstes Jahr gegen die besten Teams der Welt zu spielen.“

Lucy Klein ist dafür als über 18-jährige allerdings nicht mehr spielberechtigt.

JOSEF FUCHS