Erding freut sich auf Lückenkemper, Mihambo und Co.

Hohe Auszeichnung für die Herzogstadt

Von Dieter Priglmeir schließen

14-tägiges Trainingslager: Die deutschen Leichtathleten bereiten sich im August für die WM in Budapest im Sepp-Brenninger-Stadion vor.

Erding – Sprinteuropameisterin Gina Lückenkemper, Olympiasiegerin Malaika Mihambo, Zehnkampfheld Niklas Kaul – sie alle werden auch heuer wieder in Erding zu sehen sein, genauer gesagt von 8. bis 21. August.

Nach dem Trainingslager zu den European Championships in München im Vorjahr will Deutschlands Leichtathletik-Elite nun auch vor der Weltmeisterschaft in Budapest ihr Pre-Camp in der Herzogstadt aufziehen. Das bestätigte nun Jochen Schweitzer, der in Eichenkofen wohnende Vizepräsident des Deutschen Leichtathletikverbands. „Der DLV war mit den Bedingungen 2022 so zufrieden, dass man die tollen Sportanlagen für die Vorbereitung auf die WM in Budapest wieder nutzen möchte.“

Erdings OB Max Gotz zeigte sich hocherfreut: „Für unsere Stadt ist das eine große Auszeichnung und sehr gut für unsere Außenwirkung.“ Schließlich werde Erding inzwischen als Sportstadt wahrgenommen und deren Top- Anlagen entsprechend geschätzt. Natürlich punkte die Herzogstadt auch durch ihre guten Verkehrsverbindungen und die Nähe zum Flughafen.

Aber die Zusage für das Pre-Camp sei ein Ergebnis „des sehr vertrauensvollen Verhältnisses zwischen uns und dem DLV“, so Gotz. Der Verband schätze auch die Erdinger Verlässlichkeit – und den Fleiß der Ehrenamtlichen des TSV Erding. Kerstin Weber: „Klar, das wird wieder viel Arbeit. Wir haben uns alle schon Urlaub genommen. Aber wir freuen uns riesig darauf.“ Weber hofft, dass diesmal auch die Stabhochspringer und die Speerwerfer kommen. „Würfe quer durchs ganze Sepp-Brenninger-Stadion – das muss überwältigend sein“, schwärmt die TSV-Trainerin, die schon mitten in der Organisation ist: „Einen Kuchenback-Plan haben wir schon aufgestellt. Es haben sich schon einige Eltern gemeldet, die helfen möchten.“ Ihr Mann, Abteilungsleiter Christian Weber, sei im August schon im Vorruhestand. „Er wohnt dann vermutlich am Sportplatz“, meint Weber lachend. DIETER PRIGLMEIR