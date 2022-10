Lust auf The British Erdinger Kreisklasse?

Von: Dieter Priglmeir

Dieter Priglmeir © privat

Alle träumen von der Premier League. Aber wie wäre das denn, wenn unser Amateurfußball englischer wäre. Wir schauen auf die Erdinger Sportplätze.

So ist das mit Träumen. Andreas Voglsammer wollte immer schon in England Fußball spielen. Und jetzt hat er den Salat mit dem Linksverkehr. Er spielt plötzlich auf dem falschen Flügel und trifft das Tor nicht mehr. Aber das wird wiederkommen, und wir wünschen ihm viel Spaß im Mutterland des Fußballs.

Gleichzeitig fragen wir uns: Englische Fußballverhältnisse auf unseren Amateurplätzen – wie wär’ das eigentlich? Tja, dann würde es immer regnen und die hochwassergeplagte BSG Taufkirchen dürfte vermutlich nie mehr ein Heimspiel austragen. Und sonst so? Bleiben wir beim Flüssigen. Der Pausentee wäre dann tatsächlich ein Tee – selbstverständlich mit nem Schüsschen Milch. Und weil wir gerade bei Warmgetränken sind: Wie macht sich eigentlich so ein Ale im Weißbier-Humpen? Wollen wir das wirklich wissen?

Aber entscheidend ist ja aufm Platz. Und da verspricht The British Kreisklasse: No more ausgeklügeltes Rasenschach unserer taktisch perfekt ausgebildeten Jungfußballer von Altenerding bis Zustorf. Freuen wir uns auf ehrlichen Kick and Rush, den wir in unseren Breitengraden so höchstens noch aus Eichenkofen kennen. Und vielleicht noch aus Neuching. Naja, in Buch wird er auch noch praktiziert. Und vielleicht auch noch von den Aspis-Kickern. Und eventuell in Berglern, Reichenkirchen, Fraunberg, Langenpreising, Grüntegernbach, Hörlkofen und Isen. Halt, die Holzland-Highlands wollen wir auch nicht vergessen. Sorry, aber das sind erstens nur haltlose Behauptungen, und zweitens ist es auch nichts Ehrenrühriges.

Ist doch schön, wenn unser Fußball viel Originäres aus dem Mutterland hat: Jetzt müssten nur noch unsere Torhüter öfter patzen (Hau’ halt mal über den Ball, Flo Leininger!), unsere legendären Oldies gascoigne-iger werden (Nimm endlich zu, Maestro Soave!) und unsere Trainer und Fußballchefs noch weisere Sprüche raushauen („Ein Spiel dauert 90 Minuten, und am Ende gewinnt immer Klettham“).

Wenn sich dann unsere Stürmer nach jedem Schubser nicht schmerzverkrümmt und schreiend am Bolden wälzen, sondern einfach gleich wieder aufstehen würden und wenn unsere Fans sangesfreudiger wären (Wie wär’s mit „We are green, we are white, we are Greadugge Dynamite?“) – ja irgendwann hätten wir tatsächlich englische Verhältnisse. Und wir vom Erdinger/Dorfener Anzeiger dürften dann auch mal britische Boulevardpresse spielen und bei einer 2:0-Führung nach 20 Minuten schreiben: „Blitzkrieg auf den Golanhöhen. Forsterner Panzer überrollen FC Hörgersdorf.“ Oder vielleicht lassen wir es doch. Dann doch lieber: Auf geht’s Greadugge, auf geht’s!

Nachtrag: Der Gag mit den schlechten Elfmeterschützen fehlt aus gutem Grund, denn dazu gibt’s eine bessere Geschichte: Andreas Voglsammer hat in seiner Dorfener E-Jugend-Zeit mal so draufgezimmert, dass sich der Keeper bei einem zweiten Elfer geweigert hat, sich ins Tor zu stellen. Die Chancen, dass er auch zum Albtraum der englischen Keeper wird, stehen gut, isn’t it?