Manchmal Einhandsegeln, manchmal Partydampfer

Lauftipps von Marina Rappold

Diesmal beantwortet die Unterschwillacherin die Frage: Allein oder mit der Gruppe unterwegs?

Ottenhofen–Ob ich lieber alleine oder in der Gruppe laufe, kann ich so pauschal gar nicht richtig beantworten, denn beides ist für sich genommen schön. Es ist vielleicht ein kleines bisschen so wie Einhandsegeln und Partydampfer – an manchen Tagen schmeißt man sich gern ins Getümmel, und an anderen Tagen liegt in der Ruhe die Kraft. Vielleicht ist es auch einfach individuell, wer was mag, oder hängt von der Gemütslage ab. Sehen wir uns die Sache einmal im Detail an:

Das Laufen in der Gruppe oder mit Laufpartner lässt die Runde meist wie im Fluge vergehen, wenn man ein spannendes Thema hat, zu welchem beide Seiten viel beizutragen haben. Bei Läufern ist es wohl alles rund ums Thema Laufen. Lauf-Equipment, Streckenwahl, die perfekte Pace ... waaas, schon wieder zuhause?!

Natürlich ist es am besten, wenn der Laufpartner ungefähr gleich schnell ist. An Tagen, an denen ich mich nicht so fit fühle oder meine Lust, laufen zu gehen sich in Grenzen hält, bin ich froh über Begleitung, und am Ende stolz es doch durchgezogen zu haben.

Tempoläufe machen gemeinsam Spaß

Schnelle Einheiten oder Tempoläufe machen in der Gruppe auch einfach viel mehr Spaß. Hier liegt für mich durch die Gruppendynamik der größte Vorteil einer Laufgruppe. Schnelle Läufe machen schneller, klar. Aber sie sind auch hundsgemein, tun weh und machen alleine keinen Spaß. In der Gruppe ziehen wir es aber immer durch, keiner will vorschnell aufgeben, und wir klatschen uns am Ende einer erledigten Einheit ab. Endorphine pur!

Laufen alleine kann Balsam sein für die Seele, ein Moment, um durchzuatmen, sich über Dinge klar zu werden. Es ist meine Art der Meditation. Auch diese Läufe möchte ich nicht missen. Hier werde ich kreativ, und mir kommen die wohl besten Einfälle.

Solo für Musik oder eigene Gedanken

Manchmal höre ich auch Musik oder Podcasts, und ich finde es spannend, herauszufinden, welches Tempo mein Körper heute laufen will. Wenn ich mich heute nur nach langsam und eher kürzer fühle, so muss ich niemanden enttäuschen und kann das machen, was mir guttut. Auch in Zeit- und Streckenwahl bin ich so flexibel und muss mich nach niemandem richten. Wenn ich erschöpft bin, kann ich eine Pause einlegen und so weiter. Als ich im Oktober Tag und Nacht für mein Staatsexamen gelernt habe, war mir das Laufen alleine heilig, und ich konnte in Ruhe meine Gedanken ordnen und sortieren. Auch mal schön!

Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, wäre es wohl das Laufen in der Gruppe. Da mich aber glücklicherweise niemand vor diese Entscheidung stellt, bin ich froh, weiterhin die Gelegenheit zu haben, ab und an auch mal einen Lauf mit mir selbst zu genießen.

Die Alternative ist der Hund

Am Ende möchte ich noch kurz anmerken, dass Läufe mit dem Vierbeiner so ein gutes Zwischending darstellen. Der Hund passt sich deinem Tempo an, man hat seelische Begleitung auf harten, letzten Metern, er hört deinem Gejammer gelassen zu und quatscht dir dennoch kein Ohr ab. Noch so eine Idee für alle, die sich noch nicht sicher sind, was für ein Lauftyp sie sind.

Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, und vielleicht treffen wir uns ja mal bei einem Lauf und laufen ein Stück zusammen! Eure Marina Rappold

Tipps von der Expertin: Marina Rappold ist deutsche U23- Vizemeisterin über 10 000 Meter, holte Teamgold im Halbmarathon und gewann den Münchner Silvester- sowie mehrfach den Erdinger Stadtlauf. Heuer will die 23-Jährige aus Unterschwillach den ersten Marathon ihres Lebens bestreiten. Den Lesern der Heimatzeitung wird die angehende Grundschullehrerin in den nächsten Wochen in loser Reihenfolge Tipps und Ratschläge rund ums Laufen geben.