Marianne Huber - die stocktreue Weltmeisterin

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

WM-Feier dahoam: Marianne Huber (stehend, 5. v. l.) stößt mit (v. l.) Edi Parcinski, Petra Scheidl, Erwin Schick, Edith Birzer, Franz Huber jun., Ingrid Kastenmair, Franz Huber sen., Lisl Parcinski, Emma Huber, Hilde Schubert, Heinz Schubert, Martin Huber, Elli Heigl, Ernst Kastenmair und Marion Huber auf den Titel an. © Konrad Kressierer

Marianne Huber blieb trotz Angeboten beim TSV Erding und sorgte für goldene Erdinger Stockschützen-Zeiten.

Eichenkofen – 3000 Mark legt der Mann aus Waldtrudering auf den Tisch. Und er hat noch ein anderes Argument. „Bei uns spielst du sofort in der Bundesliga.“ Marianne Huber zögert nicht lang. „Lass’ gut sein, ich bleibe in Erding.“ Dabei hat sie nur wenige Minuten zuvor mit dem TSV den Aufstieg haarscharf verpasst. „Wir haben in der Regionalliga ein Spiel zu viel verloren“, erinnert sich die heute 61-jährige Stockschützin. So nah war sie nie mehr an der Eliteliga dran. Aber das ist schon das einzige Ziel, das die Eichenkofenerin verfehlt hat. Welt- und Europameisterin ist sie – und der Grund für die goldenen Erdinger Stockschützen-Zeiten.

Die Karriere beginnt im Jahr 1982, als Margit Fraundorfer ihre Arbeitskollegin bei der Firma Draloric zum Eisstockschießen einlädt. Huber leiht sich den Stock des Vaters, fährt mit dem prächtigen und reichlich gewässerten Hirschholz ins Stadion.

„Was mogst’n mit dem?“, fragt der Geislinger Haudegen Hans Wiesheu. „Du brauchst schon einen Turnierstock.“ Der Landwirt verkauft ihr für 30 Mark sein Ersatzstück. Es sollte eine lohnende Investition werden, denn Huber entpuppt sich als Naturtalent – zumindest, was das Treffen anbelangt. „Ich bin sofort auf den Stock los“, erzählt sie. „Das Maßen mochte ich nicht.“ Aber auch das lernt sie schnell, denn zum Geschick kommt Zielstrebigkeit. Huber ist zwar auch eine Könnerin am Gewehr, „aber ich konnte nicht zwei Dinge gleichzeitig machen“. Sie konzentriert sich voll auf den Stocksport, trainiert im Sommer zweimal die Woche auf der Altenerdinger Asphaltbahn und im Winter jeden Donnerstag um 20 Uhr in der Eishalle.

Mit Edith Birzer, Hilde Schubert und Ingrid Kastenmair feierte Maraianne Huber fünf Aufstiege. © privat

„Oft bin ich danach direkt zur Nachtschicht gefahren“, sagt die Eichenkofenerin, die 30 Jahre lang als Maschinenführerin beim Erdinger Weißbräu gearbeitet hat. Mit Hilde Schubert, Edith Birzer, Ingrid Kastenmair und Elfriede Heigl bildet sie das Erdinger Damenteam. Zu Beginn landet das Quartett oft hinten. „Dann haben wir irgendwann mal die SpVgg Altenerding geschlagen“, sagt sie. 1986 lässt der TSV erstmals aufhorchen, wird Zweiter im Erding/Freisinger Kreispokal.

Und dann marschieren die Frauen – angeführt von der nervenstarken Huber – durch die Punktrunde, steigen von der Kreisliga in die Bezirksliga auf. Wie viel Potenzial in der Mannschaft steckt, zeigt der TSV beim Deutschland-Cup in Berlin, wo er Siebter wird, oder im Bayernpokal, als Erding nur hauchdünn dem TSV Waldtrudering unterliegt. „Du musst dir nichts denken, du hast gerade gegen einen Bundesligisten verloren“, tröstet Rita Lackner die Erdinger Top-Spielerin. Im Jahr drauf gewinnt Erding, und Huber flüstert der Truderingerin zu: „Du musst dir nichts denken, du hast gerade gegen einen Bezirksligisten verloren.“

Der TSV marschiert inzwischen weiter. BOL, Bayernliga, Regionalliga – letztlich sind es fünf Aufstiege in Folge. Für den sechsten fehlt wie erwähnt nur ein Sieg. „Wir haben gedacht, dass wir dich jetzt verlieren“, sagt Hilde Schubert nach dem 3000-Mark-Angebot. Doch Huber ist der Teamgeist wichtiger als Medaillen und Bundesliga-Urkunden. Und auch der Einzelerfolg habe sie nie groß angetrieben, räumt sie ein.

„Da hätte ich viel mehr das Zielschießen trainieren müssen“, sagt sie heute und lobt Weltmeister Thomas Elsenberger: „Der hat das richtig gut gemacht. Mich hat das Training allein aber nicht so gereizt.“ Hin und wieder ist auch sie aber beim Zielschießen, wird 1987 Bezirksmeisterin und tritt 1990 bei den Deutschen an. Von ihrer Leistung ist sie nicht überzeugt. „Das war mittelmäßig. Ich hatte schon meine Sachen zusammengepackt“, erzählt sie. Da stoppt sie ihr Mentor Heinz Schubert: „Bleib da, du bist Dritte geworden.“ Neben einem Riesenpokal bringt ihr das auch die Nominierung für die Nationalmannschaft.

Bei der EM in Zeltweg wird sie mit dem B-Team Vierter. „Damals durften noch zwei Mannschaften antreten“, erklärt sie. Und es ist sogar ein drittes deutsches Team dabei: eine DDR-Auswahl. „Das waren sehr zurückhaltende Frauen, die ganz schlecht ausgerüstet waren. Wir haben ihnen Schuhe geliehen. Die wären sonst erfroren.“

Wenige Monate später steigt die WM in Wien. Huber qualifiziert sich mit dem deutschen Quartett fürs Finale gegen die Gastgeberinnen. In der Vorrunde wurde noch in Bahnen längs der Eisfläche gespielt. Jetzt ist da nur noch eine Bahn quer über die Fläche. „Das war für mich völlig neu. Ich dachte sogar, die ist länger als üblich.“

Ist sie natürlich nicht. Aber die Eichenkofenerin muss sich umstellen. Und dann noch die unheimliche Stille. Kein Klacken, keine Rutschgeräusche oder sonstige Laute daneben, alle schauen den Finalistinnen gebannt zu. „Bei meinem ersten Schuss habe ich am ganzen Körper gezittert. Wenn mich jemand gestupst hätte, ich wäre zusammengefallen“, sagt sie.

Aber Hubers erster Schuss passt – und auch alle anderen. Nach sechs Kehren ist Deutschland Weltmeister. Und weil auch die Männer triumphieren, wird es auf der Busfahrt recht lustig – nationalmannschaftslustig. Zur richtigen Gaudi wird das Ganze, als Huber um 1 Uhr morgens am Münchner BMW-Gelände aus dem Bus aussteigt. Denn da wartet seit Mitternacht die Erding/Eichenkofener Delegation, die mit der Weltmeisterin nun fröhlich auf der Motorhaube Sekt trinkt. Die Medaille nimmt sie auch im Bett nicht ab.

Am Morgen darauf wäre eigentlich Frühschicht, aber sie bekommt die Nachricht: „Herr Brombach hat gesagt, eine Weltmeisterin muss heute nicht arbeiten.“ Der Chef des Erdinger Weißbräu habe sie ohnehin immer unterstützt. „Er hat mich für Wettkämpfe und Lehrgänge freigestellt, ohne dass ich Urlaub nehmen musste. Da sind schon bis zu drei Wochen im Jahr zusammengekommen. Davon konnten andere aus unserer Mannschaft nur träumen“, erzählt sie. Brombach habe sich auch stets über ihre Ergebnisse erkundigt, „ein sehr menschlicher Chef“.

Fette Sponsorengelder seien natürlich nicht geflossen, sagt sie. Leuten, die solche Gerüchte verbreiten, erzählt sie gern folgende Geschichte: „Herr Brombach fragte mich, welches Auto ich gern fahren würde. ,Einen Opel Calibra’ – schwarz oder rot’, habe ich gesagt. Am nächsten Tag stand Herr Brombach mit dem Schlüssel da.“ Tolle Story. „Und dann?“, wollen die eifrigen Nachfrager wissen. „Dann bin ich aufgewacht.“

Nein, mit Stockschießen lässt sich kein Geld verdienen, sagt sie nochmal. Man muss welches mitbringen. „Einen guten Tausender“ habe schon in den 1990ern eine entsprechende Ausrüstung gekostet. Da ist es hilfreich, zur Nationalmannschaft zu gehören, in der das Zubehör gestellt wird. Damenwartin Viola Grosse habe das Outfit der Damen immer wieder mit netten Accessoires ergänzt. Einmal geht die Berlinerin zu Marianne Huber: „Wenn du ein paar Kilo abnimmst, besorge ich neue Halstücher.“ Die Antwort der Eichenkofenerin: „Ich habe gedacht, ich bin wegen meiner Leistung hier.“ Danach wird das Gewicht nie mehr ein Thema sein, denn weiterhin stimmt die Leistung.

Bei der EM 1991 in Waldkirchen liegt in der entscheidenden Kehre nur ein Stock der Österreicherinnen im Feld. Huber muss den rausschießen, dann aber ist die Gegnerin noch dran. „Zoist a Maß, wenn i triff?“, fragt sie Trainer Michael Schmidbauer. Der nickt, und sie trifft. Danach muss die Österreich ran – „eine Zielschützin, die nur an die Daube maßen musste“, erzählt Huber. Doch die Kontrahentin verliert die Nerven, ihr Stock gerät zu weit. Deutschland ist Europameister, und Huber bekommt die Maß vor die Nase gestellt. „Wir haben sie dann gemeinsam getrunken, ich musste ja noch Autofahren.“

Ein historischer Moment war das EM-Duell gegen die DDR-Auswahl 1990. © privat

1992 holt das deutsche Team in Kastelruth nur EM-Bronze, im Jahr darauf gibt es Silber im slowenischen Bled. Danach wird Huber nicht mehr in die Auswahl berufen. Sie wundert sich. Später erfährt sie aus Stockschützen-Kreisen: In der Nationalmannschaft mag man es nicht, wenn man Emotionen zeigt. „Ja, dann…“, sagt Huber schulterzuckend.

Sie werde sich aber im Nachhinein ihrer Tränen nicht schämen – weder für jene beim WM-Triumph während der Nationalhymne noch für jene bei knappen Entscheidungen gegen sie. „In solchen Momenten fällt die ganze Anspannung runter, und dann passiert das eben“, sagt sie. „Und außerdem muss ich auch jetzt noch bei jeder olympischen Siegerehrung heulen.“

In Erding schätzt man die Schlagfertigkeit und Geselligkeit der Eichenkofenerin, die ihrem Verein so lange treu bleibt, bis sich die Abteilung auflöst. Im Jahr 2000 hört Marianne Huber auf, weil es auch zeitlich eng wird. Neben ihrem Job beim Weißbräu führt sie am Wochenende auch noch das Sportheim der SpVgg Eichenkofen – wie schon vorher ihre Eltern.

Das Einzelschießen hat sie schon kurz nach ihrem DM-Bronze aufgegeben. Mit Grausen erinnert sie sich an Platz fünf „auf furchtbar schlechtem Eis in Stuttgart“. Beginn des Wettbewerbs um acht Uhr morgens. „Da war’s schon ziemlich dunkel, als wir in Neikof losgefahren sind“, erzählt sie. Wobei sie die frühen Wettkampfzeiten – Meldung ist oft schon um 6.30 Uhr – nie genervt hätten.

Zwischen 2000 und 2008 darf sie länger ausschlafen, Die Stöcke bleiben im Schrank. Dann aber hat sie einen Wasserschaden im Bad. Sie ruft Edi Parcinski an, den guten Freund aus gemeinsamen Erdinger Zeiten, der inzwischen in Daglfing spielt. Zwei, drei Sätze reichen – wenige Tage später trainiert dort auch Marianne Huber. Und neben ihr ein gewisser Andreas Schweiger. Der ist 22 Jahre jünger „und noch stockdamischer als ich. Der hat schon mit fünf Jahren angefangen“, sagt sie heute und blickt zu ihm rüber.

Sie lernten sich auf der Stockbahn in Daglfing kennen: Marianne und ihr Mann Andreas Huber. © Dieter Priglmeir

Längst sind die beiden ein Paar. Nicht nur auf dem Eis, wo sie als Mixed Bronze im Bayernpokal holen und Vierter im Deutschlandpokal werden. 2011 zieht er zu seiner Marianne nach Eichenkofen, drei Jahre später heiraten sie. Andreas nimmt den Namen seiner Frau an. Sportlich finden die beiden eine gemeinsame Heimat beim FC Eitting, deren Damen Huber in die Bezirksoberliga führt.

2018 gewinnt das Ehepaar das BOL-Mixedduo. Und noch heute spielt Marianne Huber weiter. Da können weder Rückenprobleme noch Corona was ändern. Sie läuft die Wege mit Nordic-Walking-Stöcken, und als die Pandemie jeden Sport unmöglich gemacht hat, „haben wir im Wohnzimmer geschossen“, erzählt sie, „auf kleinem Feld mit Mini-Stöcken“. Wenn die Hubers nicht selbst aktiv sind, wird Stockschießen geschaut. Die beiden kennen jeden Live-Ticker und wissen auch, wann die Österreicher ihre Staatsmeister ausspielen. Apropos Österreich: „Dort ist alles viel professioneller ausgerichtet als bei uns“, sagt Marianne Huber und meint die öffentliche Wertschätzung, nicht das Geld. Brombachs Interesse und die Erlebnisse mit den TSV-Frauen waren ihr ja auch immer wichtiger als die 3000 Mark aus Waldtrudering.

In Erdings Top 100

belegt Marianne Huber Platz 71. Die Rangliste finden Sie auf S. 9.