Marina Rappold ist bereit für Erding

Team-Gold bei Straßenlauf-DM

von Olaf Heid schließen

Bei der deutschen Meisterschaft im 10-Kilometer-Straßenlauf in Siegburg holte die U 23 der LG Telis Finanz Regensburg mit Marina Rappold Gold.

Markt Schwaben – Ausdauerspezialistin Marina Rappold hat wieder einmal ihre Klasse unter Beweis gestellt. Die Läuferin aus Unterschwillach sammelte bei der deutschen Meisterschaft im 10-Kilometer-Straßenlauf in Siegburg (nahe Bonn) ihren nächsten Titel ein. Die 21-jährige Lehramtsstudentin gewann mit dem U 23-Team der LG Telis Finanz Regensburg souverän die Goldmedaille.

Gemeinsam mit ihren Vereinskolleginnen Lisa Basener und Miriam Dattke – Letztere gewann auch die Einzelkonkurrenz (32:43 Minuten) – hatte Rappold am Ende 16 Minuten Vorsprung auf die zweitplatzierte Truppe des TSV Bayer 04 Leverkusen. „Das war supercool, dass wir das gewonnen haben“, freute sich die 21-Jährige.

Im Einzel kam die Bayerische Meisterin in dieser Disziplin auf der Rundstrecke um den Siegburger Michaelsberg in der U 23 mit 37:24 Minuten als Fünfte in die Wertung (Damen Platz 34). „Die Zeit ist ganz in Ordnung und für den Saisoneinstieg ganz solide. Damit kann man weiterarbeiten“, urteilte die bald 22-Jährige. „Durch meinen Urlaub hatte ich ja nicht gerade eine perfekte Vorbereitung.“ Erst seit kurzem hat sie das Training wieder aufgenommen und hat noch Nachholbedarf in Sachen „Kilometer“. Umso mehr freute sich die Unterschwillacherin über den nationalen Erfolg. „Ich habe mich supergut gefühlt, das war ein ziemlich cooles Rennen und hat Riesenspaß gemacht.“

Marina Rappold genießt derzeit auch noch die Semesterferien, hat sich bereits das nächste sportliche Ziel gesetzt. Ende Oktober will sie den Halbmarathon in München bestreiten. „Dafür fehlen mir in der Vorbereitung noch ein paar Kilometer“, so die Studentin. Darum startet sie kommenden Sonntag beim Erdinger Stadtlauf, den sie im Vorjahr gewann. Der nächste Triumph steht für sie dabei nicht im Mittelpunkt. Sondern: „Ich möchte schneller sein als vergangenen Sonntag.“

Olaf Heid