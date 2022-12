Masters: Santen überzeugt im Weltcup

Von: Dieter Priglmeir

Dreimal Gold gab es für Christiane Santen. © Privat

Die 52-jährige Wartenbergerin holte sich bei den drei Rennen der Weltcup-Masters-Serie jeweils den Sieg in ihrer Altersklasse und führt die Gesamtwertung vor der Konkurrenz aus den USA und Italien an.

Wartenberg/Veysonnaz – Die mehr als achtstündige Anreise ins schweizerische Veysonnaz hat sich für Christiane Santen gelohnt. Die 52-jährige Wartenbergerin holte sich bei den drei Rennen der Weltcup-Masters-Serie jeweils den Sieg in ihrer Altersklasse. Viel mehr freute sie sich noch über ihre gelungenen Fahrten und die jeweils fünften Plätze im Gesamtfeld.

Insgesamt waren 120 Skisportler – darunter welche aus Japan, Kanada und Norwegen – in die Schweiz gekommen und stürzten sich von dem auf 2100 Metern gelegenen Hang. Die abhängende, steile Piste hatte es in sich. Beim Slalom am ersten Renntag kam auch noch Nebel hinzu. „Zudem lag etwa ein halber Meter Neuschnee auf dem harten Untergrund“, so Santen, die den stark drehend gesetzten Kurs in beiden Durchgängen gut meisterte.

Tags darauf seien beim ersten Riesenslalom die Verhältnisse noch anspruchsvoller gewesen, berichtet die Läuferin vom Skiclub Auerbach. „Die Sichtverhältnisse waren noch schlechter, und der viele Neuschnee wurde immer mehr in die Sturzzonen rausgerutscht. Da musste man die Linie halten.“ Santen kam auch mit der engen Kurssetzung gut zurecht. Wieder war sie die Schnellste ihrer Altersklasse – wie auch beim Riesenslalom am Tag darauf. „Da war ich aber die einzige Teilnehmerin in meiner Kategorie.“ Sie habe den Sonnenschein, die harte, griffige Piste bei 16 Grad sehr genossen. Im Gesamtfeld der 17 Gestarteten kam sie wieder auf Rang fünf.

In der Weltcup-Gesamtwertung liegt Santen jetzt vor der Amerikanerin Deborah Adams und der Italienerin Deborah Marcessoni auf Platz eins. Die nächsten sechs Rennen finden dieser Tage im Aosta-Tal im Nordwesten Italiens statt. pir