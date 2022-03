Maxi Dallinger: Sandsturm, Silber und der Ukraine-Krieg

Von: Dieter Priglmeir

Freuten sich über das Weltcup-Silber: Jolyn Beer und Maxi Dallinger.. © Privat

Der Lengdorfer Sportschütze Maxi Dallinger kehrte mit Edelmetall und vielen Eindrücken aus Kairo zurück.

Lengdorf/Kairo – Schon mal im Sandsturm die Augen aufgemacht? Maxi Dallinger blieb nichts anders übrig. Als Sportschütze sollte man schon genau hinschauen – vor allem, wenn man im Weltcup schießt. Eigentlich habe er in einen graubraunen Brei reingezielt, erzählt der 25-jährige Lengdorfer. „Und ein bisserl Mut und Gefühl braucht man auch.“ Und das hatte er: Zusammen mit Jolyn Beer gewann er im Mixed-Dreistellungskampf die Silbermedaille. Es war der Abschluss einer Weltcup-Woche, der vom Krieg in der Ukraine überschattet war und in den Sportler bei internationalen Wettkämpfen im besonderen Maße involviert werden.

Ukrainische Athleten waren nicht vor Ort. „Sie sind beim Militär angestellt. Man kann sich denken, was sie jetzt zu tun haben“, sagt Dallinger und berichtet von seiner DOSB-Kollegin Hannah Steffen, die in der Bundesliga gemeinsam mit Schützen aus den beiden Ländern schießt. Mit dem Ukrainer habe sie noch immer sporadisch Kontakt. „Aktuell geht es ihm wohl ganz okay“, sagt Dallinger und fügt hinzu: „So okay, wie es einem eben derzeit gehen kann.“ Der andere ist der Russe Sergei Kamenski, der tatsächlich in Kairo vor Ort war.

Dallinger kennt den Silbermedaillengewinner von Rio als einen „super Kerl, ein absoluter Familienmensch, mit dem man viel Spaß haben kann“. Doch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist alles anders. „Die Situation war schon komisch“, erzählt Dallinger. Ein lockeres Gespräch in diesen Zeiten – „für mich war das nicht möglich“, sagt der Lengdorfer. Das habe wenig mit Kamenski selbst zu tun. „Abgesehen davon, dass ich gar nicht weiß, welche politische Meinung er vertritt, wollte ich nicht mit ihm über die momentane Situation reden. Erstens wusste ich nicht, wie oft er schon vorher mit anderen darüber sprechen musste.“ Vor allem aber habe er ihn auch nicht in Bedrängnis bringen wollen. Schließlich seien auch viele Funktionäre vom russischen Verband vor Ort gewesen. Jener Verband, der die rund 20 russischen Sportler und Sportlerinnen zur Teilnahme zwang. „Die wollten nämlich gar nicht herreisen“, sagt Dallinger, das habe er von mehreren Seiten gehört. Er erzählt aber auch von einem Instagram-Post des russischen Bronzemedaillengewinners Vladimir Maslennikov, der darin bedauert, dass den Athleten die Ausübung des Sports verweigert werde.

Zwei Tage nach dem Weltcup-Start waren Russen und Belarussen ausgeschlossen worden. Sie seien dann auch sofort abgereist, sagt Dallinger. Und ja, natürlich sei danach die Stimmung wieder entspannter gewesen. Der Fokus galt wieder dem Sport.

Womit wir bei Dallingers Leistungen wären: Wie berichtet, hatte der Polizist den Wettkampf mit dem Luftgewehr genutzt, um ein wenig zu experimentieren. Speziell an der Winkelstellung des Stützarms habe er gefeilt.

Erste Erfolge feierte Dallinger dann schon im Mannschaftswettbewerb, in dem er mit einem 10,5er-Schnitt eine internationale Top-Leistung ablieferte. Fürs Finale reichte das deutsche Gesamtergebnis allerdings nicht.

Haarscharf schrammte er im Kleinkaliber Dreistellungskampf daran vorbei. Dallinger liebt die Königsdisziplin, zumal sie noch attraktiver ist, seitdem nicht mehr dreimal 40, sondern dreimal 20 Schuss gewertet werden. „Da kannst du zwar einen Fehler nicht mehr ausgleichen“, erklärt er. Andererseits gebe es auch mal Überraschungen.

Der Wind, der auf der Schießanlage herrschte, kam Dallinger gerade recht. Die Windfahne beobachten und dann anhalten – der Lengdorfer mag das. Andere – Dallinger geht sogar von einem Drittel des Gesamtfeldes aus – können damit gar nichts anfangen. Dallinger schoss in der Eliminationsrunde den sechstbesten Wert. „Im Qualidurchgang war ich solide“, erzählt er – wenn da nicht die Neun im letzten Schuss gewesen wäre. Dieser eine Punkt fehlte ihm letztlich fürs Finale. Von Rang acht rutschte er noch auf Platz elf. „Schade, aber immerhin gab es Weltcup-Punkte“, meinte er danach.

Gast der Redaktion: Am Montag war Maxi Dallinger (r.) aus Kairo zurückgekehrt, am Dienstag besuchte der Lengdorfer Erding, um in einem Teeladen seinen Bestand aufzufüllen und mit Sportchef Dieter Priglmeir über die Vorkommnisse während des Weltcups zu sprechen. Bei der Sportlerwahl 2019 war von den Lesern auf Platz drei gewählt worden. © Vroni Macht

Es folgte Platz fünf im Mannschaftswettbewerb. „Wir sind ein relativ junges Team. Das war eine richtig gute Leistung“, meint er. Entsprechend gut sei auch die Stimmung im deutschen Team gewesen. Und da war ja noch der Mixed-Wettbewerb.

Der fing allerdings gar nicht gut an: nämlich um 7.30 Uhr morgens „und ohne Frühstück“, erzählt Dallinger. Und das war noch das geringste Problem. Denn es blies kein Wind, vielmehr war es „a richtig gaacher Sturm“, sagt der Lengdorfer. Und weil sich die Schießstätte direkt am Stadtrand von Kairo befand, also nahe der Wüste, wirbelte gehörig Sand auf.

„Du hattest Sand zwischen den Zähnen – und auf der Waffe sowieso“, erzählt Dallinger. Und in dem Sturm kniend oder stehend Position zu halten, sei auch eine Herausforderung gewesen. Und dann auch noch die verheerende Sicht. Dallingers letzter Schuss ins Blaue war eine Acht. Teamkollegin Beer beendete ebenso mit einer Acht. „Das könnte richtig teuer werden“, sagte sie. Und dann blickten sie auf die Anzeigetafel. Mit 582 Ringen zogen sie ins Goldmatch gegen Norwegen ein, das auf die gleiche Punktzahl kam und letztlich auch Gold gewann. Dallinger und Beer, die zwischenzeitlich aus einem 0:6 ein 6:6 gemacht hatten, waren überglücklich mit dem Ergebnis. Es war die einzige Medaille für den deutschen Kader bei diesem Weltcup – und es macht Appetit auf mehr.

Dallinger freut sich auf die Saison, die nach einem Lehrgang in Dortmund noch einen weiteren Weltcup in Rio vorsieht. Wo die EM, die für Russland geplant war, stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Und dann wär da noch die Weltmeisterschaft im Oktober. Wieder in Kairo. Wahrscheinlich wieder mit Sturm und Sand. Und hoffentlich wieder mit Russen und Ukrainern.