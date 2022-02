Mayer wird zweimal Zweite – und ist glücklich

Von: Wolfgang Krzizok

Hauchdünne Entscheidung: Christina Hering (l.) lief eine Hundertstel vor Mona Mayer durchs Ziel. © Ludwig Stuffer

In blendender Form befindet sich Mona Mayer.

München/Erding – Der Hörlkofenerin fehlte ein Wimpernschlag zum Gewinn der bayerischen Meisterschaft über 400 Meter. Sie musste sich in der Werner-von-Linde-Halle in München Christina Hering um eine Hundertstelsekunde geschlagen geben. Wenige Tage später lief sie bei einem Hallenmeeting in Erfurt dann eine neue persönliche Bestleistung.

Mit Platz zwei bei der Bayerischen war Mona Mayer „sehr, sehr zufrieden, ich bin 53,87 Sekunden gelaufen, was für mich eine sehr gute Hallenzeit ist“. Ihre große Rivalin in der Linde-Halle war Christina Hering vom SV Stadtwerke München, die erfolgreichste deutsche 800-Meter-Läuferin. Deren Trainer hatte vor dem Wettkampf bei der Hörlkofenerin nachgefragt, ob sie denn auch starten würde, „damit sich Tina und ich ein schönes Battle liefern – und so war’s dann auch“.

Mayer, die für die LG Telis Finanz Regensburg startet, ergriff sofort die Initiative und zog davon. „Ich bin sehr gut angegangen, vielleicht etwas zu schnell, das habe ich dann hinten raus gemerkt“, erzählt sie. „Tina als 800-Meter-Läuferin kommt natürlich erst auf den letzten Metern und konnte sich an mir orientieren, weil ich das Tempo gemacht habe.“ Der Endspurt wurde dramatisch, und Hering hatte im Ziel einen hauchdünnen Vorsprung. „Das war ziemlich knapp, aber für uns beide absolut nebensächlich, weil wir für uns gute Zeiten gelaufen sind“, sagt die Hörlkofenerin. Die Konkurrenz wurde deutlich deklassiert. Für die Stadtwerke-Läuferin war es sogar eine persönliche Indoor-Bestleistung über 400 Meter, „und bei mir war es die zweitschnellste Zeit, die ich überhaupt indoor gelaufen bin“, fügt Mayer zufrieden an, die dann aber noch einen draufsetzte.

Nur wenige Tage später ging die Hörlkofenerin beim 9. Nationalen Breuninger Hallenmeeting in Erfurt an den Start. „Erfurt ist ein coole Halle und ein tolles Meeting“, schwärmt sie. Ihre härteste Rivalin dort war Alica Schmidt vom SCC Berlin. die das Rennen von der Spitze aus bestimmte. „Ich habe auf der zweiten Runde öfters versucht, an ihr vorbeizugehen, es hat aber nicht geklappt“. erzählt Mayer, „aber letztlich war es ein schönes Battle und ein sehr, sehr cooler Lauf“. Im Ziel durfte nicht nur Siegerin Schmidt jubeln, die eine Zeit von 53,24 Sekunden erzielte, sondern auch Mayer. 53,48 Sekunden bedeuteten eine neue persönliche Bestleistung. „Ich habe mich nochmal um eine halbe Sekunde verbessern können“, freut sich die 20-Jährige. „Mit der Zeit liege auf Platz drei in Deutschland bei den erwachsenen Frauen.“

Das nächste große Ziel der ehrgeizigen Hörlkofenerin sind die deutschen Hallenmeisterschaften, die Ende Februar in Leipzig ausgetragen werden. „Da freue ich mich echt schon richtig drauf“, sagt Mona Mayer mit einem strahlenden Lächeln. Die Konkurrenz darf sich schon mal warm anziehen.