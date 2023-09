Pop, Schlager, Rap: Was Erdings Fußballteams in ihren Playlists haben

Teilen

Ausgiebig gefeiert wird nach den Spielen des FC Eitting. Was nicht fehlen darf: die richtige Musik . Sechs oder sieben Spieler waren dabei – und ein Kasten Bier. Michael Mohyla über den Lengdorfer Chor im Tonstudio © Verein

Egal ob im Bus, zur Vorbereitung in der Kabine oder zum Zelebrieren eines Sieges: Musik gehört zum Fußball auch bei den Mannschaften im Landkreis bei jedem Training und Spiel dazu.

Erding – Bunt gemischt laufen Pop, Schlager oder auch Rap. Doch welche Playlist läuft wo? Wer legt in der Kabine auf, und gibt es ein Lied zum Sieg? Wir haben bei einigen Mannschaften mal reingehört:

Auswärtsspiel: Musik als schlechtes Omen

FC Schwaig: „Wir haben zwei Playlists: eine für vor und eine für nach dem Spiel, um dann einen Sieg zu feiern“, weiß Mario Simak, DJ beim Landesligisten FC Schwaig. Doch nicht nur der Co-Trainer hat Zugriff auf die Playlist. Jeder Mitspieler kann neue Lieder hinzufügen oder auch entfernen. „Wir hören immer in der Kabine unsere Playlist, direkt vor dem Spiel kommt dann ,We ready‘ von Rasheeda und Archie, um uns einzustimmen. Auf der Busfahrt hin zu einem Auswärtsspiel hören wir keine Musik, das hat sich als schlechtes Omen herausgestellt“, lacht Simak. Nach dem Spiel werden aktuelle Lieder wie „Von 9 bis 9“ von Bausa aufgelegt. Und auch nach einer Niederlage läuft Musik, „außer es ist eine sehr bittere, da ist es in der Schwaiger Kabine meist sehr ruhig“, so Simak.

Griechischer Wein und Sirtaki

TSV Aspis Taufkirchen: „Bei den Griechen herrscht immer gute Laune, egal welche Musik läuft“, lacht Orhan Ibil. Der Mittelfeldspieler teilt sich das DJ-Pult mit seinem Mitspieler Patrick Teuber. In der Playlist findet sich ein bunter Mix aus Deutschrap, Techno, Pop oder auch Schlager. Hauptsächlich hören die Kicker die Lieder in der Kabine vor einem Spiel. Doch auch bei einem Sieg geht’s richtig ab, wie Ibil weiß: „ Bei uns wird Sirtaki getanzt, und Lieder wie „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens dürfen nicht fehlen. Da wird dann auch von der gesamten Mannschaft kräftig mitgesungen.“ Aber auch Schlager-Hits wie „Verlieben, Verloren“ oder Ballermann-Hits wie „Delfin“ sorgen für die richtige Stimmung beim Einfahren von drei Punkten.

Gute-Laune-Hits zum Mitschmettern

FC SF Eitting: Ob vor oder nach dem Spiel – auch in Eitting wird gut und gerne Musik gehört. Christoph Härtl und Tobias Herrmann legen in der Kabine auf. „Um vor dem Spiel in Fahrt zu kommen, läuft bei uns immer ,Intro – The X‘. Nach einem Sieg kommen dann unsere Gute-Laune-Lieder wie ,One to Make me Happy‘ oder ,Sarà perché ti amo‘. Da wird auch ganz laut mitgebrüllt.“ Da nach einer Niederlage die Stimmung meist nicht besonders gut ist, bleibt auch die Musik aus.

Mix aus Technound Ballermann

FC Moosinning Frauen: Auch bei den Frauen im Landkreis wird laut mitgesungen. „Wir haben in der Kabine fette Boxen. Und über die hören wir vor und nach dem Spiel unsere Lieder. Ich versuche natürlich immer, die neuesten Hits rauszuhauen und schaue, dass die Musik alle motiviert. Zur Zeit ist unser Lieblingssong ,Mädchen auf dem Pferd‘“, erzählt Franziska Kneidinger, die als DJ die Playlist und so die Stimmung fest in der Hand hat. Vor dem Spiel darf es ruhig Techno sein, denn „das motiviert uns“. Eins gilt in Moosinning immer: Egal ob nach dem Training oder einem Spiel: Mitgesungen wird bei den Damen meistens, „doch natürlich lieber nach einem Sieg als einer Niederlage“, so Kneidinger.

Zum Sieg Partymusik mit Volksfest-Feeling

FC Langengeisling Frauen: „Erfolg ist kein Glück“ – das Lied von Kontra K kommt bei den Langengeislinger Fußballerinnen kurz vor jedem Spiel, um richtig in Fahrt zu kommen. Steffi Karamatic ist DJ in ihrer Mannschaft und weiß genau, welchen Song sie wann spielen muss: „Beim Umziehen läuft eher neutrale Musik mit etwas Bass, damit wir schon mal ein bisschen in Stimmung kommen.“ Nach dem Spiel passt Karamatic die Musik immer an die Stimmung der Mannschaft an. „Bei einem Sieg kommt bei uns meistens Partymusik – wie auf dem Volksfest.“ Aufgelegt werde dann gerne „Hurra die Gams“ oder auch „Die Nacht von Freitag auf Montag“, um den Sieg ausgiebig zu feiern. Bei einer Niederlage wird trotzdem Musik gemacht, „außer wir vergessen es mal, weil die Enttäuschung zu groß ist“, so Karamatic.

Von Charts bis Schlager ist alles dabei

SG St. Wolfgang Frauen: Bei den Damen des TSV St. Wolfgang gibt es gleich zwei Playlists: eine für die Stimmung vor dem Spiel, eine für danach. Beim Umziehen wird mehr Pop-Musik aus den Charts wie von Sia, Taylor Swift oder Imagine Dragons gehört. Nach dem Spiel schmeißt DJ Anna Obermaier dann die Party-Musik an. Neben „Candyshop“ läuft auch Schlagermusik wie „Der Zug hat keine Bremsen“. „Spontan fällt mir auch das Lied ,Big Bad Wolf‘ ein, das wir sehr gerne hören. Die Stimmung ist bei uns gut. Wer Lust hat, der singt mit. Doch auch bei einer Niederlage hören wir meistens Musik“, weiß Sophia Schorer.

Von Patricia Schneider

Die Playlists

FC Schwaig We ready (Rasheeda und Archie) Von 9 bis 9 (Bausa) Blonde Chaya (Amaru) Dicht im Flieger (Julian Sommer) Gimme!Gimme! Gimme! (ABBA)

FC Eitting Intro (The X) One to Make me Happy (Pulsedrive) Sarà perché ti amo (Ricchi e poveri) September (Earth, Wind and Fire) Club can’t handle me (Flo Rida)

Aspis Taufkirchen

Griechischer Wein (Udo Jürgens)

Delfin (Honk!, Isi Glück)

Sirtaki (Orchestra Mesogios) Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n (Wolfgang Petri)

Bella Napoli (Roy Bianco)

FC Moosinning

Mädchen auf dem Pferd (Fabian Buch)

Paradise (Vize)

Bulletproof (la Roux)

Breaking free ( Max David)

Bass (Dennis Dies Das)

FC Langengeisling

Erfolg ist kein Glück (Kontra K) 300 Violin Orchestra (Jorge Quintero)

Heart of Courage (Thomas Bergersen)

Viva la Vida (Coldplay)

Heavy Metal Love (twocolors)

SG TSV St. Wolfgang

Unstopable (Sia)

Bad Guy (Billie Eilish)

Ready for it? (Taylor Swift)

Candy Shop ( Clymed)

Big Bad Wolf (Duck Sauce)