Messerscharf am Tod vorbei

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Kann wieder lachen: Lukas Kohlmüller kurz nach seinen beiden Operationen im Klinikum Landshut (Foto oben). Seine Pulsader und eine Sehne waren von einer Schlittschuhkufe durchtrennt worden. © Privat

Es gibt Unfälle, die können eigentlich gar nicht passieren.

Erding – Ein solcher hat sich bei der U 18-Eishockey-WM in Landshut ereignet, und dabei wäre der Erdinger Schiedsrichter Lukas Kohlmüller beinahe ums Leben gekommen. Bei einem Zusammenprall hatte er sich an einer Schlittschuhkufe die Pulsader im rechten Arm und eine Sehne durchtrennt. „Das war echt knapp“, meint der 28-Jährige.

Auch einige Tage nach dem schrecklichen Unfall wirkt Lukas Kohlmüller noch sehr nachdenklich. Dabei hatte er sich so auf das Turnier gefreut, denn er war vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) kurzfristig für die U 18-WM, die in Landshut und Kaufbeuren ausgetragen wurde, nachnominiert worden. „Weil ja die Russen ausgeschlossen worden sind, hat das dann auch kurzfristig einen kasachischen Schiedsrichter mit russischem Pass getroffen“, erzählt der Erdinger. „Und so bin ich nachgerutscht.“ Bereits 2021 war der Technische Betriebsprüfer, der beim Luftfahrt-Bundesamt beschäftigt ist, bei der WM in Dallas (USA) im Einsatz gewesen.

Drei Vorrundenspiele durfte Kohlmüller in Kaufbeuren als Hauptschiedsrichter leiten: Lettland – Schweden, Schweden – Schweiz und Schweden – Lettland. „Es ist super gelaufen, hat echt Spaß gemacht, und die Schiedsrichter-Coaches waren sehr zufrieden“, berichtet der 28-Jährige, der dann fürs das Viertelfinalspiel zwischen den USA und Lettland in Landshut nominiert wurde.

„Das Spiel war sehr einseitig, die USA waren ja auch der große Favorit“, sagt Kohlmüller. Nach 17 Minuten stand es bereits 6:1 für die USA, als es zu dem Unglück kam, „das eigentlich nicht passieren darf – es war eine total unübliche Situation“. Die Letten wollten sich gerade aus ihrem Verteidigungsdrittel befreien. „Ich stand diagonal, verfolgte den Puck, und von rechts war eigentlich kein Spieler zu erwarten.“ Ein amerikanischer Spieler zog hinter dem Tor vorbei – ebenfalls den Puck fixierend – und es kam zum Zusammenprall. „Der kam aus dem toten Winkel“, beschreibt Kohlmüller die Situation. Beide kommen zu Fall, „der Spieler zieht die Schlittschuhe nach, ich will mich abstützen, und schneide mir das rechte Handgelenk an der Kufe auf“.

In Sekundenschnelle bildete sich eine lange Blutspur auf dem Eis. „Das war wie in einem Horrorfilm – man glaubt immer, dass die da übertreiben“, schildert Kohlmüller den Moment. „Ich bin gleich zur Bande zu den Sanis gefahren, bei jedem Pulsschlag ist das Blut rausgespritzt.“ Der US-Teamarzt band den Arm sofort mit einem Tape ab, Kohlmüller drückte die Wunde zu, ehe die DEB-Ärztin und Sanitäter übernahmen. „Alles zusammen hat mir das Leben gerettet“, ist der 28-Jährige überzeugt. „In dem Sanitätsraum ist es zugegangen, da waren gefühlt zehn Personen drin.“

Der Erdinger wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum nach Landshut transportiert und notoperiert. „Die Pulsader war komplett durchtrennt“, erzählt Kohlmüller, ehe tags darauf der nächste Schock kam: Im Arm hatte sich ein Blutgerinnsel gebildet. Der 28-Jährige musste noch einmal operiert werden, dabei wurde außerdem festgestellt, dass die Beugersehne im Handgelenk ebenfalls durchtrennt war. „Es ist halt blöd für mich, weil ich Rechtshänder bin, und ich hoffe, dass das wieder wird“, sagt Kohlmüller. „Im Moment kann ich zwar alle Finger bewegen, aber der untere Teil der Hand ist noch taub.“ Ob es wieder je so wird wie vor dem Unfall, das könne ihm niemand garantieren. Momentan trägt er eine Schiene, „damit ich die Hand nicht überstrecke“, berichtet er.

Schaut nach vorne: Lukas Kohlmüller (Foto links bei einem Schiedsrichtereinsatz) möchte bald wieder auf dem Eis stehen. © Privat

Was Kohlmüller bewegt hat, war die Anteilnahme. „Ich habe wirklich weltweit Nachrichten und Genesungswünsche bekommen“, erzählt er und strahlt. „Ein Kollege aus der NHL, der mir im Namen alles NHL-Schiris gute Besserung gewünscht hat, Spieler, Trainer und Schiedsrichter aus der DEL haben mir gute Wünsche geschickt, der Spieler, mit dem ich zusammengeprallt bin, und auch DEB-Präsident Franz Reindl hat zweimal bei mir angerufen und sich nach meinem Befinden erkundigt.“ Und er fügt an: „Schön, dass die ganze Eishockey-Welt so zusammensteht.“ Er habe sich auch bei den Sanitätern bedankt und dem US-Teamarzt ein kleines Präsent zukommen lassen. Und nachdenklich fügt Lukas Kohlmüller an: „Ich hätte um ein Haar bei meinem Hobby mein Leben gelassen. Ich hatte im Endeffekt Riesenglück im Unglück.“