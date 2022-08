Mihambo und die drei Erdinger Buben

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Dieter Priglmeir © privat

Der Weitsprung-Superstar zeigte in Erding, wie man pubertierende Krakeelern wirkungsvoll ins Gewissen redet. Und Helmuth Kammerer ist genau der richtige für das Loblied auf die Webers und die TSV-Leichtathleten.

Kerstin Weber war verwirrt und fragte ihre BLSV-Kollegin Dani Mau: „Wo hast du denn an einem Sonntag eine Zeitung her?“ Dann fiel ihr ein. „Ah Schmarrn, ist ja schon Montag.“ Die Antwort war eine Gegenfrage: „Wie bist du denn drauf? Äh, wir haben schon Dienstag.“

Irgendwie sei ihr in den letzten Tagen das Zeit- und Raumgefühl verloren gegangen, vermutet Weber und lacht. Seit drei Wochen dreht sich in ihrer Familie alles um die große deutsche Leichtathletik, die sich vom Pre-Camp in Erding aus auf zu neuen Erfolgen gemacht hat.

„Es wird Zeit für ein Loblied auf die Webers.“ Das sagen nicht wir, sondern jemand, der sich tatsächlich auskennt: Helmuth Kammerer, zehn Jahre lang Landestrainer im Zehnkampf – und ein Grund dafür, warum der DLV-Nationalkader bereits vor der EM 2002 sein Lager in Erding aufgeschlagen hatte. Gemeinsam mit Stadtmarketingchef Günther Pech hatte er Stars wie Heike Drechsler, Grit Breuer, Ingo Schultz und Charles Friedek in die Semptstadt geholt. Letzteren traf er nun wieder, wie Kammerer erzählt. Und den Kugelstoßer Simon Bayer, den er schon als 16-jähriges Wasserburger Talent kannte.

Denn natürlich hat es sich der 67-Jährige nicht nehmen lassen, im Sepp-Brenninger-Stadion vorbeizuschauen. Naja, eigentlich war er fast immer draußen und ratschte mit vielen Bekannten, die einst Athleten waren und heute Trainer sind. Wie eben Friedek und Diskus-Weltrekordler Jürgen Schult.

Kammerer denkt gern zurück an die Zeit vor 20 Jahren, „zum Beispiel an das öffentliche Training, an dem Tag, als gut über 1000 Leute da waren“. Der Erdinger sagt aber auch: „Der Umgang zwischen Sportler und Trainer hat sich extrem geändert. Damals kamen noch viele Trainer aus der alten DDR-Schule.“ Alles habe auf Befehl und Gehorsam basiert. „Heute hast du den mündigen Athleten und damit eine ganz andere Ebene der Zusammenarbeit.“

Er schwärmt von der „empathischen Malaika Mihambo“, die trotz des Superstar-Status nahbar sei und selbst auch keine Berührungsängste habe. Dann erzählt Kammerer diese beeindruckende Geschichte, die sich während eines Trainingstags zugetragen habe: Drei pubertierende Jungs seien am Zaun des Sepp-Brenninger-Stadions gestanden und hätten dummes Zeug geschrien. „Und dann fiel auch noch das N-Wort.“ Mihambo habe die Burschen zu sich kommen lassen. „Dann hat sie sich mit ihnen auf dem Boden zusammengesessen und mit ihnen sehr lange und in Ruhe geredet“, erzählt Kammerer. Dabei habe sich herausgestellt, dass einer der Buben ursprünglich aus Bosnien stamme. „Wie geht es dir hier? Was ist dir schon hier passiert?“, habe die Weitsprung-Weltmeisterin wissen wollen und dann das Trio gefragt: „Ihr seid doch Erdings Jungs?“ – „Klar!“ – „Was sollen wir Gäste denn von Erding denken, wenn Ihr so etwas schreit?“ Malaikas Stoßseufzer wollen wir auch veröffentlichen und dreifach unterstreichen: „Das muss doch irgendwann aufhören!“

Zum Glück gibt es aber eben auch ganz andere Botschafter Erdings, womit wir beim eingangs erwähnten Loblied auf Kerstin und Christian Weber, Alex und Conny Bauer und die anderen Helfer des TSV Erding, die den Athleten und deren Sponsoren und Marketingleuten alle Wünsche von den Lippen gelesen haben. Die spontan neue Lösung fanden. Nur ein Beispiel dafür: Als die Werfergruppe mal eben das komplette Kuchenbüffet zusammengefuttert hatte, baute Kerstin Weber den kärglich anmutenden Tisch ab, stellte die Kaffeekannen in den Kühlschrank und kündigte an: „Später gibt’s dann Eiskaffee.“

Das ist diese ansteckende und zupackende Erdinger Fröhlichkeit und damit der Grund, warum – das unterstreicht auch Kammerer – sich die Sportler hier so wohl fühlen. Kerstin Weber weiß inzwischen übrigens wieder, welcher Tag ist. Und dass sie „ab Montag durchschnaufen“ kann. Aber nicht zu lange: Anfang September finden in Erding die deutschen Seniorenmeisterschaften statt.

Und warum die Webers einen Kalender brauchen