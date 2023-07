EM in Erding: Ex-Trainer kommt mit 25 Nationen zurück ans alte Ufer

Von: Dieter Priglmeir

Europameister und Chef-Organisator: Pierre Jander (3. v. l.) siegte im Triathle-Einzel in der Altersklasse 40+ und hatte fünf Tage alle EM-Fäden in der Hand. © Emanuel Gambini

Pierre Jander verliebte sich einst in Erding ins Biathle/Triathle und brachte nun die EM an den Kronthaler Weiher.

Erding – Die letzte Fanfare war kaum verklungen, da kam schon Markus Kalb angeradelt. „Ich helfe hier noch beim Aufräumen“, sagte der 44-jährige Erdinger. Sportlich abgeräumt hatte er schon zuvor. Im Biathle (Laufen und Schwimmen) gewann er im Einzel Silber in der AK 40 (wir berichteten) und zusammen mit Fabian Stein Gold in der AK-40-Staffel. Bald geht es für ihn nach Hamburg, wo die Weltmeisterschaften stattfinden. Jetzt war es für ihn Ehrensache, dass der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) das Gelände am Kronthaler Weiher so sauber verließ, wie man es vorgefunden hatte.

Fünf Tage lang fanden hier die Europameisterschaften im Biathle, Triathle und Laser-Run statt. Ein Hauch von Olympia wehte über das Gelände am Erdinger Baggerweiher, wo sich die europäischen Spitzenathleten trafen, ihre Schnelligkeit und Zielgenauigkeit maßen. Wir sprachen mit Pierre Jander vom DVMF, der die Organisation in den Händen hatte und auch selbst noch ins sportliche Geschehen eingriff.

Herr Jander, wie kamen Sie auf Erding als Austragungsort?

Eigentlich bin ich über Erding zu diesem Sport gekommen. Es war 2013, als ich hier bei einer Biathlon-Veranstaltung des TSV Erding spontan teilgenommen habe – in der Nähe vom Wasserwachtshaus. Damals war der TSV Erding sehr aktiv im Biathle. Ich war damals Jugendtrainer beim Bayerischen Triathlon-Sportverband und hatte für meine Kids einen Wettbewerb gesucht. Und da habe ich dann schnell Blut geleckt. Später hat der TSV Erding dann noch die erste deutsche Meisterschaft im Triathle in Erding ausgerichtet.

Aber eine Europameisterschaft ist schon noch eine andere Nummer.

Erding bietet sich schon allein wegen der Anbindung zum Flughafen an. Und nach dem Umbau des Freizeitgeländes ist das hier ja alles noch viel schöner geworden. Deshalb haben wir uns um die EM beworben, und die Resonanz aus den anderen Ländern war super. Tolles Gelände – und auch tolles Bier (lacht).

Wer war Ihr Ansprechpartner vor Ort?

Der TSV Erding und dann auch das städtische Ordnungsamt. Die Stadt Erding hat uns übrigens sehr gut unterstützt.

Und jetzt ist hier für fünf Tage ganz Europa zu Gast gewesen.

600 Athleten aus 25 Nationen waren da. Alle unterzubringen, war gar nicht so einfach. Wir haben Unterkünfte bis in Mühldorf.

Was würden Sie als die Highlights der fünf Tage bezeichnen?

Das Familiäre unter den Nationen. Die Teams halten super zusammen und feuern alle Athleten an. Sie sind mit Herzblut dabei von Jung bis Alt.

Welche Leistung hat Sie besonders beeindruckt?

Gerade die Ältesten haben mich begeistert. Da waren 79-Jährige schneller als Leute, die gerade mal 60 geworden sind. Das ist eine phänomenale Leistung. Sehr rührend sind auch die Momente, wenn die Sechsjährigen am Start stehen und mit den Hufen scharren, dass sie endlich los dürfen. Das macht richtig Spaß.

Das Wetter hat auch mitgespielt.

Da haben wir richtig Glück gehabt. Wir hatten kein Gewitter und kaum Regen.

Haben Sie gespürt, dass die Erdinger da waren?

Ja, sie waren neugierig, aber leider haben zu wenige davon gewusst. Die, die mit dem Radl vorbeigekommen sind, waren dann aber schon sehr interessiert und sind auch mal länger hängen geblieben.

Mit Markus Kalb hat dann auch noch ein Lokalmatador gewonnen.

Silber hat er im Einzel geholt und dann in der Staffel noch Gold geholt. Das freut mich natürlich für ihn.

Gold für Markus Kalb: Gemeinsam mit Fabian Stein (l.) siegte der 44-jährige Erdinger in der Biathle-Staffel. © privat

Gefeiert haben aber wahrscheinlich alle. Praktischerweise war ja am Wochenende auch Altstadtfest.

Die Engländer vor allem haben es sich gewünscht, dass die Wettbewerbe stattfinden, wenn auch in der Stadt was los ist.

Die Engländer mal wieder...

Sie sind aber auch sportlich top. Großbritannien war auch zahlenmäßig am stärksten vertreten mit 188 Athletinnen und Athleten. 120 kamen aus Deutschland. Aus Tschechien und Ungarn waren jeweils rund 50.

Aber man sieht auch Nationaltrikots aus Monaco.

Ja, aber auch aus Moldawien, Georgien, Griechenland, Litauen oder Estland. Es ist wirklich ganz Europa vertreten gewesen.

Ihr Fazit nach fünf Tagen? Sie werden auch ein bisserl müde sein.

Ja, bin ich. Ich habe aber auch selbst mitgemacht und einen Titel gewonnen.

Wow, Organisator und Europameister!

Dass ich selbst Sport machen durfte, das war gewissermaßen meine Erholung.

Klingt danach, dass der Tross wieder kommt.

Das kann schon sein, aber das dauert dann. Denn der Veranstaltungsort zirkuliert. Und da vergehen jetzt einige Jährchen, bis wir wieder dran sind.

Das Gespräch führte Dieter Priglmeir.