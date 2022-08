Mit Tempo 275 zum Triumph: Eichenrieder rast zum Erfolg

Von: Dieter Priglmeir

Im Vollspeed: Aschenbrenners Mustang jagt in acht Sekunden über die Viertelmeile. © privat

Früher auf dem Motorrad, jetzt im Ford Mustang: Franz Aschenbrenner bleibt ein Motorsport-Phänomen und gewinnt das Dragster-Rennen in Frankreich.

Clastres/Eichenried – Wer bremst, verliert? Über den Spruch lässt sich streiten. Klar aber ist: Wer Vollgas gibt, gewinnt. Zumindest beim Drag Racing, dem Beschleunigungsrennen auf der Viertelmeile, also 402 Meter. Ein ganz Großer bei der privat organisierten Europameisterschaft in der Klasse Super Pro ET ist Franz Aschenbrenner, der beim Rennen im französischen Clastres mit seinem Ford Mustang in Dragster-Version triumphierte. Die Rennen dauern gerade mal zwischen sechs und neun Sekunden, die Vorbereitungen mehrere Tage, wie uns der 36-jährige Eichenrieder berichtet.

Bereits Donnerstagfrüh hatte sich Aschenbrenner gemeinsam mit seinem Team auf den Weg über Belgien und Luxemburg nach Frankreich gemacht. „Die lange Fahrt zieht sich immer, aber diesmal hatten wir zumindest keinen Zwischenfall wie etwa einen technischen Defekt am Bus oder Ähnliches“, erzählt er. Nach elf Stunden „entspannter Fahrt“ ging die Arbeit los. Auto raus, Golfcart raus, Zelt und Technik aufbauen – da habe das Gegrillte nach Sonnenuntergang schon sehr geschmeckt.

„Der Freitag ist bei einer Zwei-Tage-Veranstaltung immer ein wenig entspannend“, erklärt der Eichenrieder. „Wir bereiten das Auto vor, machen technische Abnahme und begrüßen die anderen Teams.“

Spannung baute sich dann am folgenden Vormittag mit dem ersten Qualilauf auf. „Da wir bei der Veranstaltung auf gleicher Strecke einige Wochen zuvor recht konstante Zeiten fuhren, war ich mir beim ersten Dial-in eigentlich ganz sicher, schon recht nah dranzukommen“, meinte Aschenbrenner. „Dem war aber nicht so, denn ich war viel zu schnell, was nicht gut ist im Bracket Racing.“

Aschenbrenner tüftelte, „aber ich hatte einfach kein Glück mit meinen Läufen. Entweder hatte ich am Start wenig Grip, oder es war immer etwas, was mich den Lauf nicht so fahren ließ wie geplant“. Das habe aber auch daran gelegen, dass er am Auto einiges angepasst hatte, um besser auf die Gegebenheiten auf der Strecke reagieren zu können. „Das braucht natürlich etwas Fingerspitzengefühl und Erfahrung.“ Letztlich landete er im Samstag-Qualifying auf Platz neun von 30 Startern. „Nicht so schlecht, aber auch nicht da, wo wir sein wollten, und vor allem etwas weit weg von der Zeit her gesehen.“

Aschenbrenner setzte auf das letzte Qualifying am Sonntagvormittag. Er konnte seine Zeit zwar etwas verbessern, „aber das taten auch die anderen, und somit rutschte ich zurück auf Platz elf“.

Von dort aus ging es in die Ausscheidungsläufe (Eliminations). Die erste Runde war einfach, weil sein Gegner wegen eines technischen Defekts nicht antreten konnte.

Die besten Vier (v. l.): Alain Duerr, Christian Zulauf (beide Schweiz), Thierry Senges (Frankreich) und der Eichenrieder Franz Aschenbrenner. © privat

Dann aber kam gleich der erste richtige Brocken mit Billy Gane aus England, „ein erfahrener Fuchs mit ausgezeichneten Reaktionszeiten und mit allen Wassern gewaschen“, so Aschenbrenner.

„Beide hatten wir einen guten Start, dann konnte ich ihn aber vor der 1/8-Meile bereits deutlich überholen. Er schien Probleme mit der Traktion zu haben, ich konnte den Lauf für mich entscheiden.“ Vor dem nächsten Gegner, Lokalmatador Fabien Dubois, hatte der Eichenreider großen Respekt: „Er ist jung und fährt bereits seit den Junior-Dragstern mit schnellen Reaktionszeiten am Start. Ich wusste, dass ich keine Zeit liegen lassen darf.“

Aschenbrenner gelang ein nahezu perfekter Lauf mit 0,005 Sekunden Reaktionszeit und einer Indexzeit von 0,0004 Sekunden. Indexzeit? Aschenbrenner erklärt: „Wir müssen in meiner Klasse eine Zeit vorgeben, die wir dann im Lauf möglichst genau treffen müssen. Die gewählte Zeit ist der Index. Es gewinnt also nicht derjenige, der am meisten Geld in sein Auto gesteckt hat, sondern derjenige, der es am besten kennt und einstellen kann.“ Bei Aschenbrenners 0,0004 Sekunden „war also nahezu unmöglich, mich in dem Lauf zu besiegen“, so der Eichenrieder. Im Halbfinale wartete Alain Dürr. „Er fährt dieses Jahr eine sehr starke Saison und liegt in der Tabelle vor mir, aber auch ihn konnte ich in einem starken Run besiegen“, freut sich der Eichenrieder.

Im Finale ging es gegen den Franzosen Thierry Senges und seinen 69er Mustang. „Es war also ein reines Ford-Finale“, so Aschenbrenner, der mit Senges eine Rechnung offen hatte, „denn er war derjenige, der mich beim vergangenen Rennen rausgeschmissen hatte“. Der Start gelang gut. „Aber die Strecke hatte schon sehr gelitten. Ich merkte, wie sehr das Fahrwerk arbeitete und pumpte – aber gleiche Bedingungen für alle.“ Kurz vor der Ziellinie holte er seinen Kontrahenten ein und fuhr den Sieg ein. Die Geschwindigkeit: 275 km/h, die Zeit: 8.11 Sekunden. „Wir haben uns entsprechend riesig gefreut und waren richtig stolz, denn es wurde uns nicht leicht gemacht: Keiner der Gegner fuhr ein Rotlicht, und ich hatte ausschließlich starke Kontrahenten. So könnte es eigentlich weitergehen.“ Das nächste und letzte Rennen der Saison findet Ende August in Hockenheim bei den Nitrolympx statt.