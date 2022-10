Bayerns beste Leichtathletik-Schulmannschaft

Von: Wolfgang Krzizok

Neun Mann, zwei Betreuer: das Altenerdinger Mittelschule-Team mit Konrektor und Sportlehrer Kai Braun, Fadil Axhaj, Valentin Bach, Georg Bölsterl, Alex Grande, Sebastian Kaehler Pardo, Bedirhan Özdemir, Bastian Franke, Milos Blazanovic, Nils Schmitt und Sportlehrer Florian Felkel (v. l.). © Schule

Die Leichtathleten der Mittelschule Altenerding durften als Bayerischer Meister den Freistaat beim Finale des Internationalen Bodenseeschulcups in Lindau vertreten.

Altenerding – Krankheits- und Verletzungspech machten früh die Chancen auf eine Topplatzierung zunichte.

Acht Schulmannschaften aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thurgau, St. Gallen, Vorarlberg und Bayern waren beim Vergleichswettkampf der Länder Deutschland, Österreich und Schweiz in der Wettkampfklasse Jungen III/2 am Start. Im Team um Sportlehrer Florian Felkel und Konrektor Kai Braun fehlten krankheitsbedingt drei Schüler, sodass Altenerding nur mit neun statt der üblichen zehn Schüler an den Start gehen konnte. Im Wettkampf selbst verletzten sich zwei weitere Schüler, die durch ihre guten Vorleistungen auch für die 800 Meter gemeldet waren.

Spätestens da war klar, dass das Ergebnis weit unter den Möglichkeiten der Mannschaft liegen würde. Mit 15 106 Punkten lagen die Altenerdinger am Ende deutlich vor dem zweiten bayerischen Teilnehmer, der Mittelschule Weißenburg (13 916), auf Platz sieben. Außerdem verfehlten sie den trotz der verletzungsbedingten Ausfälle angestrebten fünften Platz nur um 344 Punkte. Mit den Leistungen vom Landesfinale im vergangenen Juli (15 705 Punkte) wäre die Bronzemedaille möglich gewesen. Gold ging an die Realschule plus an der Römervilla Mülheim-Kärlich (Rheinland-Pfalz), vor der Schule Gosau (Schweiz) und der Stefan-Andres-Realschule plus Schweich (Rheinland-Pfalz).

„Trotz des Trainingsrückstands gelang es einigen Schülern, ihre Bestleistungen noch einmal zu übertreffen“, freute sich Felkel. Bedirhan Özdemir stieß die Kugel auf tolle 9,37 Meter, Valentin Bach lief die 75 Meter in guten 10,07 Sekunden. Zum Gesamtergebnis trugen Sebastian Kaehler Pardo (1453) und Alex Grande (1452) die meisten Punkte im Dreikampf bei. Hervorragend waren zudem die 9,80 Sekunden von Kaehler Pardo über 75 Meter sowie die 55,50 Meter im Ballweitwurf und die 5,24 Meter im Weitsprung von Grande. Bach lief die 800 Meter in guten 2:34 Minuten. Die Leichtathleten der Mittelschule Altenerding wollen alles daran setzen, um im Herbst 2023 wieder beim Finale des Bodenseeschulcups dabei zu sein.